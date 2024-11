Žene bez partnera sretnije su same - nema kuhanja, čišćenja, peglanja i troškova na djecu

Sve slobodne žene su dobro, pokazalo je novo istraživanje koje je nedavno objavljeno u Social Psychological and Personality Science. Ispostavilo se, naime, da žene puno više uživaju u svojoj slobodi nego muškarci, prenosi https://nypost.com/2024/11/07/lifestyle/this-is-why-women-are-happier-being-single-than-men/

Psiholozi sa Sveučilišta u Torontu, Elaine Hoan i Geoff MacDonald, analizirali su podatke o gotovo 6000 samaca iz 10 studija i rezultati su pokazali da su djevojke bez partnera sretnije od svojih muških kolega u svakom pogledu. Dakle, baš na svako pitanje žene su odgovorile da su zadovoljnije svojim životom od muškaraca.

Mnoge žene uopće ne priželjkuju partnera jer im je dobro samima

Sretne su što su same, manje je vjerojatno da će željeti drugu osobu pored sebe, seksualno su zadovoljnije i općenito zadovoljnije životom.

Skupni podaci upućuju na to da su žene - bile same ili s partnerom - zadovoljnije svojim životima općenito, te seksualno zadovoljnije. I ne — ne priželjkuju baš pošto poto ugledati prsten na svojoj ruci.

Prema Hoanu i MacDonaldu, jedan od razloga za to je jer je za žene vjerojatnije da će imati podržavajuće platonske veze na koje se mogu osloniti. Osim toga, kad nemaju potrebe trošiti novac na djecu, same žene imaju veći dio prihoda koji mogu izdvojiti za najam ili kupnju kuće, pa upravo one danas masovno kupuju kuće. Osim toga, romantične veze za njih su manje važne jer se pretpostavlja da bi trebale preuzeti veći dio kućanskih obaveza i podcijeniti svoje seksualno zadovoljstvo.

Slobodni muškarci "imaju više koristi od partnerstva nego neudate žene", rekli su stručnjaci.

I dr. Bella DePaulo, autorica knjige "Single at Heart", kaže da su studije pokazale da žene uživaju u samoći više od muškaraca i tada provode više vremena slijedeći svoje interese.

Manje kućanskih poslova i briga utječe na to da žena uživa u svojoj samoći

Dok se čini da neki trendovi i studije pokazuju da je ženama bolje da se udaju nego da ostanu same, drugi ukazuju na to da ženama ide prilično dobro. Tako neudate žene u SAD-u posjeduju više domova nego neoženjeni muškarci. I premda je skuplje biti samac, mnoge žene će radije platiti “samački porez” nego mijenjati svoj status veze i način života. Taj porez u nekim krajevima SAD-a porastao je u zadnje vrijeme na preko 7000 dolara, ili oko 6500 eura, prema Zillowu.

Studija koju je proveo Qualtrics u ime Intuit Credit Karma pokazala je da, iako su mnoge neudate žene priznale da su financije glavni uzrok stresa u njihovim životima, smatrale su prihvatljivom cijenom koju moraju platiti da bi bile same.