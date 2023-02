'Volim automobile i obožavam se utrkivati: Muškarci misle da ne znam ništa jer sam žensko...'

Rebecca Cox (23) voli brzu vožnju i često je osuđivana u automobilskoj zajednici jer je žena. Djevojka se voli utrkivati u svom ljubičastom Mustangu.

Otkrila je da muškarci pretpostavljaju da ona ne zna ništa o svijetu automobila samo zato što je žena. Svoju je ljubav prema automobilima razvila još 2019. kada je kupila prvi automobil.

Otkako je zaradila na svojim živahnim fotografijama koje objavljuje na društvenim medijima, Britanka je uspjela financirati svoju strast kupnjom svog auta iz snova.

- Mnogi pretpostavljaju da zbog toga što sam žensko ili ne znam ništa o autu koji vozim ili očekuju da znam apsolutno svaku sitnicu o svom autu - rekla je.

Otvorena je i iskrena na društvenim mrežama o svom znanju i iskustvu s automobilima.

- Nisam se bavila automobilima od djetinjstva i ne znam sve o svom automobilu, ali volim učiti i uživam u procesu. Ne pretvaram se da znam što radim, ali kao i svi drugi, svi moramo negdje početi - ističe.

Nakon što je provela vrijeme prikupljajući pratitelje unutar zajednice ljubitelja auta na internetu, Rebecca je zatim kupila Ford Fiestu, koju je počela modificirati. A onda je uspjela kupiti Ford Mustang, zahvaljujući prihodima koje je počela zarađivati na društvenim mrežama.

Rebecca je zagrizla i odvela auto na svoju prvu utrku.

- Prošle godine odlučila sam se voziti svojim Mustangom na stazi. Nikada se u životu nisam utrkivala i bila sam apsolutno prestravljena, pogotovo dok su svi gledali. Učinila sam to jer sam željela dokazati sebi da mogu, čak i ako ne pobijedim nijednu utrku. Toliko mi je djevojaka nakon toga poslalo poruku rekavši da je nevjerojatno što sam to napravila s tako malo iskustva, da one to nikad ne bi napravile - priča Rebecca.

Unatoč tome što je inspirirala druge žene da sjednu za volan, Rebecca je dobila i okrutne komentare zbog svoje nekonvencionalne karijere.

- Mislim da mi je bilo lako u usporedbi s mnogim djevojkama. Sve u svemu, moje je iskustvo bilo prilično pozitivno iako je definitivno bilo dosta negativnosti... - rekla je.

No, ruganje i negativni komentari ju ne sprječavaju da uživa u onome što voli. Cox se nada da će uskoro kupiti drugi automobil i posjećivati još sajmova i utrka.

- Oduvijek sam bila pomalo zastrašena oko odlaska na sajmove automobila jer sam žena, ali općenito gledano, imala sam stvarno pozitivno iskustvo - priznala je. Također priznaje kako je jako lijepo upoznati druge djevojke unutar auto scene, opisujući to kao veliko okupljanje svih onih koji imaju strast za automobilima, donosi Daily Star.

