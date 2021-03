Seksualne fantazije zahvaćaju um i odražavaju se na tijelo, one su nešto u što želite uključiti svojeg partnera. To ne mora biti igranje uloga, već bilo što što vam se mota po glavi, romantične fantazije, senzualne, one pomalo zločeste i slično, objasnila je australska seksologinja Jacqueline Hellyer.

Dodala je kako fantazije nisu uvijek orgijanje, već to može biti i nešto poput pronalaska spavaće sobe prepune čokoladica. Ili, nestašna maštarija o vođenju ljubavi s partnerom u nekom drugom dijelu kuće.

Napomenula je kako ljudi često o svojim fantazijama šute jer se boje osude, zabrinuti su kako bi partner na to reagirao.

- Napravite to na pozitivan način. Ne želite zvučati tipa 'Ti si tako dosadna, nikad ne možemo učiniti ništa zanimljivo'. To bi više trebalo zvučati kao, na primjer, 'Draga, stvarno si divna i upravo sam dobio ideju koju želim podijeliti s tobom' - rekla je ova stručnjakinja što je prenio Daily Mail.

Također, dodala je da to što bi partner nešto želio, ne znači da vi to morate i napraviti.

- Ponekad samo dijeljenje fantazije može biti erotsko i oslobađajuće - dodala je.

Savjetovala je početnicima da se najprije pozabave jednostavnim fantazijama i odluče žele li začiniti svoj odnos.

Žene češće ostvaruju svoje seksualne fantazije

Prema istraživanju britanske tvrtke Lovehoney, koja se bavi trgovinom seksualnim igračkama, žene češće ostvaruju svoje maštarije.

Napravili su online istraživanje na 1300 dobrovoljaca oba spola. Ispostavilo se da je 81 posto žena i 77 posto muškaraca ostvarilo fantaziju vođenja ljubavi u javnosti. Kazali su da ih to jako uzbuđuje i teško im je odoljeti iskušenju.

Oko polovice muškaraca i tri četvrtine žena ideje za seksualne maštarije pronalazi u knjigama i uredno ih prakticiraju. Polovica ispitanih rekla je da voli sado - mazo igrice i obožavaju se snimati tijekom seksa.

Na pitanja su odgovarali i parovi. Tri četvrtine njih priznalo je da ih televizija i filmovi inspiriraju na seksualne fantazije. Kada se radi o fetišima, 60 posto parova voli se maskirati i igrati razne seksi uloge, naprimjer, rob i njegov vlasnik. Čak 28 posto voli bičevati svog partnera.

Ipak, 60 posto ispitanika oba spola spomenulo je da se pomalo srame svojih fantazija i paze s kime razgovaraju o tome, no da se povjeravaju partneru.

- Mnogi od nas srame se svojih seksualnih fantazija, ali super je što ih svejedno dijelimo s partnerom - kazao je Richard Longhurst, vlasnik tvrtke koja je provela istraživanje, a prenio je Independent.