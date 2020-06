Žene čine čak trećinu gledatelja pornića - zašto ih je toliko puno?

Istraživači su žene koje prate takve sadržaj podijelili u različite skupine s obzirom na njihove razloge - a oni se najčešće temelje na znatiželji, požudi, želji da začine seksualni život, ali mogućnosti ostvarenja fantazija

<p>Kad žene javno komentiraju porniće, neke kažu da uživaju gledati, ali većina ih osuđuje kao šovinističke, plitke, površne, pa i odbojne. No, što god one rekle, analiza podataka gledatelja PornHuba (najpopularnijeg svjetskog porno sitea) jest da žene čine 32 posto ukupnog broja gledatelja.</p><p>To znači kako trećina žena gleda takve sadržaje, a neke od njih redovito. Prema istraživanju Sveučilišta Denver, oko 45 posto žena koje su priznale da gledaju rekle su kako to čine sa svojim partnerom, a 30 posto njih radije gledaju same.</p><h2>Tko su žene koje vole gledati?</h2><p>Seksolozi su ih podijelili u četiri kategorije. Prve od njih su radoznale i žele naučiti više o nekim seksualnim tehnikama. Druge to rade iz požude, onako kako to većinom čine muškarci, te vizualno pomagalo pri samozadovoljavanju, piše <a href="https://www.psychologytoday.com/intl/blog/all-about-sex/202006/the-porn-audience-is-30-percent-female-why-do-so-many-women-watch">Psychology Today.</a></p><p>Jedna skupina voli gledati 'feminističke porniće', dok četvrta pak kaže da im pornografija dođe kao začin i osvježavanje seksualnog života u vezi.</p><p>No, jedan od zanemarenih, ali svakako vrlo bitnih pokretača kod žena koje vole gledati porniće su BDSM fantazije, smatra seksolog Michael Castleman.</p><p>Oko 66 posto žena mašta o seksu s neznancem, a najčešća je seksualna fantazija ona u kojoj su one seksualni objekt, dok druga strana nad njima dominira. </p><h2>Traže ono što u svakodnevici nemaju</h2><p>Navala sadomazohističkih erotskih romana ohrabrila je žene da napokon progovore o svojim fantazijama i navodno da ustaljene misionarske poze zamijene divljanjem u krevetu. Trend koji je započela E. L. James trilogijom '50 nijansi' naišao je na svjetski uspjeh, no ipak većina žena neće javno govoriti o svojim fetišima i fantazijama, pa čak ni pred prijateljicama.</p><p>Popularnost erotskih romana u suvremenom društvu, može se tumačiti najprije time da su žene u srednjim godinama općenito žedne ili gladne seksualne ljubavi, pa im erotski ljubavni romani predstavljaju određenu vrstu ispunjenja njihovih fantazija, u nedostatku nečeg konkretnijeg i kvalitetnijeg u njihovim svakodnevnim, ne osobito uzbudljivim životima.</p><p>Moglo bi se poći i od teze da muškarci srednjih godina u brakovima temeljito zakazuju kao seksualni partneri i da nisu uvijek zadovoljavajući odgovor na ženske seksualne apetite, tumače analitičari.</p>