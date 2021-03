Priča novinarke Amande Chatel, koja godinama već piše o seksualnosti i svemu vezanom za seks za Shape magazin, napisala je priču o svom privatnom seksualnom buđenju i 'aha!' trenutku pronalaska zadovoljstva u krevetu, koji bi i vas mogao nadahnuti da tražite više od vlastitog seksualnog života.

Ovo je njezina priča:

Što se tiče samopouzdanja, stekla sam ga dosta kasno u životu. Kad sam s 18 godina s dečkom izgubila nevinost na donjem krevetu u studentskom domu, prva misao bila mi je: 'Je li to to?'

Znam da nisam bila prva, niti ću biti zadnja koja je imala takvu pomisao nakon prvog seksualnog iskustva.

Pa kad su se moji prijatelji na fakultetu hvalili o svom sjajnom seksu koji su imali i kako su svaki put doživjeli orgazam (ni dan danas im ne vjerujem) - i ja bih isto rekla 'John je tako dobar u krevetu!'

Da me netko pitao zašto, kako ili zbog čega je tako dobar u krevetu, nemam pojma što bi im odgovorila. Tada uopće nisam bila svjesna toga što je dobro, a što nije.

Unatoč činjenici da je moja majka katolkinja, seks nikada nije bio tabu tema u našoj obitelji. K vragu, odrasla sam u ženu koja stalno piše o seksu! Ali ta karijera započela je tek u mojim ranim 30-ima - provela sam svoje 20-e misleći da imam sjajan seks, a bio je sve samo ne sjajan.

Ni jednom mi nije palo na pamet da svom partneru kažem što želim. Nikad mi nitko nije rekao da zapravo moram tražiti što želim u seksu da bih to i dobila.

Spolni odgoj to ne pokriva, kao ni filmovi. I dok je moja mama razgovarala s mojom sestrom i sa mnom i govorila nam što je to seks, nikada mi nije rekla da moram na glas reći što želim kako bih u njemu uživala.

Tek kad sam upoznala partnera koji je želio da mu kažem što želim, počela sam se otvarati. Iako sam se borila s riječima - uvijek se osjećajući kao da se izlažem ili otvaram kritikama - ipak sam na kraju smogla snage i rekla mu što bih voljela probati.

I onda sam mu govorila svaki put. Shvatila sam da muškarci ne čitaju misli (bingo!). I, na ničije iznenađenje, jer nemaju istu anatomiju, od njih se ne može očekivati ​​da znaju što se događa 'tamo dolje' bez pravih smjernica.

Previše se muškaraca, barem prema mom iskustvu, okrenulo pornografiji za dobivanje osnovnih informacija o seksu, pa i o tome kako zadovoljiti ženu - posljednje mjesto na kojem bi itko trebao tražiti poduku o seksu.

U konačnici, moje otkriće se svelo na nešto svima poznato u drugim sferama života - na jednakost. Ne samo da se žene moraju boriti za jednakost u svim područjima života, već se za nju trebaju boriti i u seksu. Bilo je to 'aha!' trenutak koji je sve promijenio.

Iako nikad nisam imala samopouzdanja vezano za svoje tijelo, kad sam shvatila da seksualno povjerenje je minimalno povezano s tim, već da je direktno vezano s načinom na koji razmišljam, za mene su se stvari drastično promijenile.

Prestala sam prepuštati muškarcu svu kontrolu nad seksom, nisam više lažirala uzdahe i orgazam, i napokon sam smogla hrabrosti dati partneru smjernice kad su bile potrebne kako bi oboje uživali u seksu.

U početku nije bilo lako. Rijetko je lako reći nekome da želite nešto drugačije od onoga što radi ili da, možda, nešto 'krivo' radi. Iako sam znala da riskiram, to se moralo napraviti: neki su muškarci (čitaj: mnogi) trebali usmjerenje u seksu.

Otkrila sam da su moji partneri bili otvoreni i voljni čuti što imam za reći, devet puta od deset, bilo da se radi o seksu nabrzaka ili s nekim s kim sam izlazila i s kim sam na kraju završila u vezi.

Oni muškarci koji to nisu bili spremni čuti - muškarci koji su mislili da su nekakvi Don Juani veći od života, inzistirajući da sve znaju - samo su mi dokazivali da sam loše izabrala.

Za sjajan seks potreban je zdrav dijalog u kojem se partneri ne osuđuju. Otkrila sam da je jednostavno rečeno 'malo udesno, malo sporije ili malo jače', djelovalo i kao odskočna daska i kao pokretač razgovora u kojem smo i ja i moj partner mogli učiti jedan od drugog.

Sad, kad god imam seks, zahtijevam da postignem orgazam. Bez obzira na to znači li to da moram dodati spolnu igračku u jednadžbu ili pružiti detaljno objašnjenje svom partneru o ženskoj anatomiji, on neće biti jedini koji je izašao iz sobe s orgazmom.

Znam, i kao žena i kao autor koji piše o seksu, da orgazam ne mora uvijek biti krajnji cilj, a putovanje i sve ostale stvari na putu čine seks zabavnim i erotičnim - ali kad dođe do orgazma, oboje ga imamo ili ga nitko od nas nema.

Pošteno je pošteno, a jednakost je najvažnija.