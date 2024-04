Želite 'prljavo' pričati u krevetu, ali vas je sram? Evo par savjeta

'Prljavi' razgovor može poboljšati vaš seksualni život. Kada partneru kažete što želite isprobati, to mu daje smjernice, a i uzbuđenje raste, zabavnije je, smatra stručnjakinja za seks Tracey Cox. Kaže da tu ne bi trebalo biti mjesta za neugodu, iako je normalno da se takav osjećaj pojavi u početku. Također, važno je reći partneru što želite tijekom vođenja ljubavi.

Dodaje kako je pogrešno vjerovanje da su takvi, 'prljavi' razgovori, rezervirani samo za muškarce, a žene - ne. Puno žena upravo na taj način voli dodatno začiniti stvar.

Ova stručnjakinja smatra da to ne bi trebao biti tabu, to nije ništa loše i ljudi ne bi trebali dopustiti nikome da ih u to uvjeri, niti društvo, niti bliski ljudi. Ne treba se ni sputavati zbog straha da će se partner smijati, prenosi Daily Mail.

- Pokušajte najprije izgovoriti nestašne stvari pred ogledalom. Bojiš se da će se smijati? Pa vjerojatno i hoće, to i je smiješno. Ako vama partner kaže nešto tako, ne rugajte se i pustite ga da kaže što želi i što bi ga veselilo. Postoji mnogo ideja, no važno je pronaći ono zbog čeka ćete se oboje osjećati dobro - objašnjava Tracey Cox.

Kaže da neke žene vole vrištati tijekom seksa i nije ih briga kako će ih susjedi drugi dan gledati. Neki ljudi vole male prljave razgovore, a drugi ne - i to je sasvim u redu.

- Nemojte pokušavati biti nešto što niste. Vrlo erotično, posebno muškarcima, može biti i šaptanje na uho "Želim te, sada" - dodaje.

Nekoliko smjernica:

Postavite neka osnovna pravila i granice kako biste znali što oboje želite.

- Budite oprezni s riječima, jer se nekim ženama mogu svidjeti, a drugima će biti vrlo uvredljive - kaže Cox.

Dogovorite se i kada bi to voljeli raditi, možda neposredno prije orgazma ili puno ranije - za zagrijavanje. Dogovorite se i kakve teme su vam privlačne te koliko daleko želite ići, hoćete li se zadržati samo na prljavim razgovorima ili ćete maštu upotrijebiti i šire tijekom seksualnog odnosa, možda neka igrica...

Stručnjakinja za seks savjetuje da izbjegavate kontakt očima ako vam je jako neugodno i neka to bude šapat na uho partnera.

Prepričavajte što radite jedno drugome, kako se osjećate, koliko volite trenutke vođenja ljubavi, koliko uživate u tome, što vas posebno jako uzbuđuje...

- Priuštite partneru to da zna koliko mu želite ugoditi i koliko uživate, recimo, riječima: "Priuštit ću ti tako jak orgazam da nećeš znati što te zadesilo." ili "Volim gledati tvoje lice kada doživljavaš orgazam", ili možda "Tvoj jezik je nevjerojatan", "Volim tvoje mišiće"... Ako vam nedostaje inspiracije, pročitajte koju seksi knjigu - savjetuje Tracey Cox.