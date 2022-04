'Žena me je ostavila nakon 43 godine braka zbog muškarca kojeg je upoznala na internetu'

Slomilo ga je, kaže 60-godišnji neimenovani Britanac, to što je novog muškarca upoznala online, ali i to što je otkrio da ga supruga vara već godinama.

- Moja žena je jedina žena s kojom sam ikada bio, upoznali smo se još u školi. I dok sam razmišljao o odlasku u mirovinu i veselio se zajedničkoj sretnoj starosti, ona je bila online, razgovarala s muškarcima na stranicama za nalaženje partnera i dogovarala s njima seks - otkrio je, a prenosi The Sun.

Otkrio je da se to događa već četiri godine, dok su još živjeli zajedno. No, nastavlja razočarani muškarac, to nije radila jednom, već više puta.

- Dok smo gledali televiziju, mislio sam da se dopisuje s prijateljicama, a ona je komunicirala s drugim muškarcima - izjavio je razočarano.

Nedavno mu je priznala da se viđa s jednim od njih već godinu dana. U njega se, naime, zaljubila i sada želi razvod.

- Promijenila se, ne prepoznajem u njoj više ženu koju sam volio i s kojom sam imao djecu. Kao da je imala transplantaciju osobnosti - komentirao je muškarac.

Iako je ona preljubnica, ona krivi njega da je veza krenula nizbrdo, ističe on.

- Savjetovali su mi da ću morati prodati kuću i dati joj polovicu vrijednosti, iako nisam bio nevjeran. Moje kćeri, obje u ranim 20-ima, također su šokirane i osjećaju se rastrgano između mene i svoje mame. Izgubio sam sve, bol i šok su neopisivi - žalostan je muškarac.

Što se tiče budućnosti, izgleda toliko mračno da ne zna kako će dalje. Stručnjaci mu savjetuju da ide dan po dan te da će mu kćerke, koje su već velike, zasigurno dati podršku.

