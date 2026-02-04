Obavijesti

LIJEPA VIJEST

Zdrav temelj sporta: SSGZ pokrenuo projekt za sigurnije bavljenje sportom kod djece

Zdrav temelj sporta: SSGZ pokrenuo projekt za sigurnije bavljenje sportom kod djece
Foto: Marko Kiš

Projekt okuplja čak 52 partnerske organizacije i obuhvaća 27 različitih sportova, od onih najmanje do najviše najzastupljenijih, čime se djeci i mladima u Zagrebu otvara širok svijet sportskih mogućnosti

U vremenima kada se sve češće govori o posljedicama sjedilačkog načina života, ranog odustajanja od sporta i sve većeg broja sportskih ozljeda kod djece, Sportski savez Grada Zagreba pokreće novi projekt 'Zdrav temelj sporta - razvoj djece kroz pripremu i prevenciju sportskih ozljeda', nedvojbeno jedan od najopsežnijih i najsadržajnijih sportskih programa namijenjenih djeci i mladima u Hrvatskoj.

Projekt, koji će se provoditi tijekom cijele 2026. godine, predstavlja primjer sustavnog, promišljenog i odgovornog ulaganja u budućnost mladih generacija. S ukupnom vrijednošću od 841.880,46 eura, uz snažnu potporu Ministarstva turizma i sporta kroz Program razvoja sporta od interesa za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te sufinanciranje putem županijskih sportskih zajednica, Sportski savez Grada Zagreba još jednom potvrđuje svoju ključnu ulogu u razvoju zagrebačkoga sporta.

Foto: Marko Kiš

- Ovdje ne govorimo o kratkoročnim rezultatima ili natjecateljskim uspjesima, već o stvaranju zdravih temelja za dugoročno bavljenje sportom. Ovaj projekt djeci omogućuje sigurno okruženje, kvalitetnu pripremu i prevenciju ozljeda, što je danas iznimno važno s obzirom na sve raniju i intenzivniju sportsku aktivnost djece - istaknula je glavna tajnica Sportskog saveza Grada Zagreba Suzana Šop te dodala: “Primarni cilj nije rezultat, nego razvoj, sigurnost i uživanje u sportu. Želimo da djeca kroz sport razviju samopouzdanje, odgovornost i pozitivan odnos prema tjelesnoj aktivnosti, vrijednostima koje ostaju za cijeli život.“

Foto: Marko Kiš

Projekt okuplja čak 52 partnerske organizacije i obuhvaća 27 različitih sportova, od onih najzastupljenijih do onih manje vidljivih, ali jednako vrijednih, čime se djeci i mladima u Zagrebu otvara širok i raznolik svijet sportskih mogućnosti. Od sportova tu su: akrobatski rock ‘n’ roll, badminton, baseball, biciklizam, boks, bridž, hokej, ju-jitsu, kajak-kanu, karate, kickboxing, košarka, kuglanje, mačevanje, ragbi, sambo, skokovi u vodu, skvoš, softball, sportski ples, sportsko penjanje, streljaštvo, triatlon, umjetničko plivanje, veslanje, wushu, šah.

Foto: Marko Kiš

U realizaciju projekta uključena su 44 trenera, a naglasak je stavljen na stručno vođenje, preventivu sportskih ozljeda i svestranu pripremu djece do 18 godina. Time se sport promatra ne samo kao aktivnost, već kao odgojni alat, prostor u kojem se razvijaju odgovornost, samopouzdanje, timski duh i zdrav odnos prema pobjedi i porazu.

Posebna vrijednost projekta očituje se i u njegovoj inkluzivnosti. Sport je ovdje dostupan svima, bez iznimke. Djeca s posebnim potrebama, kao i ona koja se prvi put susreću sa sportom, dobivaju priliku za sigurno, poticajno i kvalitetno uključivanje u sportske programe prilagođene njihovim mogućnostima.

Foto: Marko Kiš

- Ovo nam je snažan vjetar u leđa. Iako je biciklizam globalno jedan od najraširenijih sportova, u Hrvatskoj je posljednjih godina pao u kategoriju manjih sportova. Kao bivšem profesionalcu, cilj mi je posvetiti se njegovu vraćanju ondje gdje mu je mjesto. Krenuli smo od nule, okupili djecu različitih uzrasta i fokus stavili na masovni sport, a ne na rezultate. Želimo djeci pokazati da je biciklizam jedinstven jer je bicikl istovremeno sportski rekvizit, prijevozno sredstvo i izvor zabave! - izjavio je bivši olimpijac, trener Matija Kvasina i dodao: „Sredstva ćemo uložiti u trenere i osnovnu opremu – dresove i kacige, jer sigurnost nam je apsolutni prioritet!“

Foto: Marko Kiš

Značajna sredstva bit će uložena u vrhunsku sportsku opremu, od dijagnostičkih i trenažnih alata do specijalizirane opreme za pojedine sportove, čime se dodatno podiže razina sigurnosti i kvalitete treninga. Time Sportski savez Grada Zagreba jasno poručuje da ovakvo ulaganje nije trošak, već nužan preduvjet zdravoga sportskoga razvoja.

Projekt „Zdrav temelj sporta – razvoj djece kroz pripremu i prevenciju sportskih ozljeda“ je vizija sporta kakav želimo za našu djecu. Sporta koji gradi tijelo, ali i karakter. Sporta koji uključuje, štiti i razvija. I sporta koji ostaje s djecom cijeli život.

Upravo takvim pristupom Sportski savez Grada Zagreba još jednom pokazuje da je snažna, odgovorna i suvremena institucija, pravi partner mladima, roditeljima i cijeloj zajednici, koja ne prati trendove, već ih stvara.

