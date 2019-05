Žene koje nisu u braku sretnije su od onih koje imaju supruga

Tradicionalni obrasci uspjeha više se ne mogu dovesti u vezu s osjećajem sreće, tvrdi Paul Dolan, profesor bihevioralnih znanosti na Londonskoj školi ekonomije (LSE) te ističe da se to posebno odnosi na brak i podizanje djece.

- Osobe u brakovima sretnije su od ostalih podgrupa društva, no samo dok je njihov supružnik prisutan u prostoriji dok odgovaraju na pitanja. Kad partnera nema odgovor je sljedeći - vrlo su nesretni - pojašnjava Dolan.

Profesor tvrdi da raspolaže podacima prikupljanim tijekom duljih razdoblja, no ako se odbace znanstvene teze i stajališta, zaključak je sljedeći: ako ste muškarac trebali biste se vjenčati, a ako ste žena, bolje nemojte.

Muškarci imaju veću korist od braka jer im koristi "smirivanje" koje on donosi, manje riskiraju, više zarađuju i žive nešto dulje, kaže Dolan. S druge strane, pripadnice nježnijeg spola sve to "moraju trpjeti", a usto im je životni vijek kraći nego što bi bio da se nisu udavale.

- U čitavoj populaciji najzdravije i najsretnije su žene koje se nisu udavale i koje nemaju djecu - kaže Dolan.

U svojoj novoj knjizi pod nazivom "Happy Ever After" iznosi rezultate istraživanja što ih je provela tvrtka "American Time Use Survey". Anketom su uspoređeni razina uživanja i nezadovoljstva među muškarcima i ženama, bez obzira na to jesu li bili vjenčani, slobodni, razvedeni ili su im supružnici preminuli.

Rezultati ankete su pokazali da je razina sreće što su je prijavili oni koji su bili u braku veća nego kod onih koji nisu izgovorili sudbonosno "da", ali samo ako partner nije bio prisutan u istoj prostoriji.

Osobe koje nisu bile u braku rjeđe su iskazivale nezadovoljstvo životom od pojedinaca koji su odgovor o sreći dali u trenutku kada u prostoriji nije bio prisutan njihov supružnik.

Ostale su studije pokazale korisne strane braka i kod žena i kod muškaraca kada su posrijedi bili zdravlje i financije.

Dolan je to pojasnio većim prihodima i međusobnom emocionalnom potporom, što onima u braku pruža veću spremnost na potencijalne rizike te spremnost da potraže liječničku pomoć.

No Dolan je istaknuo da brak muškarcima donosi puno više koristi kada je posrijedi zdravlje jer ne "srljaju" u rizike kao u samačkom mladalačkom razdoblju.

Status udane žene na njezino zdravlje ne utječe pozitivno. Naprotiv, među udanim pripadnicama ljepšeg spola u srednjim godinama evidentiran je povećan rizik od raznih bolesti, fizičkih ili mentalnih, u usporedbi sa ženama koje se nisu udavale.

- I premda je dobrobit samačkog načina života žena bez djece dokazana, i dalje vlada uvriježeno mišljenje da su brak i djeca siguran znak uspjeha, što upućuje na to da i u modernim vremenima još uvijek vlada stigma zbog koje se mnoge neudane žene osjećaju nesretno i neispunjeno - kaže Dolan.

- Kada upoznate ženu u četrdesetima bez djece, pomislite: Koja šteta... No možda će jednog dana upoznati onog pravog i to će se promijeniti. Ma ne, naprotiv, možda će upoznati pogrešnog čovjeka i to će se promijeniti. Možda će upoznati čovjeka koji će je učiniti nesretnijom i manje zdravom, zbog čega će ranije otići s ovog svijeta - mudro poručuje prof. Dolan.