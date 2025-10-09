Oba čaja potječu od iste biljke, ali se razlikuju po udjelu kofeina i antioksidansa zbog različitog načina pripreme - evo što liječnik kaže o tome koji je čaj bolji
Zeleni i crni čaj - koji je zdraviji?
Zeleni i crni čaj potječu od iste biljke, Camellia simensi, no način na koji se listovi obrađuju utječe na količinu kofeina u šalici čaja koji izaberete, pa čak i na to koji se antioksidansi pojavljuju. Dr. Manoj Sharma, liječnik i redovni profesor u Školi javnog zdravstva Sveučilišta Nevada u Las Vegasu, za portal msn dao je pregled osnovnih razlika i prednosti jednog u odnosu na drugi čaj, ovisno o tome što tim napitkom želimo dobiti.
Svaka šalica zelenog ili crnog čaja produkt je iste biljke, čiji se listovi pažljivo obrađuju. Zeleni čajevi se obično kuhaju na pari ili brzo peku u tavi, kako bi se sačuvale njihove lagane, travnate note. Crni čajevi često su potpuno oksidirani i razvijaju snažan, gotovo tostirani okus, kaže on.
- U zelenom čaju se sprječava oksidacija, što ga čini bogatim antioksidansima. U slučaju crnog čaja, oksidacija se koristi prilikom obrade listova, koji su izloženi zraku, što rezultira tamnom bojom i dimljenim okusom. Također nudi neke prednosti, poput smanjenog udjela kofeina u usporedbi s kavom, pojašnjava.
Sadržaj kofeina i profili okusa
Jedan od faktora na temelju kojih biramo između ta dva čaja upravo je to koliko je 'jaka' šalica tekućine po okusu i po sadržaju kofeina. Većina šalica zelenog čaja sadrži oko 30-50 miligrama kofeina, što je dovoljno za blagi poticaj energije bez nervoze. Blagi okus povezan je upravo s nižom razinom kofeina, pa ima svjež, travnati, pa čak i blago sladak okus.
- Crni čaj nudi bogatiji okus koji mnogi više vole. Također, crni čaj pruža budnost i osjećaj sitosti. Obično ima između 40 i 70 miligrama kofeina po šalici, iako neke mješavine mogu imati i više. Što se tiče okusa, sladni okus crnog čaja može imati i note karamele, začina ili čak dašak dima - kaže dr. Sharma.
Dobro je znati da se udio kofeina u oba čaja može mijenjati - to ovisi o temperaturi vode i tome koliko dugo se natapa. Dulje vrijeme natapanja i toplija voda izvlače više kofeina iz biljke. Ako ste osjetljivi na kofein, zeleni čaj je obično sigurnija opcija, ili izaberite biljni čaj bez kofeina .
Proces kuhanja i savjeti
Čak i najbolji čaj može imati bljutav ili gorak okus ako se nepravilno skuha. Za pripremu zelenog čaja stručnjaci preporučuju da voda bude hladnija, otprilike na 70 do 80 °C - i da se biljka ili vrećica namače samo jednu do tri minute. Ako je voda toplija ili dulje natapate vrećicu, riskirate da čaj postane previše gorak.
Crni čaj se najbolje priprema s gotovo kipućom vodom, temperature oko 93 do 100 °C, i natapanjem tri do pet minuta. Ova dulja i toplija metoda daje veću dubinu okusa bez gubitka glatkoće.
Koji je čaj zdraviji?
I zeleni i crni čaj bogati su antioksidansima koji podržavaju zdravlje srca, funkciju mozga i dugoročno blagostanje. Također su povezani s boljim fokusom, boljom cirkulacijom, pa čak i poboljšanom razinom kolesterola. No antioksidansi u svakoj šalici značajno se razlikuju, što jedan čini zdravijom opcijom.
Prednosti crnog čaja
Crni čaj prepun je teaflavina, snažnih antioksidansa koji nastaju tijekom oksidacije (što znači da tih spojeva nema u zelenom čaju). Konzumiranje teaflavina posebno može poboljšati ravnotežu kolesterola, smanjiti krvni tlak i podržati zdravlje crijeva hranjenjem korisnih bakterija. Redoviti konzumenti čaja također mogu osjetiti smirujući, ali i razbuđujući učinak, sličan onome što biste mogli osjetiti kod zelenog čaja.
Prednosti zelenog čaja
Ključna stvar koja razlikuje zeleni čaj od crnog je koncentracija tvari koje donose dobrobit.
- Zeleni je čaj zdraviji jer je bogat spojem EGCG. što je najvažnija bioaktivna komponenta katehina, polifenolnog spoja koji je poznat po svojim snažnim antioksidativnim, antiupalnim i antikancerogenim svojstvima. Također, sadrži višu razinu L-teanina, antioksidansa koji dr. Sharma opisuje kao aminokiselinu koja pomaže osigurati energiju i mentalnu jasnoću kakvu nam inače pruža kava.
Dr. Sharma kaže da sadržaj EGCG-a u zelenom čaju nudi nekoliko potvrđenih zdravstvenih prednosti, uključujući regulaciju metabolizma ugljikohidrata i zaštitu od neurodegenerativnih poremećaja. Koristan je i za zdravlje kože, detoksikaciju i ublažavanje stresa, kaže.
Liječnik podsjeća da ove čajeve treba konzumirati umjereno, najbolje ujutro, a ako se dvoumite između jednog i drugog, preporuka je - pijte oba, ovisno o raspoloženju ili ciljevima. Koju god šalicu odabrali, dobivate mješavinu antioksidansa i aminokiselina koja može podržati dugoročno zdravlje.
