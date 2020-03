Ženama u karanteni je dosadno pa same sebi skraćuju šiške

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Koloristi su došli na svoje i imaju nove ideje

- Baš jučer sam se žalila frendici kako mi je dosadna moja kosa i nakon što sam odgledala tutorijale na TikToku, kako si napraviti lijepe šiške, odlučila sam ih skratiti - otkrila je Christine Thomas za New York Post.

Amerikanke eksperimentiraju s kućnim frizurama i same si krate kosu, što je rezultiralo novim trendom na Instagramu - kratimo šiške iz dosade.

- Znam da ovo nitko ne želi čuti, ali ovo stvarno nije dobro vrijeme za kućna šišanja - ističe frizerka Justine Marjan.

Na Instagramu je stavila i video twist metode šišanja šiški - twist metodom, odnosno frkanjem prednjeg djela kose. Tako nategnuti prednji dio kose zaokrenite i odrežite negdje na predjelu nosa, predlaže Justine ako već želite kratiti šiške doma. Iako, frizeri ne koriste klasične škare, već imaju posebne, frizerske.

- Ipak, predlažem da se ne šišate kod kuće, kosa ima svoju formu, teksturu i smjer, nije isto raspoređena s obje strane, a sve to frizer uzima u obzir kad vas šiša. Riskantno je kratiti šiške, kosa se malo digne od čela kad ih kratimo, predlažem da ipak pričekate škare profesionalca - predlaže Marjan.

- Look je bio inspiriran ulogom Zooey Deschanel u seriji "New Girl", no zaboravila sam jednu stvar prije nego sam se ošišala, a to je da mrzim kad mi je kosa na licu - dodala je Thomas koja si sada ima nove šiške.

Christine je nakon objave dobila niz poruka ekipe koja se također priprema skratiti kosu, što znači da će frizeri, kad se saloni opet otvore, imati pune ruke posla.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Koloristi su došli na svoje i imaju nove ideje

POGLEDAJTE VIDEO s Ivanom Đikićem: #ZAJEDNO24SATA