NAJUČINKOVITIJI TRENING

Želite brže sagorjeti kalorije? Ovo su najučinkovitije vježbe

Neke vježbe, uključujući trčanje, vožnju bicikla i HIIT treninge, mogu sagorjeti više kalorija na sat u usporedbi s drugima. Imate i druge mogućnosti ako ne volite trčati
Želite brže sagorjeti kalorije? Ovo su najučinkovitije vježbe
Općenito, što ste teži, to ćete više kalorija sagorjeti tijekom tjelesne aktivnosti. No, neke su ipak bolje od drugih. Ovih 12 najbrže troši kalorije. Izračun je napravljen po satu za osobu od 70 kilograma. | Foto: DREAMSTIME
