Zdravi smoothie za doručak koji će vas držati sitima do ručka

Smoothie je idealan za doručak jer njegova priprema ne zahtjeva puno vremena, a može biti pravo nutritivno bogatstvo ako dobro izaberete sastojke koji će u kombinaciji biti kao cjeloviti obrok. Ovaj smoothie je pomno osmišljen, a držat će vas sitima do ručka.

Sastojci: 1 šalica smrznutih borovnica, 1/2 šalice smrznutih malina, 1/2 zrele banane, 1 žlica chia sjemenki, 1/4 šalice grčkog jogurta, 1/2 šalice mlijeka po izboru, 1-2 lista svježeg bosiljka za dodatnu aromu

Priprema: U blender stavite sastojke sljedećim redoslijedom: Prvo ubacite tekuće sastojke, zatim meke /grčki jogurt) pa smrznuto voće i chia sjemenke. Miksajte na srednjoj brzini 30-45 sekundi. Provjerite konzistenciju i po potrebi dodajte još tekućine. Završite miksanjem na najvećoj brzini 15-20 sekundi.

Ovaj smoothie idealan je za doručak zbog svojih nutritivno bogatih sastojaka. Grčki jogurt osigurava 10 do 12 g proteina po porciji te je važan sastojak zbog probiotika koji podržava zdravlje crijeva. Chia sjemenke bogate su omega-3 masnim kiselinama te obiluju vlaknima. Bobičasto voće i banane osiguravaju vitamine i daju energiju. Osim toga, bobičasto voće bogato je antioksidansima.

Foto: 123RF

Jedna porcija ovakvog smoothieja ima između 250 i 300 kalorija, a u njemu se otprilike može naći 12 do 15 grama proteina, 35 do 45 grama ugljikohidrata, 7 do 8 grama vlakana te 5 do 8 grama zdravih masti. Smoothie možete prilagoditi svojim potrebama. Za više proteina dodajte whey protein, za manje kalorija birajte obrano mlijeko s manje mliječne masti. Za više vlakana dodajte šaku špinata, a za više omega-3 dodajte i sjemenke lana. Za gušću teksturu dodajte više smrznutog voća, a za rjeđu više mlijeka.

Smoothie je najbolje konzumirati odmah nakon pripreme, a može stajati i u hladnjaku do 24 sata. Ako ga nosite na posao, najbolje je birati termo bocu koja održava temperaturu. Odličan izbor su i mason staklene posude koje su napravljene od kvalitetnog stakla. Silikonske posude su također praktične. Važno je da izbjegavate plastične ambalaže.