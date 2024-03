Želite da vam dom miriše svježe satima? Isprobajte ovaj trik

Miris našeg doma ovisi o nizu elemenata, a osim toga bitno je i često provjetriti prostor, po mogućnosti jednom dnevno. Stručnjakinja za čišćenje Ekua na mrežama je podijelila svoj super trik kako bi dom mirisao predivno, a ističe da joj je za to potrebno tek nekoliko sastojaka.

- Ako želite da vaša kuća miriše rajski, imam jedan super recept - navodi.

Foto: 123RF

Prvo je stavila grijati lonac s vodom, a nakon toga je u to ubacila narezane limun i naranču.

Nakon toga je dodala dva štapića cimeta, žlicu klinčića i malo vanilija arome.

Potom je sve skupa zakuhala i ostavila na štednjaku neka se hladi.

Veli da to radi dok čisti ostali di stana te pusti da tekućina odradi svoje.

Iako, ostavi je i da kuha nakon što zakipi, kako bi što više hlapilo.

Foto: 123RF

Nakon kuhanja, ona tu vodu i pije - kaže da je fina i osvježavajuća. Dom nakon toga satima miriši na limun i cimet, miris je predivan.

Ovisno o veličini stana, rekla je da se miris može osjetiti danima.

- Pa to je potpourri, i ja to volim popiti - komentirala je jedna gledateljica, a s njom su se složili i drugi, piše The Sun.