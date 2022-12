Zeznuli ste stvar i žao vam je? Evo kako se najbolje ispričati za male, srednje ili velike greške

U odnosima bilo koje vrste, manji i veći sukobi su gotovo neizbježni. Mi krivo razumijemo. Nešto krivo napravimo ili kažemo. Reagiramo bez razmišljanja i jednostavno više nismo ljubazni.

Dobro izgovorene isprike ublažavaju društvene sukobe i održavaju dobru volju u međuljudskim odnosima. Ali jedan način isprike ne funkcionira u svim situacijama. Postoje različite vrste isprika, a važno je znati koju vrstu koristiti i kada.

Komponente dobre isprike

Učinkovita isprika sadrži tri neophodne komponente:

Foto: Dreamstime

Ova vrlo jednostavna isprika, međutim, nije dovoljna za održivu vezu. Isprika za održivu vezu uključuje izjavu o utjecaju na drugu osobu.

S druge strane, isprika kojom se želi održati dugotrajna prijateljska ili kolegijalna veza nije dovoljna za ljubavnu vezu. Isprike u ljubavnim odnosima moraju sadržavati izjavu o utjecaju koji je pogreška koju ste napravili imala na vas.

Različiti načini da kažete 'Žao mi je':

Brze, jednostavne isprike

Najjednostavnija je isprika ponuđena 'prolaznoj' vezi koja ne govori ništa više od 'Ups. Žao mi je što se ovo dogodilo. Popravimo to.'

Na primjer dostavljaču hrane je ispala kemijska kojom se trebate potpisati za dostavljeni paket, pa će reći: 'Oprostite, sad ću ju dići.'

Ovo je jednostavna isprika koja se nudi relativnom strancu i isprika s kojom je teško pogriješiti. Uz samu ispriku nije potrebno ništa više. Bilo što dodano - poput 'Tako mi je neugodno što mi je ispala kemijska.' - bilo bi čudno.

Neprekidne isprike

Druga vrsta isprike za "održivu" vezu je isprika za uvredu značajniju od ispuštene olovke. To ide ovako: 'Zeznuo sam stvar i žao mi je. Znam da je to imalo loš utjecaj na tebe i znam kako to ispraviti.'

Ova je isprika potpunija od 'jednostavne' isprike i značajnija jer uključuje priznanje da je vaša pogreška utjecala na drugoga.

Isprike pune ljubavi

Treća, najbogatija isprika je ona koja kaže: 'Zeznuo sam stvar i žao mi je. Znam da sam te povrijedio na ovaj način. Sramim se što sam to učinio. Ovo se neće ponoviti.'

Ovo je najpotpunija vrsta isprike koja potvrđuje kajanje i ukazuje na vašu predanost vezi.

Kako se razlikuju 'trajne' i 'ljubavne' isprike?

Foto: Dreamstime

Recimo da kasno predate izvješće o radu. Vaš šef ili kolega s posla je bijesan. Znaš da si zeznuo i da se trebaš ispričati.

Možete pokušati nečim poput: 'Znam da sam kasnio s predajom ovog izvješća i žao mi je što nisam završio na vrijeme. Budući da je moje izvješće kasnilo, niste mogli završiti svoj posao i da ste me morali čekati. Ubuduće ću tražiti pomoć ranije u procesu kako bi moja izvješća bila isporučena na vrijeme.'

Ova isprika uključuje četiri elementa: opis pogreške, priznanje i žaljenje što je vaša pogreška negativno utjecala na vašeg kolegu s posla te rješenje, bilo kako izbjeći ovu pogrešku u budućnosti ili prijedlog kako riješiti problem koji je vaša pogreška uzrokovala.

Malo je vjerojatno da je vašem šefu ili kolegi stalo da se osjećate loše zbog toga što ste zabrljali - oni samo žele rješenje za problem koji ste izazvali.

Što izbjegavati kada se ispričavate?

Ako ne znate kakav je učinak vaš neuspjeh imao na drugoga, nemojte stvarati pretpostavke. Umjesto toga, recite to i pitajte.

U redu je reći: 'Sve što vidim je da si ljut. Osim tvoje sadašnje ljutnje, kako je moja greška utjecala na tebe?'

Puno je bolje znati učinak kako biste mogli biti jasni i konkretni u svojoj isprici.

Foto: Dreamstime

'Žao mi je što ste ljuti' uopće nije isprika. Bolja isprika je: 'Razumijem da ste ljuti jer je vaš posao odgođen i žao mi je zbog toga.'

Ako ne znate kako ispraviti svoju grešku, nemojte izmišljati odgovore. Umjesto toga, recite to i pitajte. U redu je reći: 'Ne vidim nikakav način da ispravim svoju grešku. Možete mi pomoći?'

Traženje potencijalnog rješenja kada ga ne vidite jasno daje do znanja da ste predani ispravljanju stvari. Ako ne zatražite ili ne ponudite rješenje, vaš će partner/kolega/šef/prijatelj ostati nezadovoljan, a vaša isprika neće se čuti.

Kako god se ispričali, nikad se ne oslanjajte na dobro objašnjenje koje imate za ono što se dogodilo.

'Moj izvještaj je kasnio jer mi je pas pojeo zadaću.' Vaša isprika sada zvuči kao izgovor i izgubili ste svu vjerodostojnost.

Prihvaćanje odgovornosti za svoje pogreške jedini je način da održite svoj kredibilitet i ugled unutar ovog odnosa piše Your Tango.

Kako se razlikuju isprike ispunjene ljubavlju?

A tu su i isprike koje se nude onim ljudima koji su vam značajni. Bilo da je uvreda velika ili mala, vaša isprika treba biti oprezna i iskrena.

Foto: Dreamstime

Snažna, učinkovita isprika ovdje će biti mukotrpnija s dodatkom završne komponente: ne samo utjecaja koji ste imali na drugu osobu, već kako je ta vaša greška utjecala i na vas.

Da biste utvrdili kakav je učinak vaša pogreška imala na drugoga, morate se staviti u poziciju drugoga, zamisliti svijet iz njegovog kuta. To zahtijeva empatiju - vaše prepoznavanje tuđe nelagode ili patnje.

Morat ćete odbaciti svoje gledište i umjesto toga uzeti gledište drugoga kao svoj središnji fokus kada se ispričavate.

Utjecaj koji je vaša pogreška imala na vas jednako je važan u pružanju pravih iskrenih isprika onima koje volite i koji vole vas. Iznoseći svoju reakciju na svoju pogrešku, primatelju isprike dajete do znanja da ne želite biti bik koji juri kroz porculanski dućan vaše veze.

Sa sobom nosi obećanje da ćete u budućnosti biti pažljiviji prema svojem partneru i vezi.

Što izbjegavati kada se ispričavate unutar veze pune ljubavi?

Smjernice ostaju iste kao i za ispriku za 'održivu' vezu. Nemojte stvarati pretpostavke. Pitajte ako ne znate kakav je utjecaj vaša greška imala na druge.

Pitajte ako ne znate kako ispraviti svoju grešku. Ne krivite okolnosti ili druge ljude.

Foto: Allmoviephoto

Isprike relativnim strancima su jednostavne. Nema uključenog ega.

Isprike ljudima koji su važni u vašem životu mogu biti teže - one uključuju stavljanje ega po strani, isprike i priznavanje neuspjeha.

Isprike ljudima koje volite i koji vole vas mogu biti onoliko lake ili teške koliko ih to vi napravite takvima. Bitno je imati na pameti da se ispričavate ljudima koji vas vole.

Možda ste trenutno posramljeni i bojite se njihove reakcije. Mogli bi biti strahovito razočarani vama u ovom trenutku.

Ipak, osim ako niste učinili nešto doista neoprostivo, vjerujte da će čuti vašu ispriku. I zapamtite da vaša isprika možda neće biti odmah prihvaćena - ponekad nam svima treba vremena da razmislimo i oprostimo.

