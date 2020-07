Predozirala se s dvije žličice kofeina u prahu

Djevojka koja se predozirala kofeinom s dvije žličice kofeina u prahu bila je 7 dana na intenzivnoj skrbi da bi liječnici zaustavili lupanje srca i očistili joj organizam, a oporavaljala se još mjesecima

<p>Koliko ste puta pročitali ili čuli da ne treba pretjerivati s kavom ili čajem, a pogotovo ne s energetskim napitcima, jer sadrže visoki udio kofeina, koji u većim količinama može biti štetan? Upravo to se dogodilo 26-godišnjoj ženi koja je završila na intenzivnoj skrbi nakon što se predozirala s 2 žličice kofeina u prahu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Evo što sadržava mlijeko u prahu za kavu</p><p>Kofein, aktivni sastojak u pićima koji je zaslužan za to da nam ona daju energiju, u velikim dozama može biti i smrtonosan, pa s dodacima koji sadrže koncentrirani kofein, poput nekih vrsta praha ili tableta koje se reklamiraju uz poruku da podižu energiju, treba biti izrazito oprezan, jer i mala tabletica može sadržavati koncentraciju kofeina kao da ste popili galon kave. </p><p>Djevojka koja se predozirala s dvije žličice kofeina u prahu osjetila je ubrzo poteškoće s disanjem, počelo joj je preskakati i snažno lupati srce, počela se znojiti i osjećati tjeskobno. Kasnije su utvrdili da je uzela dvije velike žličice, odnosno oko 20 grama kofeina, što bi odgovaralo količini od 56 šalica kave, pokazala je studija koja je objavljena 14. svibnja u medicinskim izvještajima. </p><p>Iako se pacijentica oporavila nakon tjedan dana na intenzivnoj njezi, liječnici ističu da su i pilule za kontracepciju koje pije dodatno pogoršale stvar, jer usporavaju sposobnost tijela da eliminira kofein. Ukratko, to je pridonijelo tome da dođe do predoziranja, prenosi <a href="https://www.insider.com/woman-hospitalized-after-overdose-on-two-teaspoons-of-caffeine-powder-2020-7">Insider.</a> </p><p>Kad je stigla u bolnicu, mlada žena je već povraćala, te postala vrlo uznemirena, tvrde autori studije, liječnici iz bolnice Queen Elizabeth, iz Woolwicha u Londonu. Testiranje je pokazalo da ima nizak krvni tlak i metaboličku acidozu, što je ozbiljna nakupina kiselina u tijelu, koja može dovesti do zatajenja bubrega.</p><p>Sedam sati nakon što je primljena, testiranje je pokazalo da je imala 147,1 miligrama kofeina po litri krvi, što je već znatno iznad potencijalno fatalnog raspona od 80-100 miligrama po litri. Žena nije reagirala na terapiju tekućinom i elektrolitima, pa je intubirana na intenzivnoj te sedirana da bi je stavili na respirator i mogli pratiti rad srca. Nakon toga su joj davali aktivni ugljen za uklanjanje nakupljanja kiseline i magnezija, kako bi joj se stabilizirao rad srca.</p><p>Kod većine ljudi u manje ekstremnim slučajevima, kofein napušta tijelo u roku od tjedan dana. Zapravo polovica prosječne količine kofeina koju konzumiramo napušta tijelo u roku od 3 do 5 sati, ovisno o osobi i tome što ste konzumirali. No, pokazalo se da žene sporije procesuiraju kofein, a na to mogu utjecati i debljina ili pilule za kontracepciju, koje usporavaju njegovu eliminaciju. </p><p>Pacijentica s početka priče bila je otpuštena iz bolnice nakon sedam dana, no oporavljala se još mjesecima. Na kraju se dobro oporavila, bez posljedica. Kasnije je ispričala liječnicima kako je lako doći do kofeina u prahu: Kupila je kilogram kofeina u prahu preko interneta, za otprilike 260 kuna, a dostavljen joj je već sljedećeg dana. </p><p>- Moja obitelj i ja šokirali smo se time kako ga je lako nabaviti - kaže. </p><p>Inače, kofeinski dodaci u Velikoj Britaniji već su doveli do nekoliko fatalnih slučajeva, među kojima je i 21-godišnja djevojka koja je koristila proteinske shakeove s dozom kofeina koja je bila kobna. Bilo je i smrti od predoziranja kofeinom koje se mogu povezati s bezreceptnim lijekovima. Srećom, broj smrtnih slučajeva zbog predoziranja kofeinom ipak je vrlo mali, pokazuju istraživanja. </p>