Lucinda Hart (45) je autorica iz Cornwalla u Engleskoj. Kako Lucinda kaže, muškarci su uvijek bili njena propast - uvijek se lako zaljubila i još lakše povrijedila.

Ovo je njezina ispovijest:

Do svoje 36. godine bila sam dovoljno mudra da prepoznam da su moj partner i biti potencijalni otac moje djece dvije vrlo različite stvari. Oduvijek sam željela biti majka, ali htjela sam to učiniti pod svojim uvjetima.

Pjevačica Adele progovorila je o raspadu svog braka i o tome kako kada je postala roditelj nije ni razmišljala o tome da neće moći vidjeti svog sina. Još kao dijete vidjela sam bol u razdvajanju obitelji. Da postoji način da to unaprijed spriječim, odmah bih. Srećom, ovih dana je to lako moguće - i znam da me to što sam samohrana majka čini boljim roditeljem.

Proći IVF (potpomognutu oplodnju), gdje su jajne stanice uklonjene iz mojih jajnika i oplođene spermom u laboratoriju prije nego što je embrij umetnut u maternicu, bio je moj izbor. To je jednostavno bio način na koji sam znala da ću zatrudnjeti.

Radila sam kao liječnička tajnica u svom rodnom gradu Cornwall kada sam počela s IVF-om 2012. U to vrijeme viđala sam se s muškarcem koji nije želio djecu. Nisam ga namjeravala prevariti, niti ga tjerati na nešto što ne želi pa sam mu objasnila o IVF-u i kako je to ono što sam oduvijek namjeravala učiniti. Nije imao primjedbi na moje planove - i da jest, meni to ne bi bilo važno.

On nije bio prvi muškarac s kojim sam bila i koji nije želio biti otac moje djece, a u ostalom niti bi bio prikladan. Iz raznih razloga svi muškarci s kojima sam bila nisu bili oni pravi. Ponekad su to bile godine, ponekad okolnosti. Da sam imala djecu s jednim svojim bivšim tu bi bilo tuge i groznih prekida.

'Super je biti samohrana majka'

Jedan embrij je prenesen pet dana nakon uzimanja jaja. U kolovozu sljedeće godine rodila mi se kćer Raphael. Ona i ja smo se vratili u kuću mojih roditelja, a podrška moje obitelji bila je dodatni bonus.

Roditelji su se složili s mojim mišljenjem da nisam upoznala nikoga tko bi bio prikladan otac za djecu, te su podržali moju odluku da to učinim sama. U siječnju 2017. iz smrznutog embrija rođena je moja druga kći Aelfrida.

Dvije djevojke dijele istog darivatelja sperme, a budući da je on takozvani otvoreni donor, moći će ga upoznati kada budu imali 18 godina. Po savjetu svog konzultanta odabrala sam spermu iz danske klinike. Danska ima najtemeljitiju provjeru potencijalnih donatora. Mogla sam vidjeti njegovu sliku dok je bio mali, pročitati medicinske podatke o njemu i njegovoj obitelji. Zvučao je kao pristojan tip.

Neki ljudi možda nemaju novca za potpomognu oplodnju, ali to ne košta više od novog automobila ili odmora u inozemstvu. Koštalo me oko 88.836,86 kuna za oba kruga. To je jednostavno stvar izbora. A to što sam samohrana majka ne znači da moram biti uvijek sama. Naravno da uživam u muškom društvu. Naravno da želim seks i veze. Ali uvijek ću biti samohrana majka.

Niti jedan muškarac nikada neće imati prava na moju djecu. Ostala sam s čovjekom s kojim sam se viđala nekoliko godina, sve dok se Aelfrida nije rodila. Na kraju je veza krenula svojim tokom i rastali smo se. Toliko mi je laknulo što nije bio otac moje djece.

Kad sam započela IVF, to je bila relativno nova stvar za neudate žene. Međutim, od tada sve je veći broj žena koje se odlučuju same imati djecu.

Pozitivni komentari

Postoje online grupe, pa čak i odmori i putovanja samohranih majki. Cijeli koncept o tome što je obitelj promijenio se i mijenjat će se. Uvijek sam bila otvorena sa svojim kćerkicama (jedna ima osam, a druga četiri godine). Objašnjavam im da neki ljudi imaju tatu, a neki imaju donora.

Tijekom godina nekoliko žena mi je reklo da bi voljele da su učinile isto. Vidjela sam mnoge majke koje su ostale oštećene zbog prekida jer bi morale posjećivati svoju djecu određenim danima. Ja ne želim ništa takvo.

Nije da mrzim muškarce. Nikako. Osiguravam da djevojke imaju muškarce u svojim životima. Ne nedostaje im muških perspektiva niti odnosa s dečkima.

Do svoje smrti 2017., moj otac Chris bio je veliki dio naših života. Sada moje cure redovito provode vrijeme s muškim prijateljima. Zasigurno neće odrastati bez muškaraca.

Djevojke i ja smo jako bliske i uvjerena sam da me imaju više jer sam samohrana majka. Cure i ja još uvijek živimo s mojom majkom Caroline, što nam svima odgovara. Ona voli imati unuke kraj sebe svaki dan, a osim toga ogromna mi je podrška. U osam godina otkako sam postala samohrana majka, nisam doživjela nikakav sukob oko odgoja djevojčica.

Nisam se ni s kim svađala oko toga što djevojke mogu raditi, koga mogu vidjeti i tako dalje. Ja sam vrlo opušten roditelj, a to mi je dalo dvije sretne, opuštene djevojčice, koje znaju da su voljene, piše The Sun.