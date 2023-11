Željezna Lady dobila je počasni doktorat Sveučilišta u Zagrebu

Poznata kao Željezna Lady, prva premijerka u britanskoj povijesti, Margaret Thatcher, rasplakala se 28. studenog 1990. godine, kad je napustila Downing Street. Na čelu britanske politike bila je čak 11 godina.

- U to vrijeme pratio sam politiku za list Today i događaji koji su prethodili tom emotivnom danu bili su najdramatičniji tijekom mojih gotovo 40 godina izvještavanja o politici - napisao je novinar John Craig za Sky News prije tri godine.

Rođena je 13. listopada 1925. u Granthamu na istoku Engleske. Već na fakultetu počela se zanimati za politiku, po uzoru na oca, koji je bio aktivan u Konzervativnoj stranci.

Foto: Mihaela Erceg

Došavši na mjesto premijerke, odmah je poduzela bolne i nužne rezove. Broj nezaposlenih dosezao je tri milijuna, a inflacija je rasla. U proljeće 1981. britansko se gospodarstvo počelo oporavljati i premijerki je popularnost rasla. Iznenada su se u travnju 1982. pojavili problemi i na vanjskopolitičkom planu jer je argentinska vojska zauzela Falklande, otočje uz argentinsku obalu koje je kontrolirala Velika Britanija. Premijerka Thatcher nije dugo oklijevala - poslala je britansku vojsku da uspostavi nadzor nad otočjem. U lipnju iste godine Falklandi su opet bili pod britanskom vlašću. U listopadu 1984. na godišnjem saboru Konzervativne stranke u Brightonu IRA je pokušala atentat na Margaret Thatcher. Srećom, premijerka je prošla bez ozljeda. Nakon unutarstranačkog previranja podnijela je ostavku na premijersko mjesto 28. studenog 1990. i sa suzama u očima obratila se britanskoj javnosti priopćivši joj tu odluku. Tijekom posjeta Hrvatskoj 1998. hrvatski predsjednik Franjo Tuđman odlikovao je Margaret Thatcher Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom, a dobila je i počasni doktorat Sveučilišta u Zagrebu.

Foto: DREAMSTIME

Engleski dramatičar i pjesnik William Shakespeare 28. studenog 1582. godine stupio je u brak s osam godina starijom ženom po imenu Anne Hathaway. On je imao 18 a ona 26 godina. Šest mjeseci kasnije Anne je rodila kćer Susannu, a dvije godine kasnije blizance. Smatra se da je pjesnik bio prisiljen na brak zbog trudnoće, no većina ipak vjeruje da je upravo on "progonio" Anne.

Foto: Wikipedia

Na današnji dan 1520. godine portugalski pomorac Ferdinand Magellan prošao je kroz prolaz koji danas nosi njegovo ime. Tjesnac na samom jugu južnoameričkoga kontinenta tražili su godinama.

Ostale vremeplove pročitajte ovdje.