Želite bolju i zdraviju spermu? Evo što preporučuju s Oxforda

Kao dio novog istraživanja studija je proučavala učinke apstinencije ne samo kod ljudi, nego i kod životinja.

Razgovor o reprodukciji često se fokusira na žensku biologiju i kako se ona može percipirati kao 'otkucavajući sat', prema znanstvenicima s Oxforda. U biti, žene se rađaju s većinom svoje životne zaliha jajašaca, što znači da je dob žene obično ista kao dob njezinih jajašaca.

Ali kod muškaraca, spermiji se proizvode kontinuirano od puberteta nadalje, s reproduktivnim stanicama koje se mogu pohraniti u reproduktivnom traktu prije ejakulacije.

Dakle, dok su tamo pohranjeni, što se zapravo događa sa spermijima i utječe li apstinencija na zdravlje spermija, pitanja su na koja su znanstvenici pokušali dobiti odgovor.

Dugo se vjerovalo da apstinencija od ejakulacije, čak i samo nekoliko dana, može povećati broj spermija, ali dok je to točno, postoje i drugi faktori koji određuju plodnost.

Studija je otkrila da kod muškaraca i drugih mužjaka životinja, spermiji pohranjeni tijekom seksualne apstinencije zapravo 'stare' i propadaju u kvaliteti. Muška plodnost opada s godinama, pri čemu ostaje nejasno ima li vrijeme provedeno u reproduktivnom traktu utjecaj na ovaj pad.

Znanstvenici napominju da seksualna aktivnost, posebno kod mladih, opada jer globalni trend odgođenog roditeljstva može uzrokovati da globalni pad plodnosti i dalje traje.

Prikupili su podatke o spermi iz 115 objavljenih studija koje obuhvaćaju gotovo 55.000 muškaraca, otkrivši da kada muškarci apstiniraju od ejakulacije, zdravlje njihovih spermija naglo opada, smanjuje se pokretljivost i vitalnost spermija. Čak je i DNA spermija bila više oštećena.

Uzroci oštećenja spermija

Navodno postoje dva vjerojatna uzroka oštećenja spermija, kako objašnjavaju, prvo je nešto što se zove 'oksidativni stres'. To je oblik biološkog 'hrđanja' koji se nakuplja u spermijima i može ih fizički oštetiti.

Drugo je iscrpljenje energije. Za razliku od većine stanica, spermiji su vrlo aktivni i imaju samo ograničenu sposobnost obnavljanja svojih energetskih zaliha. Kada se pohranjuju duže vrijeme, jednostavno im ponestane goriva.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, trebate izbjegavati ejakulaciju dva do sedam dana prije davanja uzorka sperme za analizu, ili čak prije postupaka plodnosti poput IVF-a. Znanstvenici s Oxforda tvrde da kraća razdoblja između ejakulacije zapravo mogu rezultirati boljom kvalitetom spermija, što, kako kažu, podržava tvrdnju da ejakuliranje unutar 48 sati prije davanja uzorka može poboljšati ishode IVF tretmana.

- Znamo da kod primata često ejakuliranje putem masturbacije poboljšava kvalitetu ejakulata. U kombinaciji s našim rezultatima, to sugerira da muška masturbacija može imati adaptivnu korist: ispire oštećene, pohranjene spermije - dodaju.

Spermiji također mogu propadati unutar žena nakon seksa, pri čemu ljudski spermiji ostaju živi u ženi samo nekoliko dana, dok druge životinje poput pčela i ženki mrava mogu pohraniti spermije mjesecima ili godinama nakon što su jajašca oplođena.

Usporedba sa životinjama

Podaci iz 56 studija na 30 vrsta životinja, poput ptica, pčela, reptila i sisavaca, ponovno su pokazali da kvaliteta spermija opada tijekom pohrane.

Znanstvenici tvrde da to nije samo uzrokovano oštećenjem DNA, jer to može biti zbog činjenice da pohranjeni spermiji imaju drugačiji profil ekspresije gena u usporedbi sa svježe proizvedenim spermijima. To uključuje spermije pohranjene u ocu ili majci.

Stanice su se pokazale da propadaju sporije u ženki u usporedbi s mužjakom, što bi moglo biti zbog toga što određene ženske vrste imaju specijalizirane organe koji mogu 'lučiti antioksidanse'.

- Mnogi problemi s plodnošću uzrokovani su čimbenicima izvan naše kontrole, poput okolišnih toksina, stresa i genetike - zaključuju.

Trajanje pohrane spermija, međutim, nešto je što se može kontrolirati, jer svježe ejakulirani spermiji za oplodnju mogu povećati šanse za plodnost zbog općenito poboljšane kvalitete spermija.