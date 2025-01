Nikad na dijeti: Melania Trump je fit zbog špinata i pilatesa

Sve je zasjenila strogim crnim šeširom s vrpcom, ispod kojega je sakrila uvojke, pogled i osmijeh, izazvavši ljubomoru mnogih dama, čak i mlađih od sebe, elegantnom vitkom figurom u crnom kostimu. Ma što mislili o njezinu suprugu, 78-godišnjem novom-starom predsjedniku SAD-a, Melania Trump u 55. godini izgleda - fenomenalno.

Iako nerado priča o tome kako održava liniju i mladoliki izgled, za razliku od većine bivših manekenki ili glumica čijem se izgledu divimo, ona to ni ne pokušava pripisati dobrim genima, nego priznaje da slijedi prilično strogi plan prehrane i vježbanja, uz potporu kvalitetnih krema i prirodnih proizvoda, koji je usvojila još dok se u mladosti bavila manekenstvom. Bez sumnje, tome je sigurno pridonijela i činjenica da se tijekom manekenskih dana klonila alkohola i cigareta te izbjegavala razuzdani noćni život, kako bi se naspavala i bila spremna ispuniti manekenske obaveze. Za američki magazin Hola na španjolskom jeziku lani je ispričala kako se većine pravila dosljedno drži i kad je na putovanjima, bez obzira na to putuje li privatno, poslovno ili kao prva dama, zbog čega timu koji organizira njezina putovanja nerijetko zna biti nezgodno. Primjerice, Melania ne jede sirovu ribu pa su tijekom državničkog posjeta Japanu 2019. njihovi domaćini za njih morali osmisliti poseban menu bez sushija, i to za nekoliko službenih ručkova.

Prva dama SAD-a dan započinje smoothiejem koji obično sadrži špinat, mrkvu, borovnice, sok od jabuke i nemasni jogurt. Kombinaciju povremeno osvježi celerom, sokom od rajčice ili limuna ili nekoliko kapi maslinova ulja, a ako osjeti glad, u sve to dodaje chia sjemenke, koje pridonose osjećaju sitosti. Svi sastojci moraju biti uzgojeni organski. Tijekom zime u napitak obavezno dodaje i neke vitamine i minerale, poput vitamina D, primjerice. Bomba vitamina i minerala te zdravih ugljikohidrata iz voća daje joj energiju, dok jogurt osigurava dozu proteina koji su neophodni za rast novih stanica i obnovu tkiva te regulaciju niza mehanizama u organizmu. Za sve koji se pitaju kako se špinat "slaže" s jogurtom, treba reći da je gospođa Trump tu kombinaciju vjerojatno izabrala zbog luteina, antioksidansa kojim ovo lisnato povrće obiluje, te na temelju studije koja je dokazala da se antioksidans u borbi protiv upale najbolje apsorbira kad se konzumira s mastima (maslinovo ulje). Inače, lutein čuva zdravlje očiju, ali i sprečava starenje kože poboljšavajući hidrataciju i elastičnost kože, čime usporava stvaranje bora, čime smo već došli do jednog od "ključeva" mladolikog izgleda američke prve dame. Usput poboljšava pamćenje i kognitivnu obradu.

Nikad na dijeti

Za razliku od više od dvije trećine Hrvata i Hrvatica koji ne jedu voće svaki dan, jedna od najvažnijih prehrambenih Melanijinih navika je i konzumacija sedam komada svježega voća dnevno. Posebno voli jabuke i breskve. O jabukama ne treba puno duljiti, znamo da jedna dnevno tjera doktore, da su bogate vitaminima i mineralima te antioksidansima koji naše tijelo štite od bolesti. Vrlo su korisne za kontrolu šećera i kolesterola te odlična podrška probavnom sustavu. I lijek za kožu, jer su bogate vodom i pridonose hidriranosti tijela. Kao i jabuke, breskve imaju vrlo malo kalorija, pa su odličan međuobrok ako pazite na liniju kao prva dama SAD-a, no nije sve samo u ljepoti. Bogate su vitaminom C i A te sadrže vitamine K, E i B kompleksa, kao i minerale poput kalija, željeza i magnezija. Korisne su jer jačaju imunološki sustav i pridonose pravilnom funkcioniranju različitih sustava u tijelu.

No to nisu jedini komadi voća koje voli. Još 2014. na svom Facebook profilu podijelila je tanjur s alternativnim doručkom, s ananasom, bananom, malinama i borovnicama, pod naslovom "zdravi doručak prepun boja". Prema viđenom na slici, voće jede u vrlo velikim porcijama. Nešto prije toga za medije je izjavila kako povremeno ujutro konzumira i zobene pahuljice. Unatoč pretrpanom rasporedu, zanimljivo je da svoj doručak uvijek priprema sama.

Sve je to u skladu s tvrdnjom Melanije Trump da zbog linije nikad nije bila na iscrpljujućim dijetama, već se vodi onom da jedino uravnotežena prehrana može dovesti do toga da dugoročno sačuvamo dobar izgled. Ipak, za ručak najčešće bira različite salate. S pratiteljima na Facebooku podijelila je, tako, i omiljenu kombinaciju: zelenu salatu kojoj je dodala kriške rajčice i kockice avokada. Njezina večera obično uključuje nemasno meso i povrće. Prva dama povremeno si dopušta i slatkiše, posebno tamnu čokoladu i sladoled, no priznaje da u ovom slučaju strogo kontrolira porcije. Njezin suprug na svom Facebook profilu se još 2014. našalio objavivši fotografiju iz svog zamrzivača, s izborima sladoleda koje obožava Melania. Prevladavaju sladoled od vanilije američke kompanije Haagen Dansz, uz sorbet od manga.

Ipak, ima i nekih stvari koje ne voli i uredno ih izbjegava. Tako je još 2005. u emisiji o kuhanju i životnom stilu slavne Marthe Stewart izjavila da prezire luk i artičoke.

Nije ljubiteljica fast fooda

Kad izlazi u restorane, prednost daje pilećem meniju, a posebno joj se dopada piletina s parmezanom u Jean-Georgesu, luksuznom restoranu koji se nalazi u hotelu Trump International u New Yorku. Lagano mesno jelo bogato okusom zbog kojeg drugo jutro ne mora razmišljati o tome kako potrošiti višak unijetih kalorija. Ako ne večera u Trumpovu tornju, rado navrati u The Polo Bar Ralpha Laurena.

Gospođa Trump nije ljubiteljica brze hrane, kao ni gaziranih napitaka s dodanim šećerom kojima je njen suprug tijekom prvog mandata navodno izluđivao osoblje Bijele kuće. Umjesto ručka koji bi bio dogovoren na službenome meniju nerijetko je, kažu, naručivao hamburgere i krumpiriće, a u medije je procurila i informacija kako je dao ugraditi i posebno zvonce kojim je naručivao coca-colu. Kako je svjesna da to vodi prema brojnim zdravstvenim problemima, Melania se navodno i sama dala u kuhanje za supruga i njihova 18-godišnjeg sina Barrona, s ciljem da ih natjera da konzumiraju zdrave obroke. Dok je Barron bio manji, navodno je redovito kuhala kako bi ga navikla jesti kuhane i zdrave obroke, čije je slike tad znala podijeliti i na društvenim mrežama. Ipak, tijekom jednog posjeta fast food restoranu dok su ona i suprug putovali Amerikom uživala je u krumpirićima, priznavši da ih obožava.

Pilates, tenis i golf

Kao još jedan od rijetkih poroka kad je riječ o nezdravim namirnicama svojedobno je istaknula da voli dijetnu coca-colu, ali isključivo iz staklene boce, jer iz takvih ne mogu izaći mjehurići CO2 i piće ne gubi okus. No od svih pića koja se nude najviše voli vodu i jako pazi da je popije dovoljno kako bi njezino tijelo bilo dobro hidrirano.

President Donald Trump and First lady Melania Trump participate in the 2020 Salute to America | Foto: Chris Kleponis/DPA/PIXSELL

Umjerenost je njezin moto i kad je riječ o vježbanju, prenosi Business Insider. Njezinu rutinu jednostavnih vježbi koje prakticira svakodnevno svatko bi mogao održati, uvjerena je. Naime, svako jutro obavezno izvodi vježbe pilatesa, koji se smatra odličnim treningom za poboljšanje pokretljivosti i prevenciju ozljeda. Kad poslovne i državničke obaveze dopuste, povremeno igra tenis i golf, a tijekom ružnog vremena uživa uživa hodati po kući s utezima za gležnjeve. Često se smatra da od toga nema velikog efekta, no već i mali trud oko toga da budete fizički aktivni u konačnici vodi do zdravijeg načina života, smatra.

Dosljednost je pravilo koje je vodi i kad je riječ o njezi kože. Jutarnju njegu uvijek započinje tonikom s vitaminom C, nakon čega nanosi kremu bogatu vitaminima A, C i E. Ova kombinacija održava kožu hidratiziranom tijekom cijeloga dana.

Smoothie Melanije Trump za dobro zdravlje i odličnu liniju

Sastojci: svježi špinat. celer, mrkva, borovnice, jabuka, ocijeđene rajčice, iscijeđeni limun, nemasni jogurt, nekoliko kapi maslinova ulja, chia sjemenke, vitamin D u kapima

Priprema: Sve sastojke stavite u blender dok se ne napravi ista otopina i napitak je spreman za konzumaciju.