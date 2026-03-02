Želite brže sagorjeti kalorije? Ovo su najučinkovitije vježbe

Neke vježbe, uključujući trčanje, vožnju bicikla i HIIT treninge, mogu sagorjeti više kalorija na sat u usporedbi s drugima. Imate i druge mogućnosti ako ne volite trčati
Općenito, što ste teži, to ćete više kalorija sagorjeti tijekom tjelesne aktivnosti. No, neke su ipak bolje od drugih. Ovih 12 najbrže troši kalorije. Izračun je napravljen po satu za osobu od 70 kilograma.
TRČANJE Definitivno troši najviše kalorija, čak 808 po satu. Ipak, ne mogu svi držati tempo, a neki imaju problema sa zglobovima pa ovo nije idealan izbor.
VATERPOLO Izuzetno zahtjevna aktivnost koja uključuje rad svih mišića. Odlično oblikuje tijelo, posebno mišiće nogu, stražnjice i trbuha. Potrošit ćete 703 kalorije u sat vremena.
BICIKLIRANJE Troši prosječno 596 kalorija po satu, no to ovisi o vašoj tjelesnoj težini, brzini i intenzitetu vožnje. Učinkovitije je od hodanja.
KALISTENIKA Ova pojam je naziv za vježbe sa vlastitom težinom koje se sastoje od motoričkih pokreta kao što su trčanje, stajanje, hvatanje, guranje, skakanje i slično. Namijenjene su za povećanje snage, kondicije i fleksibilnosti, a troše 596 kalorija po satu.
KRUŽNI TRENING Učinkovit za sagorijevanje masti dinamičan. Kombinira vježbe snage i kardio, a također možete izgubiti u prosjeku 596 kalorija za sat vremena. Možete i puno više pojačate li intenzitet treninga jer mogućnosti kombinacija su brojne.
PRESKAKANJE UŽETA Vrlo učinkovita kardio aktivnošću koja pomaže u sagorijevanju masti i jača srce i pluća. U sat vremena možete sagorjeti 562 kalorije, ovisno o tempu. Ako vam se sat vremena skakanja čini puto, računajte da u samo 10 minuta gubite 100-tinjak kalorija.
SOBNI BICIKL Dobra je opcija za lakše treninge nižeg intenziteta ili u nepovoljnim vremenskim uvjetima. Pogotovo za ljude koji imaju problema sa zglobovima. Također ovisi o težini vježbača i intenzitetu vožnje, no možete potrošiti prosječno 520 kalorija po satu.
ERGOMETAR Ova sprava učinkovito troši kalorije jer koristi 86% mišića, kombinirajući kardio i trening snage. Poput sobnog bicikla, troši 520 kalorij u sat vremena - opet ovisno o intenzitetu - može i do 800.
AEROBIK Kombinira ritmičke aerobne vježbe s istezanjem i vježbama snage. Povećava snagu i kardiovaskularni kapacitet organizma. Obično se izvodi u grupi i uz glazbu, pa je idealan za one koji se ne mogu sami natjerati n vježbanje. Potrošnja jako ovisi o vrsti i intenzitetu, ali računajte na prosječno 492 kalorije po satu.
PLIVANJE Ako ste više vodeni tip, plivanje će potrošiti u prosjeku kao aerobik - 492 kalorije. Svakako i ta brojka ovisi o vašoj težini i intenzitetu plivanja, ali i stilu koji ste odabrali. Delfin troši najviše, ali je i najzahtjevniji.
DŽOGING Po zahtjevnosti, ali i potrošnji kalorija, nalazi se između trčanja i hodanja. Laganijim tempom trčanja potrošit ćete također 492 kalorije.
PLANINARENJE Iako prema ovom izračunu troši tek oko 421 kaloriju po satu, šetnja po brdima dobra je i za mentalno zdravlje. Uspona, naravno ima raznih, a i oprema na leđima planinara može jako varirati. Stoga potrošnja kalorija može bitno porasti.
