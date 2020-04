Žene otvoreno: Postoji idealna veličina, a u vezi je 'ok' i manji

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak:

GOOGLE OTKRIO PIKANTERIJE: ŠTO O SEKSU LJUDI NAJVIŠE 'ISTRAŽUJU'

Polemike oko toga koja veličina muškog ponosa najviše odgovara ženama nikada ne prestaju. Baš zato su znanstvenici odlučili razotkriti vječnu dilemu: Koja je idealna veličina penisa?

Znanstvenici sa Sveučilišta u Meksiku i Sveučilišta u Kaliforniji tvrde da imaju odgovor na ovo pitanje, a ono otkriva kako žene nisu ni približno tako zahtjevne kako muškarci često misle.

U istraživanju je sudjelovalo 75 žena od 18 do 65 godina koje su u heteroseksualnim vezama i imaju stalne seksualne odnose.

U seksu za jednu noć 16 i iznad je najbolje

Svakoj od njih prikazano je 33 'modela' muškog spolnog organa u veličinama od 10 do 21.5 cm i bilo im je postavljeno pitanje - koja veličina penisa im je najprimamljivija za dugoročnu vezu, a koja za avanturu za jednu noć.

Došli su do saznanja da je veličina u rasponu od 12 do 16 cm najpoželjnija kada je duga veza u pitanju, a kada je riječ o avanturama za jednu noć, žene tada preferiraju malo veću brojku i tada kažu da je veličina od 16 do 17 cm najpoželjnija (u erekciji). Savršena debljina je negdje između tri i pet centimetara.

Dužina penisa manja od 11,43 i veća od 27,4 centimetara okarakterizirana je kao "nezadovoljavajuća".

Prosjek je 13,2

Britanski znanstvenici potvrdili su da se "normalnim" smatra penis koji u erekciji ima 13,2 centimetra. Prosječna dužina opuštenog penisa je 9,16 centimetra, a opušteni, ali nategnuti spolni ud ima 13,24 centimetra, piše Daily Mail. Obujam prosječnog muškog alata u erekciji iznosi 11,6 centimetara, a u opuštenom stanju 9,3 centimetra, potvrdila je analiza 17 studija provedenih na 15.521 muškarcu.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak:

OVO JE NAJVAŽNIJA OSOBINA KOJU MLADI DANAS TRAŽE OD PARTNERA

POGLEDAJTE VIDEO (Boris Banović) #ZAJEDNO24SATA: