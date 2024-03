Uz ovaj trik će vam odjeća u ormaru mirisati fenomenalno

Modna influencerica Julia je podijelila bakin super jednostavan, ali "genijalan" trik koji će omogućiti da vaša odjeća nevjerojatno miriše i do 20 godina.

Naime, kreatorica sadržaja na TikToku i Instagramu koja objavljuje pod korisničkim imenom @_boringbb_, tijekom godina je od svoje bake primila mnogo poklona.

POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi za dom

Pokretanje videa... 00:58 čišćenje | Video: 24sata/pixsell

Ne samo da joj je baka poklonila svoje vintage spavaćice i haljine, već joj je i prenijela i neke korisne informacije o tome kako pohraniti svoju odjeću, a pritom osigurati da dulje miriše svježe.

Uz ovaj trik, ne samo da će vaša odjeća i odjevni predmeti mirisati nevjerojatno čak "20 godina", već vas ni neće puno koštati.

- Je l' još netko vadi one testere mirisa iz časopisa i stavlja ih u ladice kako bi vam odjeća lijepo mirisala? Ja sam to radila do prije nekoliko mjeseci. Neki dan sam bila u bakinoj kući, oblačila je svoje rublje i izvukla komad sapuna. Pitala sam se 'zašto to imaš unutra?' a ona je rekla da tako održava da odjeća lijepo miriše - priča Julia.

- Navodno ako uzmete sapun, ovaj je od lavande, ali možete koristiti i miris pamuka ili bilo koji drugi, trajat će 15 do 20 godina. Nisam imala pojma, ali sam to isprobavala nekoliko mjeseci i nevjerojatno je. Moja odjeća miriše nevjerojatno. Svakako probajte - dodala je.

U sljedećem isječku, Julia je dodala da biste trebali provjeriti je li komad sapuna zamotan u papir, a ne u plastiku.

Foto: Dreamstime

- Kupite nenapadni sapun i provjerite je li zamotan u papir kako bi miris mogao proći. Možete ih staviti u ormare i ladice. Sve će vrlo suptilno mirisati i trajat će puno godina - nastavila je.

Julijin snimak očito je impresionirao mnoge jer je brzo prikupio nevjerojatnih 549,4 tisuća pregleda. Mnogi korisnici željeli su isprobati trik, a drugi su otkrili da to rade godinama.

- Mogu potvrditi, imao sam komade sapuna u svojoj komodi gotovo 12 godina nakon što ih je moja mama stavila kad sam bio dijete - napisao je jedan korisnik.

- Ovo radim u svim svojim ladicama, ormarima i svemu što je sezonsko. Održava odjeću svježom i sprječava nametnike - dodao je drugi, piše The Sun.