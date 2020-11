16 namirnica koje ne bismo trebali bacati ni kad su prezrele

Za izradu pojedinih slastica najbolje su prezrele banane. No to nije jedina namirnica koju možemo iskoristiti nakon što je dosegnula vrhunac zrelosti

<p>Gnjecava rajčica ili natučena dinja nisu spremne za smeće ni za kompost jer ih možete iskoristiti u novim receptima i transformirati u slasno jelo, piše <a href="https://www.foodandwine.com/cooking-techniques/overripe-foods-cook-instead-throw-away?utm_source=fark&utm_medium=website&utm_content=link&ICID=ref_fark">FoodandWine</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako napraviti kompost u stanu</p><p>Poznati kuhari savjetovali su koje grupe namirnica možete rabiti i nakon što su dosegnule vrhunac zrelosti.</p><h2>1. Citrusi</h2><p>- Citrusi su izvrsni i dolaze u velikoj lepezi namirnica, ali vijek trajanja nije toliko dug. Umjesto da ih bacite u smeće kada postanu prezreli, razmislite o tome da napravite marmeladu od njih. Uz nekoliko jednostavnih sastojaka poput soli, šećera, vode i omiljenih začina možete dobiti vrlo ukusnu marmeladu koju ćete namazati preko svojih omiljenih grickalica! To citrusima također produžava život za najmanje još dva tjedna - kaže kuhar <strong>Randall Matthews</strong>.</p><h2>2. Koštunjičavo voće</h2><p>- Kao i većina ljudi, imam zamrzivač pun trulih banana tako da uvijek mogu napraviti brzi kruh od banana. Ali jedna od mojih najdražih vrsta prezrele hrane za kuhanje je svako koštunjičavo voće - prezrele breskve ili nektarine od kojih se rade najbolji džemovi. Valja upamtiti da su zreliji plodovi izgubili više kiselosti, pa obavezno dodajem vinski ocat kako bi marmelada imala svježinu - savjetuje chefica<strong> Stephanie Izard.</strong></p><h2>3. Dinja</h2><p>- Ako dinja predugo stoji, volim je kuhati. Prvo je dinstam dok ne dobijem glatku smjesu, a zatim je skuham u tavi koja se ne lijepi. Kuham je sve dok ne dobije konzistenciju nalik maslacu. Zatim dodam malo limunovog soka za ravnotežu. Smjesu procijedim kroz sito kako bih uklonio eventualnu pulpu, a na kraju dobijem ukusan začin ili namaz. Iznenadit ćete se okusom koji dinja poprima. Vrlo je koncentriran, ali ne prevladava. Namažite je na tost, ili na toplu kiflu, pa čak i na kolače - kaže kuhar <strong>Lance Knowling</strong>.</p><h2>4. Kimchi</h2><p>- To je fermentirani proizvod, tako da s vremenom jednostavno postaje jačeg okusa. U Koreji je uobičajeno jesti kimchi koji je star nekoliko godina. Postoje čak i restorani specijalizirani za posluživanje vrlo starog kimchija. Koristite ga u juhama, varivima ili ga jednostavno prepržite - nastat će sjajni okusi - kaže kuharica <strong>Judy Joo</strong>.</p><h2>5. Rajčica</h2><p>- Rajčica je svestran sastojak, ali može biti nezgodna. Ne može svaka rajčica biti zvijezda sjajne Caprese salate. Za to je potrebna lijepa rajčica sazrela na suncu. Većina rajčica koja se nalazi u mojoj trgovini nije takve sorte. Ako imate rajčicu koja je tek prošla vrhunac ili ako već na početku nije bila savršena, napravite jednostavan umak za tjesteninu. Nasjeckajte češnjak, dodajte rajčicu narezanu na kockice uz lišće svježeg bosiljka, koristite dobro maslinovo ulje i malo škrobne vode od tjestenine. Ti sastojci mogu vas dovesti do nevjerojatnog umaka za tjesteninu bez puno vremena provedenog za štednjakom - pojasnio je <strong>Steven Richard</strong>.</p><h2>6. Jalapeño paprike</h2><p>- Morate biti oprezni, jer linija između malo prezrele i trule paprike je vrlo tanka. Izrežite je pomirišite. Ako postoji tračak arome pljesnivog, prekasno je. Bacite je ili kompostirajte. Inače, kiseljenje je izvrsna upotreba za ostatke povrća - krastavce, bamiju, jalapeño papriku ili zeleni grah savjetuje chef <strong>Scott Linquist</strong>.</p><h2>7. Plantana banane</h2><p>- Nikako ih nemojte zamijeniti zelenim bananama! Zrele plantana banane moraju biti stvarno zrele. Govorim o toj crnoj, gotovo ali ne i truloj nijansi. Samo od ovih slasno prezrelih banana proizvest će se slatkasti i kremasti pire ili karamelizirani maduros, kako se nazivaju na španjolskom. Banane narežite i pecite na maslacu dok ne postanu zlatno smeđe i pomalo pikantne te kremaste. Ništa se ne može usporediti s okusom savršene platana banane - ističe chefica <strong>Michelle Bernstein</strong>.</p><h2>8. Bobice</h2><p>- Dok sam živio u Bostonu, postojala je tržnica na otvorenom koja se zvala Haymarket. Bila je uz ulicu na periferiji North Enda. Na ovoj tržnici prodavači bi obično prodavali prezrele ili oštećene bobice. Kupili bismo ih praktički za ništa novca te smo iz razvrstali, izrezali loša mjesta, a zatim pirjali s malom količinom šećera i malo limuna kako bismo napravili najbolje želee i podloge za sladoled. To je stvarno lako učiniti kod kuće - otkriva kuhar <strong>Bruce Moffett</strong>.</p><h2>9. Breskve</h2><p>- Prezrele breskve uvijek čuvam za izradu octa od breskve. Napravimo kašu i pustimo da fermentira kvasom. Kad je ocat gotov, njime začinimo breskve s roštilja za malo pojačavanje okusa- kaže <strong>Evan Gaudreau.</strong></p><h2>10. Zeleno lisnato povrće</h2><p>- Zeleno lisnato povrće ili začinsko bilje koje pomalo uvene savršeni su za pripremu brzog umaka za odrezak ili komad ribe. Pretvorite ono lišće tužnog izgleda u pesto od rikole, svijetli chimichurri ili pesto od kelja, koji su također puni okusa i zdravi - kaže <strong>Nick Leahy</strong>.</p><h2>11. Banane</h2><p>- Umjesto da napravite nešto slatko, od banana napravite začinjeni kečap. Ima profil okusa uobičajenog kečapa, ali uz nešto slatkoće od banana. Odlično se slaže s omletima, svinjetinom s roštilja i prženom piletinom. Zagrijte tavu za pirjanje na srednje jakoj vatri, dodajte biljno ulje i luk te ga pirjajte dok ne postane proziran oko tri do četiri minute. Zatim dodajte začine poput paprike, đumbira, češnjaka i čilija te pustite da se sve prokuha dvije minute. Kad je to gotovo, dodajte prezrele banane i kuhajte još pet minuta. Dodajte vodu, ocat, šećer i sol, smanjite vatru na srednje nisku i pustite da se krčka oko 15 minuta. Maknite s vatre i dodajte crvenu boju za hranu te dobro promiješajte. Izvadite iz posude i pustite da se malo ohladi, a zatim prebacite u blender ili procesor za hranu i miješajte dok ne postane glatko - otkrio je svoj recept chef <strong>Jason Acoba</strong>.</p><p>- Banane brzo sazrijevaju i ljudi ne vole vidjeti na njima smeđe mrlje. Za preljeve od palačinki radimo karamelizirani pekmez od banane. Ili ih ubacite u blender s malo jogurta, meda i mlijeka te napravite zdravi smoothie - savjetovala je kuharica <strong>Paula DaSilva</strong>.</p><h2>12. Jagode</h2><p>- Obično uzmem kašaste i prezrele jagode koja nisu trule i napravim sirup od jagoda za sladoled ili limunadu od jagoda - prokomentirao je chef <strong>Glenn Rolnick</strong>.</p><h2>13. Batat</h2><p>- Slatki krumpir volim držati na suhom i hladnom mjestu te ga koristiti nakon mjesec ili dva. Nekako razvijaju okus i zbog stajanja su kremastiji. Škrob se razgrađuje kako se šećer razvija. To je nevjerojatna stvar. Ako želite ići korak dalje, zamotajte ih u lišće banane, duhana ili u sijeno za dodatni okus - otkriva kuharica Michelle Bernstein.</p><h2>14. Mrkva i celer</h2><p>- Sve se može spasiti u zadnji čas kuhanjem sofrita. Sofrito je super bomba okusa koja se može pretvoriti u bazu, a rashlađeni sofrito je fino mljeveni aromat koji se kuha vrlo sporo ponekad s dodatkom inćuna ili paste od rajčice da stvori koncentrat - kaže <strong>Adam Sobel</strong>.</p><h2>15. Kaki jabuka</h2><p>- U ovo doba godine je sezona kaki jabuka i na kraju uvijek kupim više nego što moja obitelj može pojesti. Kad postanu previše mekane, osušim ih u hoshigaki stilu tako što ih ogulim i objesim da se suše na sunčanom mjestu nekoliko tjedana. Kad je proces gotov, imate ukusnu i slatku jesensku poslasticu - kaže <strong>Camilla Marcus</strong>.</p><h2>16. Bilo koje voće</h2><p>- Kad imam prezrelo voće, volim ga preraditi u pire i zamrznuti u posudama za kockice leda za kasniju upotrebu. Odgovorno je pronaći način za korištenje sastojaka koji su prezreli. Netko je to uzgajao i kao kuhari trebali bismo poštovati ​​rad koji su u to uložili - zaključuje chef <strong>Mike DeCamp</strong>.</p>