Zimske fine juhe: Pileća i juha od đumbira za jačanje imuniteta

Juhe su odličan način unosa povrća, ali i tekućine u zimskim mjesecima, kad nemamo naviku piti toliko vode. Naime, hidratacija je važna i zimi kako bismo spriječili suhu i perutavu kožu, ali i umor. Juhe su prepune zdravih nutrijenata, hranjive su, a jednostavno ih je napraviti. Možete ih raditi od svega i svačega. U jednom periodu povijesti juhe su bile jedino jelo kojim su se ljudi hranili, a nalikovale su složencima jer je u njima bilo svega i svačega.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... juha | Video: 24sata/pixsell

Juhe su nekad ljudima bile izuzetno važne, a preporuka je bila poslužiti 1/4 litre po osobi. Tijekom pripreme povrća pazilo se da se peru cijeli komadi, a ne narezani, 'jer se iscijedi previše soka'. Ona ima zaštitni i iscjeljujući učinak na naš organizam, na probavni trakt, čuva kosti i zglobove, jača naš cjelokupni imunitet i ubrzava oporavak od nekih bolesti. Istraživanja su pokazala da juha kao predjelo može smanjiti ukupni unos kalorija unesenih u glavnom obroku.

Naime, jela s visokim udjelom vode, uključujući tjesteninu i rižu, koje lako apsorbiraju tekućinu, kao i juhe i variva, omogućuju dulje zadržavanje osjećaja sitosti. Osim povoljnog utjecaja na tjelesnu masu, juha je i dokazani saveznik u borbi protiv viroza i prehlada. Naime, smatra se da toplina pomaže izbaciti sekrete iz pluća i sinusa, a tekućina pritom sprečava dehidraciju. 

Mrkva i đumbir 'na žlicu'

sastojci: 1 čajna žličica maslinova ulja, 1 luk (sjeckani), 2 režnja češnjaka (sjeckana), 2 čajne žličice đumbira, 500 g mrkve (grubo sjeckane), 2 šalice povrtnog temeljca, 1/4 šalice kokosova mlijeka (opcionalno), 1 čajna žličica limunova soka, 1 čajna žličica javorova sirupa (opcionalno), sol, papar

PRIPREMA: Zagrijte ulje u velikom loncu pa dodajte luk, češnjak i đumbir te pirjajte oko pet minuta. Ako ne želite previše pikantan okus, dodajte samo jednu čajnu žličicu đumbira. Dodajte mrkvu i pirjajte oko tri minute uz miješanje. Ulijte povrtni temeljac i ostavite da se kuha oko 15 minuta. Štapnim mikserom izblendajte juhu ili je dodajte u blender. Za kremastiji okus po želji dodajte kokosovo mlijeko. Začinite limunovim sokom, soli, paprom i javorovim sirupom. Poslužite po želji s posipanim prženim suncokretovim sjemenkama.

Juha od brokule

sastojci: 900 g brokule, 50 ml maslinova ulja, 2 režnja češnjaka, sol, svježe mljeveni papar, 4 šalice pilećeg temeljca, 180 g parmezana, 1 limun

PRIPREMA: Zakuhajte vodu u velikom loncu pa dodajte brokulu narezanu na cvjetove i kuhajte pet minuta. Ocijedite i ostavite sa strane. U lonac dodajte maslinovo ulje i zgnječeni češnjak te zagrijavajte na srednjoj vatri. Kad češnjak omekša i počne poprimati zlatnu boju, dodajte brokulu, začinite solju i paprom te promiješajte.

Kremasta juha od rajčice

sastojci: 4 kriške baguettea bez korice, narezanog na kockice, 1 čaša nezaslađenog bademova ili rižina mlijeka, 2 žlice maslinova ulja, 1 srednje veliki žuti luk, tanko narezan, 3 režnja usitnjenog češnjaka, 1 žličica origana, 1 konzerva oguljenih rajčica, 1 žličica soli, pola žličice papra, 1 žlica octa

PRIPREMA: Natopite kruh u mlijeko od pet do deset minuta. U međuvremenu u loncu zagrijte maslinovo ulje te dodajte luk, češnjak i origano. Kuhajte povremeno miješajući od 8 do 10 minuta. Potom dodajte konzervu rajčica i miješajte kako bi se one usitnile i jelo zagustilo, otprilike 15 minuta. Prebacite dobivenu juhu u blender, dodajte natopljeni kruh, sol, papar i još malo maslinova ulja. Miksajte dok ne dobijete kremastu smjesu, oko jedne minute. Vratite u lonac i dodajte žličicu octa. Poslužite vruće, ukrasite s još origana i servirajte uz focacciu ili pečeni kruh.

Riblja juha

sastojci: 500 g svježeg oslića, glavica luka, mrkva, celer, rajčica, dl bijelog vina, lovorov list, 5 zrna papra, 2 žlice limunova soka, sol, peršin, 200 g krumpira

PRIPREMA: Očistite i filetirajte ribu. Glave očistite te s kostima i repovima namočite oko deset minuta u slanoj vodi. Ocijedite ih i stavite u lonac. Nasjeckajte mrkvu, celer i luk te stavite u lonac s lovorovim listom, zrnima papra i rajčicom. Dolijte vodu i kad zavrije kuhajte temeljac na laganoj vatri oko 20 minuta. Ogulite krumpir i narežite ga na kockice. Omekšanu ribu s komadima mrkve izvadite iz juhe pa ih prebacite u drugu zdjelu. Juhu procijedite, dodajte krumpir, limunov sok, vino i peršin. Kuhajte 20 minuta dok se krumpir ne skuha te umiješajte kuhani oslić i mrkvu.

Juha od poriluka

sastojci: 2 poriluka, pastrnjak, 1 cvjetača, 2 krumpira, 4 žlice maslaca, 5 češnja češnjaka, 4 dl pilećeg temeljca, malo timijana i vlasca, muškatni oraščić, sol, papar

PRIPREMA: Pirjajte usitnjeni češnjak na maslacu pa dodajte na kolutiće narezane poriluk i pastrnjak. Kuhajte dok povrće ne omekša, desetak minuta, pa ubacite narezanu cvjetaču, kockice krumpira i pileći temeljac. Kad provrije, smanjite vatru i kuhajte još 20 minuta. Dodajte timijan, muškatni oraščić, sol i papar pa izblendajte dok ne dobije kremastu teksturu. Pospite je vlascem prije posluživanja.

Juha od češnjaka

sastojci: 4 glavice češnjaka, tanko narezani luk, 3 srednje velika krupno narezana krumpira, 600 ml pilećeg temeljca, 0,5 dcl maslinova ulja, topivi sir, začinsko bilje po ukusu (peršin, bosiljak ili ružmarin)

PRIPREMA: Zagrijte pećnicu na 190°C (plinsku na 5). Glavice češnjaka stavite na manji lim i pecite oko 30 minuta dok ne omekšaju. Istisnite češnjak i stavite ga u veću posudu. Dodajte luk, krumpir, maslinovo ulje, temeljac i malo začinskog bilja. Pustite da zakipi i dodajte topivi sir. Lagano miješajući kuhajte još deset do petnaest minuta dok krumpir ne omekša. Sve izmiksajte i vratite u lonac za kuhanje. Kuhajte još nekoliko minuta, ukrasite listićima svježeg začinskog bilja ili bobicama grožđa i poslužite toplo.

Pileća krem juha

sastojci: 250 g pilećih prsa, malo ulja, dva sitno nasjeckana luka, nasjeckani poriluk, manja vezica peršina, malo kiselog vrhnja, sol, papar, muškatni oraščić

PRIPREMA: Na ulju prepržite luk i poriluk pa dodajte kockice piletine, malo propržite i ulijte vodu. Dodajte peršin i začine te kuhajte na laganoj vatri dok piletina ne bude mekana. Potom sve usitnite štapnim mikserom i dodajte još malo vode kako biste dobili dobru gustoću juhe. Na kraju stavite malo kiselog vrhnja i ostavite da prokuha pa maknite sa štednjaka.

Domaća goveđa juha

sastojci: 1 kg govedine s kostima (ramstek, leđa) ili koljenica, 3 srednje mrkve, 1 rajčica, 2 režnja češnjaka, stabljike peršina i celera, zeleni dio poriluka, korijen celera, korijen korabice, luk, list kelja, list kupusa, 4-5 zrna papra, sol

PRIPREMA: Oprano meso stavite u mlaku vodu i čim voda zakipi dodajte sol, očišćeno korjenasto povrće, nekoliko zrna papra i luk, koji ste prethodno popekli u tavici. Nakon toga dodajte list kupusa i kelja, grančicu celera i peršina pa poklopite. Kad juha ponovno zakipi, smanjite temperaturu pa lagano kuhajte oko 2 sata. Meso izvadite, juhu procijedite, pa u nju ukuhajte domaće rezance.