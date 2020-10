Žene bi prestala 'boljeti glava' da muškarci počnu raditi ovo...

Ljudi se u prosjeku seksaju 127 puta na godinu. Čak 41 posto žena spavanje je draže od seksa, a svaka šesta mašta o drugom jer je partner previše predvidljiv. No za to ima lijeka - a svodi se na malo mašte i truda

<p>Seks od jedanput do triput na mjesec realnost je oženjenih parova, pokazuje statistika portala iVillage. Samo 21 posto parova aktivnije je od deset puta na mjesec - a devet posto 'štrajka' cijeli mjesec. Oko 20 posto ispitanica tvrdi kako se odlično zabavlja u krevetu zato što se suprug ne boji eksperimentiranja. </p><p>Za oko 37 posto žena seks s partnerom omiljena je aktivnost, no 41 posto bi radije spavalo, 21 posto bi gledalo dobar film ili omiljenu seriju uz kokice, deset posto bi surfalo internetom, a pet posto bi uređivalo nokte. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Uzroci smanjenog libida</strong></p><h2>Od predvidljivosti 'boli glava'</h2><p>Naravno, ako se ne radi o stvarnoj migreni, problem je lako utvrditi i najčešće se svodi na jednu riječ, a to je predvidljivost kao najveći ubojica libida. One ispitanice čije su intimne aktivnosti zapele u rutini mogu detaljno sve predvidjeti što će biti ponuđeno na seksualnome meniju. Već napamet znaju kada i kako. </p><p>Najčešće 'mjesto radnje' oženjenih parova je krevet ili kupaonica - a više od polovice žena može predvidjeti doba dana, položaj, pa čak se i okladiti u partnerovo 'prolazno vrijeme'. Jedna od pet žena sa sigurnošću može predvidjeti koji dan u tjednu će joj se 'posrećiti', a 46 posto u detalje zna točnu proceduru predigre.</p><p>Problem je, tvrde seksolozi, da do seksualnog života koji je postao monoton dolazi jer muški i ženski mozak funkcioniraju na drugačiji način. Realno, nije potrebno puno da bi muškarac počeo razmišljati o seksu, a samim time se i doveo u pravo raspoloženje. No, kod žena je proces nešto kompleksniji, piše <a href="https://www.menshealth.com/sex-women/a19540518/12-random-ways-to-turn-her-on/">Men's Health</a>.</p><p>Znanstveno govoreći, određene kritične sklopke moraju se pokrenuti prije nego što mozak vašeg partnera naredi oslobađanje vazoaktivnog crijevnog peptida, kemikalije koja povećava protok krvi u području zdjelice, oticanje njezinih unutarnjih i vanjskih stidnih usana i zbog koje osjeća da je preplavljuje seksualna želja. </p><p>Iako je zamršenost moždane kemije teško shvatljiva bez medicinske diplome, još uvijek postoji puno jednostavnih, svakodnevnih stvari koje možete učiniti da probudite njen libido i želju za seksom s vama.</p><h2>Kako je uzbuditi - svaki dan</h2><p>Dvije su glavne komponente za poticanje partnera za seks. Prvo je započeti izvan spavaće sobe. Kad si date cijeli dan za 'uključivanje' partnera, za razliku od 15 minuta dok ste goli, imate puno veće šanse da će partnerica biti raspoložena (a uz to će i doživjeti orgazam). Stoga, tijekom dana, pomozite svojoj partnerici da se osjeća voljeno, željeno i seksi, a ona će biti spremna za pokret čim vas dvoje kročite u spavaću sobu.</p><p>Druga stvar je usredotočiti se na intimu i emocionalnu povezanost. Seks se ne svodi samo na fizički aspekt, osobito ako ste dugo zajedno, a postoje brojni načini kako povećati osjećaj poželjnosti, ljubavi i povezanosti koji će rezultirati i s više seksa.</p><h2>Držite se za ruke</h2><p>Na dlanu vašeg partnera ima preko 40 tisuća živčanih završetaka. Ne bojte se nježno je uhvatiti dok šetate ulicom ili gledate film. Osim toga, držanje ruku je objektivno preslatko. To je suptilni oblik ljubavne izjave koji jača osjećaj zajedništva.</p><h2>Zagledajte se u oči</h2><p>- Pogled u oči može biti vrlo senzualan i sjajan je način za povećanje uzbuđenja - kaže stručnjakinja za seks i odnose Shamyra Howard. Odaberite vrijeme kada se oboje osjećate opušteno. Zatim uzmite dvije minute da se bez razgovora zagledate jedno drugom u oči. Samo naprijed i poslije razgovarajte o iskustvu.</p><p>Pogled u oči zapravo je temeljna komponenta tantričkog seksa jer je to tako moćan i učinkovit način za poboljšanje intimnosti.</p><h2>Zagrljaj</h2><p>Ljudi često spominju kako bi od partnera htjeli više fizičke naklonosti koja ne uključuje seks, objašnjava Howard. Sljedeći put kad budete s partnerom, grlite se dvadeset sekundi. Zagrljaji umiruju, povećavaju vezu i ne moraju dovesti do seksa, kaže ona. Poanta je pokazati koliko želite svog partnera izvan seksualnog okruženja, što će, ironično, biti ključno za vašu partnericu da više želi seks.</p><h2>Šaljite zavodljive poruke tijekom dana</h2><p>Umjesto da pokušavate zavesti partnericu tijekom nekoliko minuta, polako je zavodite tijekom dana. Svog partnera poznajete bolje od bilo koga, pa vjerojatno imate osjećaj koliko biste otvoreno seksualni mogli biti, ali ako niste 100 posto sigurni, krenite sa slatkim, bezazlenim porukama poput: 'Jedva čekam da dođeš večeras kući'. Tijekom dana, pustite da razgovor prirodno evoluira na više seksualnu razinu: 'Večeras bih ti svašta radio'.</p><h2>Voda je dobra stvar</h2><p>Prošećite plažom, kraj jezera ili rijeke. Napunite kadu. Studije pokazuju da jednostavno boravljenje u blizini vode stvara opuštajući učinak koji može zaustaviti napetost koja ubija libido. Vjerojatno nije slučajno što reklame za lijekove za erektilnu disfunkciju sadrže toliko snimaka parova koji šeću obalom ili gledaju u more.</p><h2>Potražite uzbuđenja zajedno</h2><p>Aktivnosti koje proizvode adrenalin čine nas svjesnima svojih tjelesnih potreba. Disanje se ubrzava i srce počinje ubrzavati, reakcije su koje su također povezane sa seksualnim uzbuđenjem. Padobrani, karting i zip line, pa i gledanje horor filmova može upaliti. Studija objavljena u Journal of Personality and Social Psychology je otkrila da su parovi koji su sudjelovali u takvim novim aktivnostima iskusili veću ukupnu kvalitetu odnosa, što se naravno prevodi u spavaću sobu. </p><h2>Izvadite krastavac - u kuhinji</h2><p>Određeni mirisi potiču seksualno uzbuđenje, no koji mirisi pale mogu se razlikovati za muškarce i žene, a prema istraživanju koje je proveo dr. Alan R. Hirsch, direktor Zaklade za liječenje mirisa i okusa u Chicagu, arome koje potiču žene su one krastavca i sladića, a također dovode do pojačanog vaginalnog protoka krvi.</p><h2>Nahranite njezine maštarije</h2><p>Prema izvještaju u Journal of Sex Research, žene o seksu razmišljaju u prosjeku 19 puta dnevno. Prema anketi o zdravlju muškaraca, svaka treća žena ima na umu nešto što bih voljela pokušati u krevetu, ali se plaši tražiti to. Puno je načina da partneru date do znanja da ste otvoreni za prepuštanje njezinim fantazijama. Gledajte porno filmove zajedno. Poklonite joj knjigu erotskih priča. Mogli biste je i samo pitati postoji li nešto pustolovno što bi voljela pokušati u spavaćoj sobi. Ne bojte se komunicirati.</p><h2>Znojite se</h2><p>Istraživači sa Sveučilišta Texas u Austinu otkrili su da je tjelesna aktivnost sposobna pripremiti tijelo osobe za seksualnu aktivnost. Čini tijelo osjetljivijim na dodir oživljavanjem mreže neurona poznatih kao simpatički živčani sustav koji kontrolira uzbuđenje. Idite trčati, provozati se biciklom, vježbatiu teretanu. Aktivnost vani može dovesti do aktivnosti u spavaćoj sobi. </p><h2>Podignite krpu</h2><p>Prema časopisu Journal of Family Issues, parovi koji zajedno čiste prijavljuju više zadovoljstva u vezi. Autor studije, dr. Adam Galovan, kaže da žene mogu izjednačiti vašu razinu interesa za pomaganje u kući s vašom razinom interesa za njih.</p><h2>Napravite seks post</h2><p>Kažu da odsutnost jača želju. Po tom istom principu apstinencija može ojačati onu seksualnu. Stručnjaci kažu da kratkotrajna pauza od svih oblika seksa - uključujući masturbaciju - može pomoći i vama i vašem partneru da ponovno otkriju uzbuđenje 'lova'.</p><h2>Pogledajte romantični film</h2><p>Istraživanje iz Nizozemske sugerira da romantični filmovi mogu pojačati uzbuđenje kod žena. Prema autorici studije, dr. Marieke Dewitte, ženska seksualna motivacija može proizaći iz sadržaja temeljenog na odnosima, a ne iz scena koje su otvoreno seksualne, što je ono što muškarce često potiče.</p>