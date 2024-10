Zdravstvene prednosti boravka vani - utječe na sve faze života

Niz je prednosti boravka na otvorenom, a sada je pravo vrijeme za to jer nije ni prevruće niti prehladno. Jesen je idealna naročito tijekom sunčanih, suhih dana, iako ni blaga kiša ne može nas spriječiti da uživamo na svježem zraku.

Pomaže u bavljenju tjelesnom aktivnošću

Hodanje na otvorenom potiče vas da se više krećete, osobito ako ste dijete. Za to vam nije potrebna članarina u teretani, prijevoz ili posebna oprema – dovoljno je da izađete iz kuće. Mnoge vježbe iz teretane možete izvoditi u lokalnom parku, koristeći jednostavne elemente poput kosina, prečki za zgibove ili stepenica. Otpor vjetra i neravan teren omogućuju vam raznolikost u vježbanju te pomažu u sagorijevanju više kalorija.

Pomaže u stvaranju vitamina D

Vitamin D važan je za kosti, krvne stanice i imunološki sustav. Također pomaže tijelu da bolje apsorbira određene minerale, poput kalcija i fosfora. Sunčeva svjetlost potrebna je za njegovu proizvodnju, no ne treba vam puno izlaganja suncu. Ljeti je dovoljno sunčati se 5 do 15 minuta, dva do tri puta tjedno. Zimi može biti potrebno malo više vremena na suncu.

Smanjuje anksioznost

Čak i jednostavna biljka u prostoriji ili slike prirode mogu vam pomoći da se osjećate manje tjeskobno, ljutito i pod stresom. Međutim, najbolje je izaći iz prostorije i boraviti na otvorenom. Tjelesna aktivnost također pomaže u smanjenju anksioznosti, a još je djelotvornija ako se provodi vani, u odnosu na zatvoreni prostor teretane. Sunčeva svjetlost doprinosi održavanju razine serotonina, što pomaže u održavanju energije te čini raspoloženje smirenim, pozitivnim i fokusiranim.

Društvena komponenta

Kada izađete iz kuće, ne susrećete samo prirodu, već i ljude iz svoje zajednice. Ljudski kontakt i osjećaj pripadnosti važni su za mentalno zdravlje. Planirajte rutu šetnje do prijatelja, a zatim nastavite do parka kako biste obavili vježbu. Možete završiti u lokalnom kafiću i iznenadit ćete se koliko se bolje osjećate.

Poboljšava kvalitetu sna

Boravak na otvorenom pomaže regulirati vaš ciklus spavanja. Stanice u vašim očima trebaju dovoljno svjetlosti kako bi se tjelesni biološki sat pravilno regulirao. Posebno jutarnja sunčeva svjetlost pomaže ljudima da lakše zaspu navečer. Ovaj aspekt postaje sve važniji kako starite jer oči s vremenom teže apsorbiraju svjetlost, što može dovesti do problema sa snom.

Podiže samopouzdanje

Samo pet minuta aktivnosti na otvorenom može pomoći u poboljšanju vašeg samopouzdanja. To je posebno izraženo ako boravite uz vodu ili u zelenom prostoru. Najbolje rezultate ne daju intenzivne vježbe, već opuštenije aktivnosti poput šetnje, vožnje biciklom ili rada u vrtu.

Poboljšava fokus

Osim same tjelesne aktivnosti, prirodni okoliš ima pozitivan učinak na koncentraciju. Studije pokazuju da djeca s poremećajem pažnje (ADHD) bolje obavljaju zadatke nakon šetnje u parku nego nakon šetnje u urbanom području.

Jača imunitet

Bolja proizvodnja vitamina D zbog sunčeve svjetlosti već ima pozitivan učinak na vaš imunološki sustav. No boravak na otvorenom pomaže i na druge načine. Mnoge biljke u zrak otpuštaju tvari, uključujući organske spojeve poput fitoncida, koji mogu potaknuti imunološku funkciju. Sunčeva svjetlost također stimulira posebne stanice u vašem imunološkom sustavu, tzv. T-stanice, koje pomažu u borbi protiv infekcija.

Potiče kreativnost

Ako imate problem koji ne možete riješiti ili se borite s kreativnom blokadom, provedite neko vrijeme vani. Studije pokazuju da boravak u prirodi poboljšava sposobnosti kreativnog rješavanja problema. To je djelomično zbog toga što vanjski svijet angažira vašu pažnju na mirniji način, dopuštajući umu da se refokusira.

Pomaže održavanju zdrave težine

Boravak na otvorenom povećava vašu fizičku aktivnost i poboljšava san, što pomaže sagorijevanju kalorija. No posebno boravak na jutarnjem suncu može pomoći u regulaciji tjelesne težine jer svjetlost pomaže uravnotežiti san i razinu energije.

Na što treba pripaziti

Zaštitite se od sunca dugim rukavima, sunčanim naočalama i šeširom. Koristite zaštitni faktor (SPF) 15 ili viši, čak i kad je oblačno. Obavijestite nekoga o svom odredištu, posebno ako idete u divljinu. Ponesite jaknu u slučaju lošeg vremena i napunite mobitel za svaki slučaj, no imajte na umu da u šumama možda nećete imati signal.

'Šumsko kupanje'

'Šumsko kupanje' ne uključuje stvarno kupanje u šumi, već provođenje vremena u šumskom okruženju radi poboljšanja fizičkog i mentalnog zdravlja. Japanci ovu praksu nazivaju "Shinrin Yoku". Nekoliko studija pokazalo je da 'šumsko kupanje' može poboljšati razinu energije, jačati imunološki sustav te pomoći kod boljeg sna i bržeg oporavka nakon bolesti. No, za to vam nije potrebna znanstvena potvrda jer ćete se jednostavno osjećati dobro.