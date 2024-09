Žene, molimo vas: Pregledajte zdravlje svojih grudi i potaknite mamu, sestru i prijateljicu na to

Sjedila sam u žutoj košulji, liječnik me je pozvao i rekao mi da imam karcinom. Ta mi se rečenica urezala u pamćenje zauvijek, a sjećam se krugova koje sam imala po košulji koliko su mi suze padale od šoka. Taj dan sam bila u golemom strahu i bila sam strašno ljuta. Zašto baš mene?, započela je svoju priču Jelena Krnjić Meštrov, koja je svima prisutnima na #Pinkypromiss konferenciji za novinare napunila oči suzama.

Video: 24sata Video

- Svi oko mene su mi govorili kako sam jaka i kako ću to riješiti, a osjećala sam se tako maleno, htjela sam se samo sakriti u neku rupu da me nitko ne nađe. Moram priznati da se nakon dvije godine još nisam riješila tog straha, i dalje se bojim. Mislim da bi za takve trenutke svaka žena trebala imati dostupnu i psihološku pomoć. Čuti tako nešto, to je jako strašno. Najteže mi je bilo reći mojoj mami i mojoj maloljetnoj kćeri, koja je tad imala 12 godina. Psihologica mi je objasnila kako ću tu vijest reći svojoj djeci, što također mislim da bi svaka žena trebala imati kao podršku. Kćeri sam morala obećati da ću ozdraviti, a znala sam da mi se mama od te vijesti nikad neće oporaviti. Jako je važno imati podršku oko sebe, kao i novac, jer ima zbilja puno dodatnih troškova. Da nema žena poput Ivane koje pomažu drugim ženama, sve bi to bilo puno teže - ispričala je Jelena, zbog koje je ovogodišnji slogan ove javnozdravstvene akcije "Njena podrška mi život znači" još jači i još važniji.

Zagreb: Konferencija za medije projekta Pinkypromiss o prevenciji raka dojke | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

I ove godine ulazimo u listopad u ružičastom okružju javnozdravstvene svjetski prepoznate kampanje #Pinkypromiss, čiji je glavni cilj podizanje svijesti javnosti o prevenciji i važnosti ranog otkrivanja raka dojke. Ovu kampanju provodi portal missZDRAVA u suradnji s Klinikom za tumore KBC Sestre milosrdnice i uz podršku udruga EUROPA DONNA, NISMO SAME i SVE ZA NJU. Kampanja je osmišljena kako bi se osvijestila važnost samopregleda i pregleda dojki jer je rak dojke u 90 posto slučajeva izlječiv ako se dovoljno rano otkrije.

Zagreb: Konferencija za medije projekta Pinkypromiss o prevenciji raka dojke | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Na presici su, uz snažnu Jelenu, sudjelovale i doktorica Mihaela Trajbar, specijalistica internističke onkologije sa Zavoda za internističku onkologiju, Ivana Kalogjera, predstavnica udruge Nismo same i ambasadorica akcije Jelena Rozga.

- Znala sam da će ovaj dan biti emotivan, a sad dok pokušavam ne zaplakati, odlučila sam biti glasna, najglasnija. Jako cijenim što sam danas ovdje, zdravlje mi je uvijek bilo najvažnije. Uvijek mislim da sam hrabra i da sve mogu, a kad vidim ove hrabre i jake žene, samo vam mogu reći svaka vam čast i bravo. Dame, kontrolirajte se, ja ću biti uz vas!

Ovogodišnji slogan kampanje "Njena podrška mi život znači" baca svjetlo i na međusobnu ljubav i razumijevanje koje onkološke bolesnice trebaju tijekom teškog perioda od svojih obitelji i prijatelja, kao dio izlječenja. Nitko nam ne može bolje pojasniti koliko je ta podrška važna od samih žena koje su to iskusile iz prve ruke. A kakva je situacija s oboljelima u Hrvatskoj približila nam je doktorica Trajbar.

Zagreb: Konferencija za medije projekta Pinkypromiss o prevenciji raka dojke | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- U svijetu se prati trend porasta oboljelih od raka dojke, pogotovo među mlađim ženama. Na prvu su se mamografiju javljale žene između 50 i 69 godina. Sad se u Americi pokazalo da ima smisla testirati i žene u dobi od 40 godina, a one koje mislimo pod 'mlade' su žene od 30 do 39 godina. Kod mlađih žena se zna dogoditi da je riječ o stadiju koji je već uznapredovao ili o bolesti koja prognostički ima lošiji ishod ili visokoagresivni tip raka. Zna se također dogoditi kod mlađih žena da je to kvržica za koju im kažu da ih samo treba pratiti dalje. Nuspojave koje su prisutne uz liječenje znaju demotivirati pacijenticu i otežavaju provođenje cijelog terapijskog plana, koji je nerijetko kompleksan. Mladu osobu u naponu teško je motivirati da sudjeluje aktivno. Odaziv za mamografiju je dosta slab, od 60 do 70 posto. Želimo postići da žena do 30 godina stekne dojam o obiteljskoj anamnezi, na što treba paziti i kako se brinuti o sebi - zaključila je doktorica.

Predsjednica udruge Nismo same, Ivana Kalogjera, također je i sama preboljela rak, a danas podržava mnoge onkološke pacijentice.

Zagreb: Konferencija za medije projekta Pinkypromiss o prevenciji raka dojke | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Htjela sam s vama podijeliti priču jedna mlade djevojke koja je postala majka prije nekoliko dana, a dijagnozu je dobila prije osam godina, sa samo 22 godine. To je jedna od priča koja završava jako lijepo, kao i većina priča koja završava lijepo. Nažalost, imam osjećaj da obolijevaju sve mlađe žene, a svijet o pregledu i samopregledu još nije na razini kojoj bismo htjeli. Naša udruga se bavi mnoštvom akcija kojima pokušavamo podići svijest o važnosti zdravlja i pregleda, a najpoznatiji smo po našoj akciji besplatnih taksija. Do sada smo bili podrška gotovo 900 žena, a taksije za liječenje smo do sada platili oko 300.000 eura kroz našu akciju 'Nisi sama - ideš s nama!'. Ovim putem pozivam sve koji ste ovdje da nas podržite kako možete. Mene osobno su na terapije vozili moji dragi prijatelji, ali sam gledala žene koje su bile same i ostavljene. Kao udruga javljamo se na razne natječaje, ali novac prikupljamo i našim humanitarnim akcijama. Od ove bolesti boluju i muškarci, njih oko 1,5 posto, ali se njima dodatno teško nositi s dijagnozom 'ženske bolesti' pa je i stopa smrtnosti puno veća - ispričala je Kalogjera.

#Pinkypromiss je tu da nas podsjeti koliko je važno naše zdravlje i zdravlje žena oko nas.

- Danas smo čuli koliko su samopregled i pregled važni te da zaista mogu spasiti život. Nadam se da će i ova naša akcija pridonijeti dodatnom podizanju svijesti kod žena, ali i kod muškaraca. Listopad je idealan mjesec za sklopiti #Pinkypromiss te zato pozivam sve da upravo to i učine - rekla je za kraj Anita Anić-Božić, glavna urednica miss7.

Zagreb: Konferencija za medije projekta Pinkypromiss o prevenciji raka dojke | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL