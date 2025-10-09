Zeleni i crni čaj - koji je zdraviji?

Zeleni i crni čaj potječu od iste biljke, Camellia simensi, no način na koji se listovi obrađuju utječe na količinu kofeina u šalici čaja koji izaberete, pa čak i na to koji se antioksidansi pojavljuju. Dr. Manoj Sharma, liječnik i redovni profesor u Školi javnog zdravstva Sveučilišta Nevada u Las Vegasu, za portal msn dao je pregled osnovnih razlika i prednosti jednog u odnosu na drugi čaj, ovisno o tome što tim napitkom želimo dobiti.

POGLEDATE VIDEO: Ove namirnice ublažavaju stres

Pokretanje videa... 01:33 namirnice protiv stresa | Video: 24sata/pixsell

Svaka šalica zelenog ili crnog čaja produkt je iste biljke, čiji se listovi pažljivo obrađuju. Zeleni čajevi se obično kuhaju na pari ili brzo peku u tavi, kako bi se sačuvale njihove lagane, travnate note. Crni čajevi često su potpuno oksidirani i razvijaju snažan, gotovo tostirani okus, kaže on.

Foto: 123RF

- U zelenom čaju se sprječava oksidacija, što ga čini bogatim antioksidansima. U slučaju crnog čaja, oksidacija se koristi prilikom obrade listova, koji su izloženi zraku, što rezultira tamnom bojom i dimljenim okusom. Također nudi neke prednosti, poput smanjenog udjela kofeina u usporedbi s kavom, pojašnjava.

Sadržaj kofeina i profili okusa

Jedan od faktora na temelju kojih biramo između ta dva čaja upravo je to koliko je 'jaka' šalica tekućine po okusu i po sadržaju kofeina. Većina šalica zelenog čaja sadrži oko 30-50 miligrama kofeina, što je dovoljno za blagi poticaj energije bez nervoze. Blagi okus povezan je upravo s nižom razinom kofeina, pa ima svjež, travnati, pa čak i blago sladak okus.

- Crni čaj nudi bogatiji okus koji mnogi više vole. Također, crni čaj pruža budnost i osjećaj sitosti. Obično ima između 40 i 70 miligrama kofeina po šalici, iako neke mješavine mogu imati i više. Što se tiče okusa, sladni okus crnog čaja može imati i note karamele, začina ili čak dašak dima - kaže dr. Sharma.

Dobro je znati da se udio kofeina u oba čaja može mijenjati - to ovisi o temperaturi vode i tome koliko dugo se natapa. Dulje vrijeme natapanja i toplija voda izvlače više kofeina iz biljke. Ako ste osjetljivi na kofein, zeleni čaj je obično sigurnija opcija, ili izaberite biljni čaj bez kofeina .

Proces kuhanja i savjeti

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Čak i najbolji čaj može imati bljutav ili gorak okus ako se nepravilno skuha. Za pripremu zelenog čaja stručnjaci preporučuju da voda bude hladnija, otprilike na 70 do 80 °C - i da se biljka ili vrećica namače samo jednu do tri minute. Ako je voda toplija ili dulje natapate vrećicu, riskirate da čaj postane previše gorak.

Crni čaj se najbolje priprema s gotovo kipućom vodom, temperature oko 93 do 100 °C, i natapanjem tri do pet minuta. Ova dulja i toplija metoda daje veću dubinu okusa bez gubitka glatkoće.

Koji je čaj zdraviji?

I zeleni i crni čaj bogati su antioksidansima koji podržavaju zdravlje srca, funkciju mozga i dugoročno blagostanje. Također su povezani s boljim fokusom, boljom cirkulacijom, pa čak i poboljšanom razinom kolesterola. No antioksidansi u svakoj šalici značajno se razlikuju, što jedan čini zdravijom opcijom.

Prednosti crnog čaja

Foto: Pixabay/Merseyside Police

Crni čaj prepun je teaflavina, snažnih antioksidansa koji nastaju tijekom oksidacije (što znači da tih spojeva nema u zelenom čaju). Konzumiranje teaflavina posebno može poboljšati ravnotežu kolesterola, smanjiti krvni tlak i podržati zdravlje crijeva hranjenjem korisnih bakterija. Redoviti konzumenti čaja također mogu osjetiti smirujući, ali i razbuđujući učinak, sličan onome što biste mogli osjetiti kod zelenog čaja.

Prednosti zelenog čaja

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ključna stvar koja razlikuje zeleni čaj od crnog je koncentracija tvari koje donose dobrobit.

- Zeleni je čaj zdraviji jer je bogat spojem EGCG. što je najvažnija bioaktivna komponenta katehina, polifenolnog spoja koji je poznat po svojim snažnim antioksidativnim, antiupalnim i antikancerogenim svojstvima. Također, sadrži višu razinu L-teanina, antioksidansa koji dr. Sharma opisuje kao aminokiselinu koja pomaže osigurati energiju i mentalnu jasnoću kakvu nam inače pruža kava.

Dr. Sharma kaže da sadržaj EGCG-a u zelenom čaju nudi nekoliko potvrđenih zdravstvenih prednosti, uključujući regulaciju metabolizma ugljikohidrata i zaštitu od neurodegenerativnih poremećaja. Koristan je i za zdravlje kože, detoksikaciju i ublažavanje stresa, kaže.

Liječnik podsjeća da ove čajeve treba konzumirati umjereno, najbolje ujutro, a ako se dvoumite između jednog i drugog, preporuka je - pijte oba, ovisno o raspoloženju ili ciljevima. Koju god šalicu odabrali, dobivate mješavinu antioksidansa i aminokiselina koja može podržati dugoročno zdravlje.