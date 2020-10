Žene otkrile: Koliko im je seks važan kada uđu u 40-e godine?

Od toga koliko žele seks i razmišljaju o njemu do načina na koji se mijenjaju prioriteti u seksu - studija je otkrila zanimljive detalje evolucije spolnog nagona koji definitivno ne nestaje kako starimo

<p>Ljudi obično pretpostavljaju najgore o starenju, pa tako i po pitanju seksa. Obično ga povezuju s niskom energijom, niskim libidom i ukupnim nedostatkom seksualnog života. Unatoč uobičajenim društvenim mitovima, studija Sjevernoameričkog društva za menopauzu (NAMS) dokazuje da srednji životni vijek i ono što slijedi uopće nisu lišeni seksa i definitivno to nisu u onoj mjeri kojoj se čini, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/how-important-is-sex-for-women-over-40">mbg</a>.</p><p>Anketa je pokazala kako je oko 45 posto žena u ranoj srednjoj dobi (od 40-e) vrlo zainteresirana za seks, dok se oko četvrtine žena jednako izjašnjava ulaskom u 50-e.</p><h2>Seks nakon 40-e: Što žene žele</h2><p>Mnoga su istraživanja pokazala da je način na koji žene vrednuju seks vrlo povezan sa spolnom funkcijom. Suhoća rodnice, što može dovesti do bolnog seksa, i smanjenje razine estrogena, što može smanjiti libido, dva su uobičajena simptoma menopauze koja su dovela do uvjerenja da žene u srednjoj životnoj dobi jednostavno ne žele seks. I to jednostavno nije istina.</p><p>Kako bi razotkrili ovaj mit, istraživači su proučavali više od 3200 žena kako bi otkrili kako su se njihovi spolni nagoni mijenjali ili ostajali stabilni tijekom tranzicije menopauze. Bila su to njihova tri glavna otkrića:</p><p>- Za razliku od prethodne literature koja izvještava da se važnost seksa smanjuje kako se žene kreću kroz srednju životnu dob, otkrili smo suprotno. Ne samo da žene žele seks, već u njemu u srednjoj dobi uživaju čak i više nego prije - rekla je autorica studije, dr Holly Thomas.</p><h2>Orgazmi postaju jači</h2><p>Seks u mladosti često pokreću hormoni, a u starijoj dobi naglasak je na senzualnosti i zagrljajima, smatra psihologinja Dorree Lynn.</p><p>Osim toga, iskustvo i prihvaćanje vlastitog tijela olakšava postizanje orgazma.</p><p>Tako veliki 'O' s godinama postaje sve jači i češći. Prema istraživanju objavljenom u časopisu American Journal of Medicine, 70 posto žena u 40-im i 50-im godinama gotovo svaki put tijekom seksa doživljava orgazam, dok se to događa 61 posto žena u dobi od 18. do 24. godine.</p><h2>Nadilaženje prepreka</h2><p>Budući da kod mnogih žena još uvijek postoji želja, pronalaženje načina za zaobilaženje ovih prirodnih tjelesnih promjena seks može učiniti ugodnijim. Primjerice, pronalaženje pravog prirodnog lubrikanta i stvaranje seksualne energije s partnerom te otvorena komunikacija put su za još više seksualnog užitka za žene srednje i starije životne dobi.</p>