Zdravstveni razlozi zašto je bolje biti žena nego muškarac

Žene u prosjeku žive dulje, čak oko sedam godina više nego muškarci na globalnoj razini te se bolje oporavljaju od bolesti. Profesor Steven Austad sa Sveučilišta Alabama, koji već više od dva desetljeća proučava dugovječnost, smatra da su žene ipak otpornije na niz načina.

Dugovječnost

Prema podacima Ureda za nacionalnu statistiku (ONS), očekivani životni vijek pri rođenju u Velikoj Britaniji između 2020. i 2022. bio je 78,6 godina za muškarce i 82,6 godina za žene – razlika od četiri godine. Unatoč promjenama u društvu, poput sve više sjedalačkog načina života oba spola, razlika u životnom vijeku ostaje stabilna.

Jedan od razloga može se skrivati u spolnim kromosomima: muškarci imaju XY, a žene XX. Y kromosom podložniji je mutacijama, dok žene, zahvaljujući dva X kromosoma, imaju dodatnu zaštitu u slučaju gena koji uzrokuje bolest.

Hormoni također igraju važnu ulogu. Istraživanje iz Koreje pokazalo je da su muškarci kastrirani prije puberteta tijekom dinastije Chosun imali 130 puta veću vjerojatnost doživjeti stotu godinu u usporedbi s prosječnim muškarcem tog doba. S druge strane, testosteron je povezan s većom osjetljivošću na infekcije, rak i kardiovaskularne bolesti.

Društveni faktori također mogu biti presudni. Žene češće primjećuju promjene u tijelu, posjećuju liječnike i obrađuju kronična stanja, što može biti ključno za dugovječnost, objašnjava Leslie Kenny, stručnjakinja za dugovječnost i osnivačica Oxford Healthspana.

Zdravlje srca

Žene u Velikoj Britaniji imaju upola manje srčanih udara nego muškarci, prema podacima Britanske zaklade za srce. Glavni razlog za to je hormon estrogen, koji ima zaštitni učinak na kardiovaskularni sustav. Estrogen pomaže u održavanju zdravih krvnih žila i smanjuje rizik od nakupljanja masnoća u arterijama.

Rizik od srčanih bolesti povećava se nakon menopauze, no hormonska nadomjesna terapija (HRT) može ga smanjiti. Također, muškarci nakupljaju više masnog tkiva na području trbuha, dok žene sklonije pohranjivanju masnoća na bokovima, bedrima i stražnjici.

Jači imunitet

Brojna istraživanja pokazuju da žene imaju snažniji imunološki odgovor na infekcije u usporedbi s muškarcima, što može objasniti "mušku prehladu" ili sklonost muškaraca da pretjeruju u ozbiljnosti bolesti.

X kromosomi omogućuju ženama izražavanje više gena povezanih s imunitetom, a estrogen i progesteron dodatno potiču obrambeni sustav, osobito tijekom rane faze menstrualnog ciklusa.

Psihološka otpornost

Podrška iz društvenih odnosa ključna je za mentalno i fizičko zdravlje, a žene su sklonije održavanju većih mreža društvene podrške i traženju pomoći od obitelji i prijatelja u izazovnim situacijama.

- Žene češće koriste strategije suočavanja s emocijama kako bi smirile reakciju na stres i lakše se oporavile - kaže dr. Felicity Baker, klinička psihologinja. Također, sklonije su prepoznavanju ranih znakova problema i traženju rješenja prije nego što stanje postane kronično.

Veće zdravstvene koristi od vježbanja

Novo istraživanje objavljeno u Journal of the American College of Cardiology pokazuje da žene imaju značajno veće koristi od iste količine tjelesne aktivnosti nego muškarci.

Primjerice, kod 140 minuta umjerene do intenzivne aktivnosti tjedno žene smanjuju rizik od prerane smrti za 18 posto, dok muškarci isti rezultat postižu tek nakon 300 minuta. Uz 110 minuta intenzivnog vježbanja, žene bilježe 24 posto manji rizik od smrti, dok muškarci postižu isti učinak nakon dvostruko više vremena.

Bolja memorija

Studija objavljena u časopisu Menopause pokazala je da žene u dobi od 45 do 55 godina bolje pamte u svim kategorijama, uključujući epizodično i asocijativno pamćenje.

Stručnjaci pretpostavljaju da na to utječe način na koji se djevojčice uče izražavanju emocija i detaljnom pričanju priča, što stvara "ključeve za prisjećanje".

Viši prag boli

Istraživanja sugeriraju da žene podnose bol bolje od muškaraca, što nije iznenađujuće s obzirom na iskustvo poroda. Studija Sveučilišta McGill pokazuje da muškarci jasnije pamte ranije bolove, što ih čini osjetljivijima na nove bolove, dok žene nemaju taj isti stresni efekt, piše msn.