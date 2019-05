Žena je razvila 2500 ličnosti u glavi - da preživi zlostavljanje

Jennifer Haynes (49) tijekom samo jednog dana može se predstaviti kao jedna od 2500 različitih osoba, a samo na suđenju zločincu koji ju je doveo do toga progovorila je iz uloge šest različitih osoba. Jennifer boluje od višestrukog poremećaja osobnosti, do čega ju je doveo rođeni otac, Richard (74), koji ju je više od desetljeća seksualno zlostavljao.

Zlostavljati ju je počeo kad su joj bile samo 4 godine i trajalo je do njene 16. godine. Stručnjaci vjeruju da se u međuvremenu kod nje razvio poremećaj osobnosti kao 'sofisticirani' mehanizam za suočavanje s neprekidnim zlostavljanjem.

S mjesta za svjedoke u Okružnom sudu, nesretna žena svjedočila je o tome što joj je sve radio otac i dugotrajnim posljedicama za njeno zdravlje, pri čemu je u jednom trenutku govorila kao kao četverogodišnja Symphony, u drugome kao 'Little Ricky', tinejdžer koji voli svoj bicikl, a onda i kroz još nekoliko različitih osobnosti.

U intervjuu za '60 Minuta' u nedjelju navečer, Jennifer Haynes rekla je da nikada nije mislila da se višestruki glasovi kojima progovara smatraju nenormalnim.

- Nisam znala da trebaš imati samo jednu osobnost – kazala je Jennifer. Nakon što je njezin otac priznao krivnju za silovanje, sodomiju i druga neprilična ponašanja, novinarima je rekla da je osjetila veliko olakšanje.

- Symphony je namjeravala svjedočiti na sudu o svemu, jer kad je moj otac silovao Jennifer Haynes, silovao je nju. On se izjasnio krivim, zato što se na smrt prepao jer je čuo da Symphony svjedoči o svemu što joj je učinio, kazala Jennifer. Rekla je i da su se druge osobnosti kod nje pojavile zato što je zlostavljanje za Symphony postalo preteško.

- To za mene nije bilo igranje igre i pretvaranje da ste netko drugi. Time se štitite. Štitila sam svoju dušu, to je ono što sam činila, kaže Jennifer.

Foto: screenshot/

- U dijagnostičkom smislu takav poremećaj se naziva disasocijativni poremećaj, za koji je karakteristično da se čovjek na taj način odvaja od nečega što je za njega traumatično. U ovom slučaju riječ je o multipliciranom poremećaju, pri čemu treba uzeti u obzir da je teško vjerojatno da je baš riječ o tome da je netko mogao prebrojati 2500 različitih osobnosti kod te žene. Više je možda riječ o tome da je ona zbog situacije s kojom se morala nositi neprestano nestabilna i nepredvidiva, odnosno svaki puta reagira drugačije, kaže psiholog prof. Ivan Modrušan iz Zagreba.

Dodaje kako poremećaj nastaje u situaciji kada je čovjek u tako jakom stresu da ne može sačuvati svoju osobnost, pa se u raznim situacijama javljaju druge.

- U tom slučaju čovjek se potpuno drugačije ponaša, ima drugačije držanje, može promijeniti glas. No, treba reći da je to vrlo rijetko. Tako postoje autori koji tvrde da je to 'američka izmišljotina', jer su takvi slučajevi zaista rijetki, dodaje sugovornik. Kad govorimo o slučaju Jennifer Haynes, jasno je zašto je moglo doći do poremećaja ličnosti, dodaje.

- Dogodio se incest i narušen je osnovni odnos koji joj je u dječjoj dobi bio važan, odnosno između kćeri i oca i to na tako strašan način da nije mogla ostati 'normalna'. Pritisak velike boli i tog iskustva mogao je dovesti do toga da se od njega odvaja tako što prelazi u druge identitete, zaključuje stručnjak.

Inače, Jenniferin otac priznao je krivnju na sudu za 25 točaka, među kojima su silovanje i sodomija, što se događalo dok su živjeli u Sydneyu, tijekom 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća, a 31. svibnja bit će mu izrečena kazna. Zbog suđenja je u veljači 2017. izručen iz Velike Britanije, kako bi se suočio s brojnim optužbama za seksualno zlostavljanje svoje kćeri.

To je bio jedan od najgorih slučajeva seksualnog zlostavljanja djece ikad zabilježenih u Australiji.

- Ne mogu biti sretnija nego što jesam zbog toga što je moj otac priznao krivicu, kaže Jennifer, koja je bila posebno osupnuta ne samo time što joj je činio, nego i time što je uživao u tome. Htjela je da se otac suoči s njom na sudu, jer je ranije govorio da priča laži. Pozvala je i druge žrtve zlostavljanja da izađu sa svojim pričama , kako bi upozorile potencijalne zlostavljače.

- Djeca pamte. Treba progovoriti, izdržati sudnicu i ići će u zatvor, kaže.

Inače, sudac je svaki puta kad bi trebala svjedočiti naredio da se Jennifer Haynes identificira i pristane na to, a suđenje se odvilo bez porote, odnosno samo sa sudačkim vijećem, jer se sud bojao da porota u sudnici za nju ne bude previše traumatična, piše Daily Mail.