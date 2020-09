Žene zrelijih godina trebaju drugačije grudnjake od mladih

Zrele grudi su manje elastične, pa su im pokreti više usmjereni na lijevo-desno nego na gore-dolje, zbog čega starije žene osjećaju neugodu i bol tijekom vježbanja

<p>U zreloj dobi tkivo dojki postaje manje fleksibilno, zbog čega bi trebale nositi posebno oblikovane grudnjake za tjelovježbu, tvrde znanstvenici Sveučilišta Portsmouth.</p><p>Otkrili su da ženama od 46. do 65. godina grudi manje poskakuju tijekom tjelovježbe, pa tako one imaju više pokreta lijevo-desno, nego gore-dolje.</p><p>Iako su očekivali kako će grudi starijih žena više "skakati" tijekom vježbe jer su opuštenije, to se nije dogodilo.</p><p>- Zrele grudi kreću se na potpuno drugačiji način nego kod mlađih žena, a kako je ta distribucija pokreta različita, potrebno im je i drugačija potpora - rekla je voditeljica studije, <strong>Debbie Risius</strong>.</p><p>Dodala je kako bol u grudima i neugoda oko priznavanja poteškoća često odbijaju žene srednje dobi od tjelovježbe. Ona vjeruje kako bi ih dizajn posebnog grudnjaka potaknuo na redovitije vježbanje.</p>