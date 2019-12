Zimska njega kože: Brže će se obnoviti od suhoće uz citruse

Ispucana, crvena i osjetljiva koža zimi nije rijetkost pa je važno pažljivo je njegovati kako biste izbjegli moguće tegobe.

Tijekom zimskih mjeseci kombinacija topline centralnoga grijanja i hladnog vjetra na otvorenom vodi do niza problema s kožom. Najviše su izložene usnice, lice i ruke.

- Za njegu lica bilo bi dobro odmah ujutro nakon tuširanja koristiti blage kreme, te posebno prije spavanja noćne kreme za njegu. Oni s normalnom i suhom kožom mogu koristiti i teže, masnije kreme, dok ljudi s aknama i rozaceom moraju paziti na sastav proizvoda. Nipošto im se ne preporučuju masne formule, nego one koje su tzv. ‘oil free’. Obično sadrže shea maslac, vazelin ili parafin - upozorava dermatologinja dr. Vesna Lamer iz Dermatologije Dubrava. Navodi kako bi s prvim minusima trebalo lice zaštititi šalom, a ruke obavezno rukavicama.

- Dodatno, ruke peremo češće od ostalih dijelova tijela pa bi zapravo trebalo kremu stalno nositi uz sebe te odmah nakon pranja i laganog brisanja nanijeti zaštitnu kremu. Kad je riječ o usnicama, zbog tanke kože najviše im prijeti isušivanje pa ih ne treba oblizivati, a preporuka je koristiti masnije balzame. Općenito, kako bi koža ostala hidratizirana, zimi je poželjno piti što više tekućine, poput vode ili toplih čajeva.

Pri naglom ulasku ili izlasku iz grijanih prostora treba se aklimatizirati barem pet do deset minuta. To je poseban problem kod ljudi koji imaju rozaceu, pa im se zbog promjene temperature javlja crvenilo kože koje može potrajati i nekoliko dana - savjetuje dr. Lamer dodajući da je konzumacija citrusa također važna jer vitamin C pridonosi sintezi kolagena i pomaže oporavku oštećene kože zimi. Kaže i da u grijanim prostorima ovlaživači zraka štite od isušivanja kože, a dodatno pomažu i lakšem disanju kod prehlada.

- Dodatno, ljudi zaboravljaju da i zimi sije sunce, iako nije toliko intenzivno kao u ljetnim mjesecima. Stoga bi se i dalje trebalo mazati kremama sa zaštitnim faktorima od 30 do 50 u periodu sunčanog dijela dana. Zimi je to relativno kratko - kaže dermatologinja.

Iako toplina godi, treba izbjegavati duge kupke i tuširanja u vrućoj vodi jer to ispire masnoće s kože te je isušuje.

- Zato je važno da tuširanje bude kratko, a preporuka je da temperatura vode ne prelazi 37 stupnjeva Celzijevih. Unutar tri minute nakon tuširanja trebalo bi nježno ručnikom potapkati kožu, a zatim odmah nanijeti hranjive losione koji po mogućnosti sadrže ulja, a za suhu kožu osobito pomažu losioni s dodatkom uree koja hidratizira kožu - istaknula je.

Za nježnu dječju kožu vrijede ista pravila te je tijekom zime treba posebno štititi od hladnoće i isušivanja.

- Ni djecu ne treba kupati u vrućoj vodi, a preporučljivo je u nju staviti malo bademova ili maslinova ulja kako bi koža zadržala vlagu - zaključila je naša sugovornica.

