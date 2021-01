Novo istraživanje objavljeno 31. prosinca 2020. u časopisu The Journal of Nutrition analiziralo je tijekom trogodišnjeg razdoblja promjene tjelesne težine kod 65.099 žena.

POGLEDAJTE VIDEO: Kad je najbolje započeti dijetu?

Istraživači su pratili učestalost doručkovanja i ostalih obroka, pri čemu je jedna četvrtina žena sama izjavila da doručkuje svaki dan. Sve u svemu, ono što je istraživanje pokazalo je da je 18,4% sudionica dobilo pet kilograma ili više između 2008. i 2011.

Međutim, rezultati su pokazali da je stopa debljanja kod žena koje su jele doručak je bila 7% niža od onih koje ga preskaču.

- Redoviti doručak može biti važan čimbenik kod promjene tjelesne težine - zaključili su autori istraživanja.

Ovu teoriju podržavaju i drugi stručnjaci, jer neki dijetetičari kažu da je jedenje u roku od sata nakon buđenja najbolje za održavanje razine energije tijekom jutra.

Još jedno istraživanje koje je nedavno objavljeno je pokazalo da konzumiranje obroka bogatog proteinima prije vježbanja može pomoći sagorjeti više masnoće i održati ljude sitima još satima nakon završetka treninga, piše Eat this, not that.

Ključ je u vrsti doručka. Nije isto ako se pojede pecivo s namazom od čokolade ili smoothie od bobičastog voća s bananom i chia sjemenkama.

Primjeri kvalitetnog doručka:

1. Kuhana jaja i čaša jogurta

2. Zobene pahuljice s bananom

3. Integralni kruh s namazom od avokada

4. Sir i vrhnje