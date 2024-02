Žene o oralnom zadovoljstvu iskreno: Ne očekujte to svaki put i suptilnost se jako cijeni

U većini slučajeva, dok već dođe do samog čina oralnog seksa, njegov je 'motor' već zapaljen. Ako to nije tako, tada žena mora dati sve od sebe da bi stvari dovela od neutralnih do vatrometa, i to u kratkom roku.

Oko 30 posto žena naprosto ne voli "pružati" oralni seks, oko 40 posto njih kaže da uživaju u tome, dok ostalih 30 posto otkriva kako im to nije omiljena aktivnost u seksu, ali se povremeno upuštaju u nju kako bi im ista usluga bila uzvraćena ili naprosto da udovolje partneru koji to voli.

U svakom slučaju, čak i kod žena koje obožavaju oralno zadovoljavati partnera, postoje neke stvari koje bi one voljele da njihove bolje polovice znaju. Donosimo osam takvih stvari koje su žene naznačile kao takve u anketi:

1. Ako vas dovedemo od nule do deset, pridajte nam više zasluga

U većini slučajeva, dok već dođe do samog čina oralnog seksa, njegov je "motor" već zapaljen. Ako to nije tako, tada žena mora dati sve od sebe da bi stvari dovela od neutralnih do vatrometa u kratkom roku, što zahtijeva puno truda i vještine.

To treba i cijeniti, a osobito uzvratiti, jer ništa neće otkriti egoizam muškarca kao ljubavnika očekivanje da dobije oralac, a isti pruža svake prijestupne, izbjegava ili pruža "reda radi".

2. Suptilnost se cijeni

Ne postoji ništa gore nego grubi ili sirovi način ukazivanja muškarca na želju za oralni seksom. To trenutno odbija.

Ženi je jasno da muškarcu to gotovo uvijek odgovara, pa je guranje glave prema gore samo način za ne doći do toga. Druga još odbojnija stvar je grubo pokušavati nametnuti svoj ritam, primajući njezinu glavu i slično.

3. Duboko grlo postoji samo u filmu

Uz moguće izuzetke, vještina dubokog grla je utopija jer većina ljudi ima refleks povraćanja. Stoga takva očekivanja treba odbaciti, a kamoli siliti, jer s tim ženi možete stvoriti veliku odbojnost i nitko neće biti zadovoljan.

4. 69 je dobar u teoriji, a prevara u stvarnosti

Jedna od najhvaljenijih seks poza u kojoj se istovremeno partneri oralno zadovoljavaju u stvarnosti nije ni približno tako dobra.

Teškoća tijela, nemogućnost disanja i namještanja, kao i teškoća koncentracije na vlastiti užitak prilikom pružanja istog rade samo gužvu u krevetu i nešto su što samo zvuči seksi za većinu ljudi, a ustvari je napor.

5. Upozorenje je dobrodošlo

Prije trenutka ejakulacije, svaki će razuman partner obavijestiti ženu kako je blizu vrhuncu te joj tako ostaviti izbor što ona želi pritom učiniti - odmaknuti se ili ne.

6. Ne očekujte uvijek oralni seks

To što žena voli oralno zadovoljavati partnera ne znači da je uvijek raspoložena za to ili pak da svaki seks treba uključivati to, jer se tada cijela stvar pretvara u rutinu i očekivanja, što smanjuje uživanje te spontanost u seksu.

7. Ne vodi li nikud, odustani

Traje li oralni seks cijelu vječnost i ona se trudi dulje od 15-ak minuta, a muškarac ne osjeća da se bliži kraju, naprosto treba odustati - jer je i fizički naporno.