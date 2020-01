Želite li s lijepe fotke maknuti bivšeg? Javite se ovoj 'kraljici'

Svi vjerojatno imamo neku lijepu fotku sebe na još ljepšoj lokaciji, sve je predivno bilo tada, ali više nije. Zašto? Jer ste na toj fotki sa svojim bivšim/bivšom i ta je fotografija sasvim neiskoristiva. I budi loša sjećanja.

Djevojka Twitter nadimka Hexappeal vjerojatno je imala takav problem pa se dosjetila lukavog načina zarade.

for $10 i will edit your ex out of your photo serious inquiries only pic.twitter.com/QDLfNlb86u — 𝕮𝖎𝖗𝖈𝖊 ⚖ (@hexappeaI) January 9, 2020

Objavila je kako za 10 dolara može u Photoshopu maknuti vašeg bivšeg/bivšu s drage vam fotografije. Javilo joj se puno ljudi, a kako je njena objava postala viralna, ubrzo je i povisila cijenu svoje 'usluge' na 15 dolara. Evo rezultata njenog rada za koji mnogi komentiraju kako je to 'najboljih 10 dolara koje su ikad potrošili':

now i have my swing pic back 😎✨ pic.twitter.com/8ItRXUElIp — 예자 (@nahtchristine) January 11, 2020

Guys she really killed it pic.twitter.com/5GzzR3FNx7 — claire (@bramflake) January 11, 2020

She did the damn thing 😌 pic.twitter.com/9N3NUQkCOD — sailor lune ✨ (@lalunelo) January 13, 2020

Best $10 I will ever spend pic.twitter.com/8uadVOyOey — Christian (@chrisart00) January 10, 2020

