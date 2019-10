Žene Zodijaka: Ovnice su lideri, Lavice šarmiraju, Jarčice brinu

ŽENA OVAN

Pripadnice ovog znaka krasi lijepa koža, duboko usađene i istaknute oči te jagodice. Njihov je moto "pokreni se" i poznate su po svom entuzijazmu i želji za akcijom. Često su "predvodnice krda", zauzimaju se za prava drugih i karizmatične su. U međuljudskim odnosima su strastvene, pa ih drugi ili vole ili mrze.

Foto: Dreamstime

Mana im je što nisu taktične pa se bolja sklonite s puta kada ih uhvati žuta minuta. Mogu iznenaditi ljubomorom i posesivnošću, ali su iskrenog i dobrog srca.

ŽENA BIK

Okruglo lice s toplim izrazom, velike okrugle oči i dobra figura najčešći su opis žena rođenih u ovom znaku. Njihov je moto "tiha voda brege dere", a ispod ugodnog i pristojnog oklopa krije se snažan temperament.

Foto: Dreamstime

Poznate su po svojoj upornosti, a u životnim krizama pokazuju nevjerojatnu izdržljivost i snagu. Mana im je što u silnoj želji za sigurnošću i da svi budu dobro same mogu propustiti puno spontanih užitaka, a ponekad mogu biti i prave "konzerve".

ŽENA BLIZANCI

One su obično više od prosjeka, imaju uska ili ovalna lica, tanak nos i visoko postavljene jagodice. Niste li je dugo vidjeli, velika je vjerojatnost da je potpuno promijenila svoj izgled, jer to često rade. Inteligentne su i obožavaju raspravljati o svemu.

Foto: Dreamstime

Iznimno su znatiželjne, a u društvu zabavne. Mana im je što započinju puno stvari odjednom, a rijetko što završe te što mogu biti vrlo površne. Ne podnose dosadu i tada će učiniti sve, uključujući i ekstremne akcije, da "ožive". U poslu su mudre.

ŽENA RAK

Okruglo lice, pune usne, oči istaknute boje te obla figura zaštitni su znak pripadnica ovog znaka. Mudre su, osjetljive i strastvene. Vrlo su impulzivne i intuitivne, ali prema onima do kojih im je stalo iznimno brižne, tople i nježne.

Foto: Dreamstime

Odlične su kuharice i dobro vladaju financijama. Mana im je što su preosjetljive, osobito na kritiku te često pesimistične. Treba im često govoriti da ih se voli kako bi se mogle uspješno nositi sa svim životnim izazovima.

ŽENA LAV

Kosa je zaštitni znak pripadnica ovog znaka, a često ih krase i privlačne grudi, ovalno lice i velike oči. Ističu se i glasnim smijehom. Da bi mogle živjeti potrebna im je pažnja, poštovanje i divljenje.

Foto: Dreamstime

Ponekad mogu biti arogantne, ponosne i dramatične, no sve ćete to brzo zaboraviti uz njihov urođeni šarm i toplinu kojom zrače. Ne trude se impresionirati druge, ne trče za novcem, ali vole biti okružene lijepim stvarima. Inteligentne su i kreativne, a mana im je taština. Kritiku nikako ne podnose.

ŽENA DJEVICA

Vitke i upečatljivog, nježnog izgleda, Djevice odlikuje ovalan oblik lica, lijepo oblikovana usta i dugi vrat. Žene rođene u ovom znaku vrlo su šarmantne i obdarene darom govora.

Foto: Dreamstime

Odlično procjenjuju ljude te točno znaju kako kome pristupiti, a sve koje puste blizu sebi pokušat će "korigirati" u ponašanju. Po svojoj prirodi su kritičarke, imaju rutine kojih se drže i plan za svaki dan. Unatoč tome, sposobne su puno praštati. Mana im je što su ponekad previše egoistične i koristoljubive.

ŽENA VAGA

Lijep osmijeh, elegantne ruke, dug vrat, dobra figura i elegantni pokreti krase pripadnice ovog znaka. Imaju izražen dar za komunikaciju, racionalne su i prirodno privlače sve oko sebe. Vrlo im je važno da su voljene, a po mogućnosti da partner više voli njih kako bi se osjećale sigurno i nadmoćno.

Foto: Dreamstime

Mogu biti velike kokete, a kao prijateljice i član obitelj vrlo su predane. Mana im je što su razmažene, hirovite i mogu biti vrlo egocentrične.

ŽENA ŠKORPION

Snažne kosti, visoko čelo i izražena čeljust, ali i magnetizirajući pogled pravi su opis ovih zavodljivih pripadnica Zodijaka. Iako su vrlo odane i pouzdane, boje se bliskosti i intimnosti pa se teško otvaraju prema drugima. Isijavaju snažno samopouzdanje, a u životnim izazovima su neustrašive i optimistične.

Foto: Dreamstime

Mane su im što vole kontrolirati druge, pa i pokazivati ljubomoru, no one to čine kao način izražavanja ljubavi. Tajnovite su, pa je ponekad teško odgonetnuti što uopće misle.

ŽENA STRIJELAC

Sitno i ovalno lice, jake kosti, ali i nešto neobično u njihovom izgledu krasi žene rođene u znaku Strijelca. Iako nisu klasične ljepotice, upravo poneka mana ih čini posebnima. Velik apetit za životom te neograničene rezerve energije glavni su aduti njihova karaktera. Nezavisne su i inteligentne, obožavaju slobodu, a osjećaji češće prevladavaju u odlučivanju nego razum.

Foto: Dreamstime

Znatiželjne su i od svega više cijene istinu, a najveće su im mane sklonost pametovanju i proračunato ponašanje.

ŽENA JARAC

Lijepa koža i elegantni vrat, kao i vitki udovi tipični su za pripadnice ovog znaka. Izraz lica im je najčešće ozbiljan. Iznimno predane, tvrdoglave i ambiciozne, ove su žene neustrašive u ostvarenju svojih ciljeva.

Foto: Dreamstime

Za obitelj i sve one ljude koji su opravdali povjerenje sposobne su učiniti sve. Inteligencija i praktičnost Jarčica na izražaju dolaze na poslu. Mana im je što su u stanju tako dobro sakriti vlastite osjećaje da zbune i sebe, a inzistiraju da problem nikad nije u njima.

ŽENA VODENJAK

Žene rođene u ovom znaku često se može opisati kao zgodne, sa živopisnim očima i posebnim modnim stilom. One su veliki prijatelji, humanitarci i ljubitelji društva. Inteligentne su, ženstvene i nježne, ali ne na tipičan način.

Foto: Dreamstime

Ne vole se ponašati onako kako se od njih očekuje, već uvijek teže originalnosti. U ljubavnim su odnosima teške, ali odane. Mana im je što svijet kroje prema svojim očekivanjima, pa često razočaraju ljude oko sebe.

ŽENA RIBE

Velike i okrugle oči, senzualne usne te mali zubi i stopala opisuju pripadnice ovog znaka. Njihov sanjarski duh, velika kreativnost i želja da svijet oko sebe učine ljepšim mjestom njihov je pokretač. Imaju zaštitnički stav prema onima koje vole te su sposobne potpuno se predati u ljubavnim scenarijima.

Foto: Dreamstime Odlične su organizatorice i vrlo su empatične. Mana im je što se u odnosima s drugima postavljaju kao one koje će prihvatiti sve, no zapravo će patiti i izjedati se. Najveći im je strah da će ih ljudi iznevjeriti.

