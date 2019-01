Žene rođene u ovim znakovima vole svim srcem, strastveno

Ovan

Žena Ovnica toliko strastveno ulazi u vezu da zaboravlja da svaka veza ima svoje rizike i da neće uvijek sve biti kako treba. Ona se jednostavno prepušta leptirićima u trbuhu.

Žene rođene u ovom znaku se jako trude oko ljubavne veze, i to ponekad može završiti jednostrano, da se ona trudi, a on ne. One vole iznenaditi partnera slatkim darom, planiraju romantične događaje itd. Srećom, Ovnice brzo primijete kad se druga strana ne trudi i tada i same odustaju od veze.

Blizanci

Žene ovog horoskopskog znaka obožavaju osjećaj ulaska u novu vezu. To ih uzbuđuje. Vole osjetiti nervozu i osjećaj privlačnosti u isto vrijeme. Usprkos strahu, iskreno će govoriti o svojim osjećajima.

U početku veze znaju biti nametljive u izražavanju svojih osjećaja i u razmišljanju kako udovoljiti partneru. Upravo je to razlog zašto im ljubavne veze znaju kratko trajati.

Vaga

Vage su vrlo odane svojim partnerima i izbjegavaju sukobe pod svaku cijenu. One znaju toliko voljeti svoje partnere da bi im sve dale i napravile sve za njih. Na taj način zapravo izražavaju svoje divljenje.

Vjeruju da su nesebične pa se lako osjećaju povrijeđeno ako procijene da se partner ne trudi jednako. Žene Vage vide ono najbolje u muškarcima s kojima su u vezi i često smetnu s uma da bi im mogli 'slomiti srce'.

Strijelac

Ove žene su često bahate u svojim vezama, ali zaljube se 'do ušiju' i vole svim srcem. U početku veze proživljavaju nalet strastvenih osjećaja.

One su svjesne toga da će možda biti povrijeđene i da veza neće dugo trajati, ali svejedno u nju ulaze strastveno. Vrlo brzo postaju posve otvorene i ranjive s partnerom. Vrlo iskreno govore o emocijama. Vode se parolom 'Bolje je voljeti i izgubiti, nego nikada ne voljeti'.

Ribe

One su vrlo iskrene i emotivne. Kada nekoga vole, neće igrati igrice i neće kalkulirati hoće li biti povrijeđene ili ne. Žene rođene u ovom znaku imaju potpuno povjerenje u partnera, potpuno im se otvore. To je razlog zašto često budu povrijeđene.

Ribe su svjesne tog rizika, ali smatraju da vrijedi onoga što proživljavaju u tom trenutku, prenosi portal Your Tango.

