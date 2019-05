Žena (60) je srčano plesala, pa joj je 'ispala' maternica iz tijela

Postoji nekoliko uzroka zbog kojih se može dogoditi prolaps (spuštanje) maternice, no srčani i strastveni ples nije uzrok, nego jedna od situacija tijekom koje se može dogoditi da mišići zdjelice do kraja popuste te da maternica 'ispadne' iz rodnice, pokazalo je iskustvo jedne anonimne 60-godišnjakinje iz Kine.

Ona je naime, jako srčano plesala kada je osjetila da je 'nešto ispalo iz nje'. Dr. Song Hongjuan iz bolnice u Xuzhou u Kini, gdje je nesretna žena zaprimljena, rekla je kako je pacijentica njima došla u suzama te da je mislila kako ima tumor. Liječnici su joj objasnili da se radi o prolapsu, od kojeg je patila sve otkad je rodila dok je bila mlađa. Beba je bila velika, a njezin problem nitko nije sanirao te se on s vremenom pogoršavao, piše Daily Mail.

Žena je operirana i dobro se oporavlja.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Žene se mogu jako iznenaditi, pa i uplašiti u takvoj situaciji, no nema razloga za paniku - kaže ginekolog dr. Dubravko Lepušić iz KBC 'Sestre milosrdnice'.

Problem je povezan sa slabljenjem mišića zdjelice, odnosno ligamenata koji 'pridržavaju' unutarnje organe, a rješenja postoje.

- Prolaps maternice česta je pojava kod žena koje su imale više poroda, iako se može dogoditi i kod onih koje su rodile i jednom ili dva puta, ako je dijete bilo natprosječno veliko. Često se javlja i kod žena koje teže fizički rade, bez obzira na to jesu li rađale, ili ne. Prolaps unutarnjih organa događa se i kod mlađih žena, u dobi iznad 40 godina, koje su izvadile maternicu zbog medicinskih razloga, primjerice zbog mioma, uslijed čega se može promijeniti statika ligamenata dna zdjelice - pojašnjava sugovornik.

- To je razlog zbog kojega može doći do spuštanja mjehura, pa i inkontinencije, pri čemu se može dogoditi da ženama kod manjih napora, primjerice podizanja tereta, trčanja, ili kihanja, bježi mokraća. Može doći i do toga da mokraća bježi i bez napora, dakle sama od sebe - kaže dr. Lepušić.

- Uz klasični operativni zahvat kojim se unutarnji organi podižu tako da se zatežu ligamenti, danas postoje i puno jednostavnije i manje traumatične tehnike za rješavanje problema. Takav način je postavljanje mrežice ispod organa, kojom se oni podižu, što nije teška operacija i oporavak je za ženu jednostavniji - zaključio je dr. Lepušić.

