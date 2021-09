Početkom 2017. godine, žena iz Massachusettsa (Sjedinjene Američke Države) i njezin zaručnik otkrili su da nijedno od njih ne može imati dijete pa su se obratili prijateljima i poznanicima na Facebooku kako bi pronašli nekoga tko bi to učinio umjesto njih.

- Tko želi nositi dijete za moju zaručnicu i mene?! - napisali su na Facebooku, piše u sudskim dokumentima.

- Hej, ako ste ti i zaručnik ozbiljni u vezi s bebom, ja bih to učinila - odgovorila je jedna prijateljica iz djetinjstva.

No, neformalni plan surogat majčinstva dogovoren na Facebooku uskoro se pokvario. U početku je prijateljica iz djetinjstva nudila da zatrudni sa svojim dečkom, a da skrbništvo preda ženi iz Massachusettsa kako bi dijete mogla odgajati kao svoje.

- Neki ljudi mi da kažu da oni to ne bi mogli učiniti i da ne bi imali srca samo tako nekome dati dijete. Ali to je zato što ne shvaćaju koliko bi to drugim ljudima pomoglo - nastavila je. Zato je ponudila da to učini besplatno te je tvrdila da će njeno osiguranje pokriti sve zdravstvene troškove.

- Znam da biste vi bili nevjerojatni roditelji - napisala je biološka majka u porukama na Facebooku.

Dogovorili su se da će par biti prisutan u rađaoni te da će par djetetu pričati o svojoj biološkoj majci kad odraste. Biološka majka rekla je da joj nije stalo do veze s djetetom jer već ima dvoje djece, a i jednostavno im je željela pomoći.

Zabrinuta zbog komplikacija koje bi mogle nastati nakon djetetova rođenja, zaručnica je zatražila konzultacije s odvjetnikom, što je biološka majka odbila, uvjeravajući je da se stvari neće zakomplicirati.

- Nije me briga što odvjetnik kaže. Ja ću vama roditi dijete i kraj priče - napisala je. Biološka majka rekla je budućoj majci da će pokušati začeti dijete nakon svetog Patrika. Četiri tjedna nakon te Facebook poruke, biološka majka je poslala sliku pozitivnog testa na trudnoću.

Sudski spisi pokazuju da su majke bile u kontaktu putem Facebook Messengera, ali nije jasno jesu li se ikada osobno srele prije rođenja djeteta 13. prosinca 2017. godine.

Kada su napuštali bolnicu, surogat majka je predala je dijete majci, što je bolnicu navelo da podnese prijavu za zanemarivanje djeteta - Odjelu za djecu i obitelj.

Nakon što su istražili oba doma, 'odjel je zaključio su da nema zabrinutosti ni za jedno od domaćinstava'. Suosjećali su s parom iz Massachusettsa jer znaju da su mnogi uobičajeni putevi do samohranog ili istospolnog roditeljstva preskupi za mnoge ljude.

Zakon Massachusettsa zahtijeva da predviđeni roditelji imaju dijete šest mjeseci prije nego što mogu podnijeti zahtjev za posvojenjem, te su nakon tog roka i podnijeli zahtjev uz pristanak biološke majke za skrbništvo.

Nakon otprilike mjesec dana, namjeravana majka je prekinula sa zaručnikom i počela se nositi s depresijom i anksioznošću, ali je biološka majka već bila u procesu dodjele skrbništva, te je namjeravana majka uskoro trebala postati skrbnica.

Greška u sustavu u bolničkoj evidenciji dodijelila je Keanu policu zdravstvenog osiguranja od biološke majke, zbog čega je njezino najstarije dijete bilo izbačeno iz osiguranja te je ta situacija dovela do promjene mišljenja kod biološke majke.

- To je biološku majku jako uznemirilo, a namjeravanoj majci poslala je poruku na Facebooku u kojoj joj je rekla da 'usvoji' dijete ili da ga vrati - stoji u sudskim dokumentima, iako nije prošlo šest mjeseci skrbništva.

Kad je Keanu imala oko 4,5 mjeseca, biološka majka podnijela je zahtjev za prekid skrbništva, ali su zakonski postupci zaostali, a kad je beba napunila 8 mjeseci, namjeravana majka podnijela je zahtjev za usvajanje djeteta.

Kako je vrijeme prolazilo, biološki roditelji postali su uznemireni te su omalovažavali majku koja je posvojila dijete po cijelom Facebooku. Nazivali su je sebičnom, a čak su joj i bacili ciglu kroz prozor na kojoj je bilo napisano 'to dijete je moje'.

U svibnju 2019. Ostavinski i obiteljski sud u Massachusettsu spojio je slučajeve - majčinu molbu za posvojenje i pojedinačne molbe za skrbništvo od bioloških roditelja.

Žalbeni suci dugo su istraživali slučaj i pokušali utvrditi o kojem se točno pravnom presedanu radi, ali nisu primijećeni relevantni zakoni u Massachusettsu, zbog čega je sud improvizirao, i na kraju odlučili da će biološki roditelji morati brinuti za dijete.

No, tijekom rasprava na prizivnom sudu u veljači 2021., odvjetnica Jacqueline Y. Parker, koja je zastupala dijete u žalbi, rekla je da su biološki roditelji 'fizički i emocionalno napustili dijete' i pokazali 'zanemarljivu prirodu pošto su dijete dali nekome koga poznaju samo preko Facebooka'.

- Otac je dijete izložio fizičkoj opasnosti bacivši ciglu kroz prozor skrbnika, a majka je izložila dijete potencijalnoj šteti zbog svojih objava na Facebooku - nastavio je Parker.

Također je navela da je namjeravana majka jedini roditelj kojeg je Keanu ikada poznavao, te da su se povezali tijekom tog vremena.

Na kraju se sudac Prizivnog suda složio s tim te je ipak 22. srpnja odlučio da biološki roditelji nisu sposobni odgajati dijete, a majci su odobrili puno skrbništvo nad djetetom koje je bilo njezino posljednje tri godine.

- Uznemiren sam činjenicom da su stranke dovele dijete u opasnost, ali oba skupa potencijalnih roditelja ovdje su daleko od idealnih - rekao je jedan sudac.

Kao rezultat ovog slučaja, nazvanog 'Keanovo skrbništvo', došlo je do ažuriranja zakona koji se tiču ​​roditeljstva i skrbništva, piše Your Tango.