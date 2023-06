Željni ste plivanja, osvježenja i opuštanja? Otiđite na bazen i to 50 posto jeftinije uz 24 Oranž

Sada je ljeto i plivanje je jedan od najboljih načina da vježbate, rashladite se i dobijete dozu endorfina (sretnog hormona). Uz to, uz ovaj sport dolaze i razne blagodati za tijelo i um. Odlična je i kardio vježba, a i super podiže raspoloženje. Ako želite plivati, a ove godine ne idete na more ili se ne možete strpjeti do godišnjeg, iskoristite popust od čak 50 posto u 24 Oranž klubu na bazene u Daruvaru.

Naime, samo korisnici 24 Oranža imaju na raspolaganju super popuste na bazene, ali ostale pogodnosti. Stoga, ako već niste dio 24 Oranž kluba, svakako se registrirajte i pretplatite - uštede su nevjerojatne! Kliknite ovdje!

Zašto nam plivanje može biti korisno?

Liječnica Deborah Lee kaže da je plivanje na mnogo načina i za mnoge ljude 'savršena vježba'.

- Kako starimo, sklonost sjedilačkom načinu života i nedostatak vježbanja dovodi do postupnog povećanja težine. Ti čimbenici povećavaju rizik od kardiovaskularnih bolesti, hipertenzije, dijabetesa i demencije. Starenje je povezano s gubitkom mišića, a mnogi ljudi u srednjim godinama imaju sarkopeniju, relativni gubitak mišićne snage - objašnjava. Mišićna snaga je samo jedan od načina na koji nam plivanje može koristiti.

Foto: DREAMSTIME

Dr. Lee tvrdi da je plivanje izvrsno iz sljedećih razloga:

Za razliku od nekih drugih oblika vježbanja, plivanje je uglavnom dostupno i može odgovarati različitim prehranama i uvjetima.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Jesu li blagodati plivanja i mentalne i fizičke?

Kratki je odgovor 'da' - bilo kakvo vježbanje općenito je dobro za tijelo i um. Nakon godinu dana neizvjesnosti i povećane anksioznosti (zbog pandemije), razvijanje zdravih navika je itekako poželjno.

- Vaš um i tijelo su vrlo usko povezani. Ako poboljšate jedno, imat ćete poboljšanja i u drugom. Pokazalo se da plivanje podiže razinu endorfina, pa se nakon plivanja često osjećate smirenije i opuštenije - tvrdi dr. Lee.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Još 2012. godine, istraživanje na 1200 odraslih plivača u dobi od 16 do 45 godina pokazalo je da je čak 74 posto reklo da im plivanje pomaže u ublažavanju stresa i napetosti.

- Istraživači su otkrili da plivanje dovodi do povećane razine neurotrofnog faktora izvedenog iz mozga (BDNF) - proteina koji je neophodan za rast i razvoj neurona u mozgu i leđnoj moždini. Plivanje je također sjajan način da poboljšate svoje spavanje. Dokazano je da vježbanje umjerenog intenziteta poboljšava kvalitetu i trajanje sna, što opet ima brojne zdravstvene prednosti. Također, plivanje poboljšava tjelesnu spremnost i izdržljivost, što će vjerojatno dovesti do poboljšanja samopouzdanja i elastičnosti u životu - zaključuje Lee, piše Glamour.