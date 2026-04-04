Žene mogu biti alergične na svog partnera - Ovo su simptomi koji na to ukazuju

Zamislite da upoznate ljubav svog života, uđete u vezu, a zatim shvatite da vaše tijelo doslovno odbacuje tu zajednicu. Zvuči kao neka bolesna kozmička šala, ali dokazi sugeriraju da bi to za neke mogla biti stvarnost. Klasično, ova vrsta alergije pokazuje se kroz ponavljajuće infekcije mokraćnog sustava nakon seksa. Ali to nije uvijek slučaj. Neki parovi saznaju ovu užasavajuću vijest tek nakon neuspjelih pokušaja začeća.

Možete li doista biti alergični na osobu?

Odgovor je, nažalost, da. Iako su prave međuljudske alergije rijetke - javljaju se.

- Mnogi navodni slučajevi vjerojatno uključuju neku vrstu alergije na okoliš (na određeni proizvod koji druga osoba koristi), a ne alergiju na samu osobu - ali mogu se pojaviti - rekla je za portal SELF dr. Nana Mireku, specijalistica za alergije i članica Američke akademije za alergije, astmu i imunologiju.

Nekoliko različitih mehanizama i stanja može biti uzrok međuljudskih alergija. Jedan od najzanimljivijih je sindrom poznat kao "Ljudi alergični na mene" (PATM), koji se odnosi na osobe čiji kožni plinovi navodno izazivaju reakcije slične alergiji (kihanje, kašljanje, crvenilo očiju i curenje iz nosa) kod drugih.

Do sada je barem jedna objavljena studija dala određenu vjerodostojnost toj ideji. Japanski istraživači koji su analizirali profile kožnih plinova otkrili su da su pacijenti koji su se identificirali kao PATM emitirali više petrokemikalija, organosumpornih spojeva i nekih aldehida (uključujući 39 puta veću količinu toluena, kemikalije koja se nalazi u sirovoj nafti). Nalazi su objavljeni u znanstvenom časopisu Scientific Reports 2023. godine. Iako do sada nije bilo mnogo istraživanja o PATM-u, slučajevi su zabilježeni u brojnim zemljama, a stanje polako, ali sigurno dobiva na priznanju unutar medicinske zajednice.

Alergija na spermu

Osim PATM-a, alergija na drugu osobu može se manifestirati i kao alergija na njihovu spermu, točnije, protein u sjemenoj tekućini.

- Ovo stanje uključuje isti mehanizam koji se javlja kod sezonskih alergija ili alergija na hranu. Posreduje ga imunoglobulin E (IgE), antitijelo koje se proizvodi kao odgovor na pretjeranu reakciju imunološkog sustava i pokreće klasične znakove alergije - kaže dr. Mireku.

Ističe kako žene s alergijom na spermu obično pokazuju lokalne simptome poput peckanja, svrbeža i oticanja vagine, ali mogu razviti i simptome poput osipa, oticanja, kašlja pa sve do po život opasne anafilaksije.

- Ne sadrže svi spermiji iste proteine pa se ovaj problem potencijalno može pojaviti kod jednog partnera, ali ne i kod drugih. Iako se ne susrećem s mnogo konkretnih slučajeva alergije na spermu, vidimo mnogo naizgled neobjašnjivih slučajeva neplodnosti koji uključuju žene koje imaju slične reakcije preosjetljivosti - rekla je dr. Arielle Bayer, reproduktivna endokrinologinja i specijalistica za neplodnost u CCRM Fertility of New York.

Točna prevalencija alergije na spermu nije poznata, a razlog je vjerojatno što je tema iznimno intimne prirode, a mnogi je niti ne povežu sa svojim stanjem. Postoji čak stanje kod kojeg su muškarci alergični na vlastitu spermu, poznato kao "sindrom post-orgazmičke bolesti". S druge strane, dokazi upućuju na to da neki muškarci mogu biti alergični na cervikovaginalnu tekućinu, iako su istraživanja na tu temu još oskudnija. U studiji iz 2018. objavljenoj u časopisu Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, istraživači su identificirali 52 sumnjiva slučaja preosjetljivosti cervikovaginalne tekućine i zaključili da je barem jednako česta kao i alergija na spermu - prvi put da je stanje ikada zabilježeno u medicinskoj literaturi.

Što učiniti?

Kad je riječ o PATM-u, učinkovito liječenje često nije opcija jer je stanje jako teško uopće odrediti, prema studiji iz 2019. objavljenoj u Asian Journal of Psychiatry. S druge strane, alergija na spermu je malo jednostavnija za rješavanje, barem kratkoročno.

- Kondomi su početni tijek liječenja ove alergije kako bi se spriječili simptomi. Ako ne osjećate nijedan od tih simptoma uz korištenje kondoma, vjerojatno je riječ o alergiji na spermu - objašnjava dr. Mireku.

Međutim, ako pokušavate dobiti dijete, morat ćete pronaći zaobilazna rješenja.

- Druge mogućnosti uključuju liječenje kod specijaliziranog alergologa kako bi se potvrdila alergija na spermu i nastavili postupci desenzibilizacije, poput ubrizgavanja male količine partnerove sperme pacijentu kako bi se izgradila tolerancija - kaže dr. Mireku.

Uzimanje antihistaminika prije seksa također može pomoći, prema Cleveland Clinic, iako biste trebali imati pri ruci i EpiPen ako imate povijest jačih simptoma. Drugi parovi mogu se okrenuti IVF oplodnji ili intrauterinoj inseminaciji (IUI). Oba postupka uključuju "pranje sperme", proces kojim se uklanjaju proteini, koji potiču alergijsku reakciju.