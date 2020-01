Želimo svoj novac nazad, ovo nisu tenisice koje smo naručili!

S poštarinom stoje 399 kuna? Tako je. Očekujte paket u roku od tri radna dana. Bila je to kratka prepiska o narudžbi tenisica preko društvene mreže. Kupcu jasna, a prodavaču očigledno i ne.

Paket je stigao u obećanom roku, ali u njemu su, umjesto tenisica za trčanje svjetski poznatog proizvođača, bile bijele primjerenije za šetnju. Iznos nije mali, ali zbog njega nitko neće propasti. U puno većim problemima su dva internetska kupca o čijim je problemima izvijestila istarska policija.

- Kupnju dijelova za vozilo dogovorio je 9. siječnja ove godine 26-godišnjak s područja Poreča putem društvene mreže i uplatio nekoliko tisuća kuna na bankovni račun muškarca. Kako dijelovi nisu isporučeni do dogovorenog datuma, tražio je prodavatelja da mu vrati novac, ali ovaj to nije učinio pa ga je kupac prijavio - prva je vijest, a slična je i druga o kupcu plinske grijalice:

'Rovinjska policija zaprimila je prijavu 36-godišnjaka, koji je 19. prosinca prošle godine putem internetske stranice tvrtke s područja Omiša naručio plinsku grijalicu. Na račun tvrtke uplatio je više tisuća kuna. Više puta je kontaktirao tvrtku, no grijalicu nije dobio'.

Pri kupnji od tvrtke lakše je vratiti novac uplaćen za proizvod koji poslije nije isporučen nego ako je plaćeno nekome na privatni račun.

Najbolja obrana je znanje

Foto: Dreamstime Tvrtke ili obrtnike može se prijaviti tržišnoj inspekciji ili se pokušati nagoditi preko sudova časti u gospodarskoj ili obrtničkoj komori. Ako problem nastane s privatnim prodavateljem, oštećeni kupac mora dokazivati na sudu da je riječ o prevari, a to može potrajati te poprilično i košta.

No i to će se riješiti ako su kupac i prodavatelj iz Hrvatske. Pitanje je kako će do svojih nekoliko stotina tisuća kuna 27-godišnjak iz osječkog prigradskog naselja Višnjevac koji je preko interneta htio kupiti traktor od prodavatelja iz Francuske. Nakon što mu je uplatio novac na račun, Francuz mu se više nije javljao.

Policija kaže da je najučinkovitija obrana od internetskih prevara obrazovanje potencijalnih žrtava, a navode i najčešće pokušaje prevara u kojima se prevaranti pokušavaju domoći povjerljivih podataka kojima poslije mogu ostvariti novčanu korist.

Podaci vrjedniji od novca

Vishing je pokušaj prevaranata da telefonom navedu žrtvu da otkrije osobne, financijske ili sigurnosne podatke. Phishing i smishing imaju isti cilj, ali alati su e-mailovi ili SMS-ovi. Opasne su i krivotvorene stranice banaka koje jako sliče pravima i s kojih stižu poruke s poveznicom. Nakon što žrtva klikne na nju, prevaranti raznim metodama prikupljaju financijske, osobne i ostale podatke.

Na internetskim stranicama za upoznavanje česte su “romantične prevare”. Varalice se pretvaraju da ih zanima veza sa žrtvom. Za uspostavljanje kontakta ponekad koriste i društvene mreže kroz koje kradu osobne podatke.

Ima i prijedloga za pametna ulaganja ili superpovoljnih ponuda za kupnju, od kojih se može obraniti prihvaćanjem načela “ono što izgleda previše povoljno da bi bilo istinito, vjerojatno i nije istinito”.

Europol savjetuje kako kupovati sigurnije

1. Provjereno - Koristite poznate trgovine i provjeravajte kako su ocijenjeni prodavači od kojih kupujete.

2. Trajna usluga - Prije slanja podataka o kartici za plaćanje trajnih usluga saznajte kako tu uslugu možete prekinuti.

3. Opasni podaci - Mnogi internetski trgovci žele čuvati podatke o plaćanju. Saznajte koliko je to opasno.

4. Zaštita kupca - Većina kartičnih kuća dobro štiti kupce i vraća im novac ako ne dobiju ono što su naručili.

5. Lokot/HTTPS - Stranice s lokotom na URL traci te one koje koriste HTTPS i SSL protokole su sigurnije.

6. Prvo roba - Ako traže plaćanje unaprijed, razmislite biste li toliko novca dali nepoznatom čovjeku na ulici.

7. Čuvajte 'tajne' - Nikome nemojte slati broj kartice, PIN ili druge podatke o kartici putem elektroničke pošte.

8. Sigurnost - Izbjegavajte kupnju na internetskim stranicama koje ne koriste potpunu autentifikaciju.

