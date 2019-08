Ženke vilinskog konjica prave se mrtve - da izbjegnu parenje

Kada ugledaju napasnog mužjaka, ženke vilinskog konjica bace se ukočene na leđa kako bi izbjegle snošaj. 'Pohotnika' snime u letu, krajičkom oka pa se 'zalede' i tresnu na tlo gdje nepomično leže dok 'zrak opet nije čist'.

Ovakvo ponašanje je ranije zabilježeno kod pet drugih vrsta, a stručnjaci vjeruju kako je to taktika preživljavanja, jer ženkama često prijete ozbiljne ozljede pa čak i smrt ako ih dohvati agresivan mužjak i prisili na parenje.

- U većini slučajeva mužjaci pokušavaju uzeti ženku sa ili bez pristanka. Mužjak u najboljoj formi, najbrži i najmoćniji je obično taj koji se pari - objasnio je biolog Rassim Khelifa za National Geographic koji je nedavno napravio i studiju o ovom fenomenu.

Znanstvenici su taj prizor uspjeli snimiti u švicarskim Alpama, a na snimci ćete vidjeti ženku koja leži naglavačke među travom i mužjaka koji sumnjičavo leti oko nje. Kada se udaljio, skočila je i odletjela.

Mužjaci ženke obično traže na način da se sunčaju na površini vode i budno prate tko prolazi. Jednom kada ženka položi jajašca, za nju je seksualni život gotov i od tada se počinje praviti mrtva svaki put kad ugleda mužjaka. Biolog kaže da je ta metoda prilično uspješna, oko 60 posto njih se 'spasi', no ponekad mužjaci shvate da ženka zapravo nije mrtva.

Od ostalih metoda koje koriste da bi izbjegle parenje je zaobilaženje područja na kojima se mužjaci okupljaju te odlaganje jajašaca u gustu vegetaciju gdje ne mogu biti toliko lako uočljive.

Praviti se mrtav je čini se popularno među kukcima, a ponekad su mužjaci ti koji 'naglo uginu'. Kod jedne vrste pauka mužjak se pretvara da je umro odmah nakon parenja kako ga ženka ne bi pojela.

Nešto slično su savjetovali ženama 1894.

U knjizi koja i dan danas nasmijava mnoge, 'Upute i savjeti za mlade nevjeste' iz 1894.' (Instruction and advice for the young bride), svi savjeti za žene u braku mogli bi se svesti na jedan ključan - Daj mu malo, rijetko, nevoljko.

Autorica je Ruth Smythers, 'Voljena žena velečasnog L. D. Smythersa', a mladim ženama pojašnjava ponašanje tijekom seksa, što očekivati i kako spriječiti snošaj. Mladenke su prikazane kao neiskusne djevojke, a muškarci kao predatori koji bez seksa ne mogu živjeti.

Ženama se savjetuje da 'moraju izdržati' jer će tako zadržati muža, imati osiguranu budućnost i dobiti djecu. Seks dva puta na tjedan je u početku braka sasvim dovoljan, napisala je autorica, a na ženi je da se potrudi tu brojku vremenom smanjiti i na kraju potpuno izbaciti iz života. To pak može napraviti glumljenjem glavobolje ili neke bolesti, a može se i praviti da spava dubokim snom.

Nakon što dobiju djecu, potrebe za seksom nema, pričala je Ruth, kao što i ženke vilinskog konjica jednom kada polože jajašca više ne vide smisao za parenjem.

- Do pete godine braka taj 'nemili događaj' svesti će se na jednom mjesečno, a do desete godišnjice bi većina žena trebala uspjeti seks potpuno izbaciti iz spavaće sobe. Do tada većina vjenčanih parova već ima djecu i nema potrebe za time - napisala je ova supruga metodističkog pastora

Dodala da 'ako do tog nemilog ipak događaja dođe', ženi je najbolje da se pravi mrtva, odnosno 'žena bi trebala ležati što je moguće mirnije, jer svaki njezin tjelesni pokret može se tumačiti kao seksualno uzbuđenje od strane optimističnog muža'.