Poštovani Mevludine,

vjerna sam čitateljica Astrala i s velikim zanimanjem čitam sve vaše odgovore jer svakom dajete praktičan i lijep savjet. Sad vas za jedan i ja molim. Imam jedan problem koji me jako muči. Moj zet živi s nama u kući i muči ga jako njegova nekretnina. Od nas je dosta udaljena, pa često ne može doći da je obiđe. Kad je tijekom godišnjeg odmora otišao obići kuću, našao je razbijen prozor i vrata. Moj zet se zbog toga jako sekira pa mi ga je žao. Već je dulje vrijeme pokušava i prodati, ali nikako ne uspijeva. Zanima me hoće li se ta nekretnina ipak uspjeti uskoro prodati. Hvala vam na odgovoru.

šifra: Nataly

Odgovor:

Vaš zet je pomalo kompliciram. Duševno nije loš, ali mnogo toga što osmisli i zamisli ne izgura do kraja, jednostavno nije dovoljno uporan, ali niti smiren. Vidim da se jako brine zbog te nekretnine koja mu nosi štetu, no nema potrebe da zbog toga upada u stanja napetosti i depresije. Treba biti razuman jer danas u ovom vremenu pandemije sve teško prolazi pa naravno i prodaja nekretnina. No tijekom godine, odnosno polovicom ljeta vidim da će imati više zainteresiranih kupaca. Vjerojatno će morati spustiti cijenu, ali će je na kraju i uspjeti prodati. To će mu dati novi elan i vjetar u leđa. Uglavnom, vidim da će u iduće dvije godine vaš zet ipak ostvariti mnoge planove, a osmislit će nešto vezano i uz posao. Krenut će mu, no mora se smiriti jer je previše napet zbog svega. Svima nam je u ovo vrijeme potrebno više strpljenja, no sve će sjesti na svoje mjesto.