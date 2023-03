Žene otkrile najveće strahove u seksu: 'Osjećam takav pritisak da doživim orgazam s njim'

Ovih seksualnih smetnji se trebate riješiti. Britanska popularna stručnjakinja za veze i odnose Tracey Cox otkriva tri najveće brige za žene u spavaćoj sobi i savjetuje kako ih prebroditi.

Žene su i perfekcionisti i zabrinute - a to nije najbolja kombinacija za dobar i zadovoljavajući seks.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ako se opterećujete stvarima poput nesavršenog tijela, brinete se o orgazmima koje doživljavate ili ne i osjećate se krivima što ne želite požudno strgnuti odjeću s partnera - vrijeme je za provjeru ova tri uobičajena ženska straha.

Tijelo

'Ona mrzi seks jer joj trbuščić izgleda debelo. Neće se popeti gore jer se brine da će joj grudi izgledati obješeno. Neće čak ni ustati iz kreveta da ode u WC osim ako joj ne obećam da joj neću gledati u zadnjicu. Zašto ne želi vjerovati da volim njezino tijelo takvo kakvo jest? Ne vidim te navodne greške.'

Osjećati se poželjno izuzetno je važno jer samo to može diktirati koliko ste zadovoljni svojim seksualnim životom.

Studija za studijom daje isti rezultat, iz godine u godinu - osjećati se seksualno privlačno znači da je daleko vjerojatnije da ćete uživati u seksu, imati više orgazama, više inicirati seks i bit će vam ugodnije razgovarati o seksu s partnerom.

Značajna revizija 57 studija iz 2012., koja obuhvaća dva desetljeća istraživanja, otkrila je značajne veze između slike o tijelu i skoro svakog čimbenika povezanog sa seksom - uzbuđenja, želje, orgazma, učestalosti seksa i seksualnog samopoštovanja...

Ako se sramite svog tijela i mislite da je ružno, zašto biste htjeli da ga itko gleda ili dira... Ova odbojnost prema vlastitom izgledu uvelike je ženska stvar.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Istraživanje u Ujedinjenom Kraljevstvu pokazalo je da se jedna od 10 žena nikada ne osjeća samouvjereno u vlastitom tijelu tijekom seksa, u usporedbi s tri posto muškaraca.

Kako to riješiti: Usredotočite se na to kako se osjećate tijekom seksa. Seks je ono što se događa iznutra, a ne izvana. Usredotočite se prema unutra, a ne prema van. Gledajte svog partnera, a ne svoje tijelo. Pogledajte im u oči, pogledajte njihovo tijelo, ne svoje. Razgovarajte. Jaukanje, stenjanje, kompliment... Razgovor pomaže da imate svjestan seks - nalazite se u trenutku dok razgovarate, a ne tonete u brigu o tome kako izgledate. Aktivirajte se. Krećite se. Preuzmite kontrolu.

Učinite im nešto, nemojte samo ležati i pustiti ih da rade stvari koje moraju obaviti. Što ste aktivniji i uključeniji u seks, to mozak ima manje vremena da postane paranoičan. Maštajte. Ako gledanje u partnera ne funkcionira, zatvorite oči i pobjegnite u fantaziju koja vas baca u pozitivnu ulogu. Izgubite se u njoj.

Imajte seks češće - seks poboljšava sliku o tijelu.

Ugodna seksualna iskustva čine da se osjećate bolje u svom tijelu. Ako partner očito uživa u vođenju ljubavi, ne može biti tako loše. To je scenarij u kojem svi dobivaju - što se bolje osjećate u svom tijelu, to je bolji seks.

Orgazmi

'Osjećam takav pritisak da doživim orgazam s njim. Jako se trudi da to ostvari i uvijek me pita je li to i to u redu, treba li to učiniti ovako ili ovako... Oboje toliko očajnički želimo da dosegnem vrhunac, da je seks postao nešto čega se grozim. Stresno je, a ne ugodno.'

Žene se jako brinu o orgazmima - nedostatku orgazama, predugom čekanju na orgazme, orgazmi koji nisu zadovoljavajući... -

Sve besmislena tjeskoba - kažu seksualni terapeuti.

U stvarno dobrom seksu, kaže poznati američki seksualni terapeut Stephen Snyder, orgazam bi trebao biti poput deserta na kraju dobrog obroka. Za pamćenje. Kaže da najbolji seks imaju oni parovi kojima orgazam nije cilj. Oni jednostavno uživaju - kada i ako dođe.

Strah od orgazma je drugi najčešći razlog zbog kojeg mnogi traže liječenje zbog seksualnih problema, gubitak želje je prvi.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Morte promijeniti način na koji razmišljate o seksu - orgazam nije cilj, zadovoljstvo jest. Treba li vam više vremena za orgazam nego prije - pa uživajte u dužoj vožnji. Orgazam koji ste upravo doživjeli nije bio ni upola tako intenzivan kao onaj koji ste doživjeli prošli tjedan - koga briga - ljudsko ste biće, a ne stroj koji izbacuje točne replike.

Orgazmi se događaju kada ste sretni, opušteni, u pravom prostoru i ne osjećate se pod pritiskom.

Prebrodite to: Riješite se opsjednutosti orgazmom. Oslonite se na činjenice. Između 17 i 25 posto žena pouzdano doživi orgazam samo vaginalnom penetracijom. Ako ste jedna od mnogih žena koje su uvijek osjećale da nešto nije u redu s vama jer ne možete doživjeti orgazam tijekom seksa, to vas ne bi trebalo brinuti - vi ste većina, a ne izuzetak.

Usredotočite se na stimulaciju klitorisa i orgazmi će biti pouzdaniji. Razmišljajte praktično, a ne emocionalno. Mnogo je razloga zašto možda teže i dulje postižete orgazam. Psihičko stanje, doba mjeseca, koliko se blisko osjećate s partnerom, koliko ste uzbuđeni, hormonalne promjene - sve te stvari utječu na to koliko lako doživljavate vrhunac.

Gotovo sve žene lako i brzo dožive orgazam uz vibrator. Ako traje predugo, ubrzajte ga zgrabite jedan.

Ako orgazam učinite ciljem seksa, potpuno ste promašili bit. Sam orgazam traje između 20 sekundi i dvije minute. Nagomilavanje erotske napetosti ono je što je ugodan, intiman dio seksa. I dalje možete imati vrlo ugodan seks bez da ijedno od vas dvoje doživite pravi orgazam.

Nemate želju za seksom s onim koga volite

'Moj muž se osjeća neželjeno jer ne želim imati seks s njim. Ali zaljubljena sam u njega više nego ikada. Ne bi se trebao osjećati odbačenim. Jednostavno se ne mogu napaliti kao prije.'

Veliki udio pojedinaca u dugim vezama očajnički voli svoje partnere, ali nema interesa za seks s njima. I nemaju pojma zašto. To je zbunjujuće i uznemirujuće. Mnogo je razloga zašto ljubav cvjeta, a seks s vremenom umire. Svi moramo prilagoditi svoja očekivanja o tome što je moguće ostvariti dugotrajnim monogamnim seksom. Vjerojatno niste s krivom osobom, za početak. Koliko dobrih, solidnih parova se razišlo jer više ne 'žude' za svojim partnerom. Većina uživa u privremenom povezivanju s nekim novim - a onda se odmah nađu na istom mjestu, obično želeći da su ostali pri prvom izboru.

Sumorna stvarnost je da nismo programirani za strastveni dugotrajni seks. Požuda i ljubav su neugodni drugovi u krevetu, a ne najbolji prijatelji. Seksualni i ljubavni hormoni bore se u našim mozgovima, umjesto da sretno dijele prostor jer ono što se jednom sviđa, ubija drugoga. Ljubav voli predvidljivost i sigurnost; požuda želi zabranjeno i novo.

Gubitak želje za partnerima je 'prirodniji' u dugotrajnim vezama nego nastavak želje za seksom.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Prebrodite to: Ignorirajte ono što su vas romantični filmovi natjerali da mislite - ljubav i seks u stvarnom životu nemaju nikakve sličnosti. Usrećiti svog partnera, osjećati se povezanim, iskoristiti mnoge zdravstvene dobrobiti, pružiti zadovoljstvo - ovo je samo nekoliko dobrih razloga za seks.

Morate se odmaknuti od mišljenja da je želja jedina motivacija. Iskreno razgovarajte o tome što još uvijek funkcionira, a što ne. Provjerite odgovara li vam zajednički seks. Tijela se mijenjaju sa svakom dobi i fazom kroz koju prolazimo. Tehnike koje su prije funkcionirale, kasnije ponekad više ne funkcioniraju. Prestanite biti seksualni roboti. Ovo bi se moglo više odnositi na seksualnu ravnomjernost, nego na gubitak želje za partnerom.

Svi imaju isprobani put do orgazma koji partner poznaje. No, ako ga koriste svaki put, ta utabana staza čini se jednako uzbudljivom kao i putovanje na posao koje ste prošli stotine puta. Ništa ne primjećujete jer ste sve to već vidjeli, bezbroj puta.

Ako oboje preferirate različite stilove seksa, seksati se jednom 'na svoj', a drugi put na partnerov način čini se kao dobro rješenje. Umjesto toga, pomiješajte malo svega u istoj sesiji. Još bolje, smislite nešto novo što će vam se oboma jednako svidjeti.

Razvijte fantazije i prestanite se brinuti što ili tko u njima glumi. Ako vas ta fantazija tjera da više uživate u seksu s njima, vaš mozak povezuje dobar seks s partnerom, što vas čini otvorenijima za to u budućnosti. Dodajte vanjsku stimulaciju. Pogledajte zajedno seksi film ili neku erotiku, slušajte audio pornografiju, isprobajte neke igračke za seks. Svi su oni vrlo učinkoviti načini za ubrizgavanje želje u dugoročne veze kada ste umorni od gledanja u isti krajolik bez napora, prenosi Daily Mail.

Najčitaniji članci