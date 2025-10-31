Zimski popust: Evo za koju siću možete u nacionalne parkove

Naši divni parkovi pokrivaju planinske lance, rijeke, jezera, kanjone, obalu Jadranskog mora i otoke, pružajući posjetiteljima raznolike mogućnosti za rekreaciju, opuštanje i istraživanje. Svaki park ima svoj specifičan karakter i prirodne vrijednosti, a neki nude i kulturno-povijesne sadržaje poput samostana, utvrda i rimskih ostataka. Ovi topli jesenski dani idealni su za posjet, a neki od njih kao Krka imaju super cijene, ulaz je samo 7 eura.

Nacionalni park Krka

Nacionalni park Krka pokriva područje rijeke Krke i njezinih sedrenih slapova, a proglašen je parkom 1985. godine. Najpoznatiji je po vodopadu Skradinski buk, spektakularnom nizu sedrenih barijera i jezeraca, gdje je dopušteno i kupanje.

U parku se nalaze i kulturno-povijesne točke, poput samostana na otoku Visovcu, te utvrda i mlina uz rijeku, što dodatno obogaćuje posjet. Od 1. studenog pa sve do kraja ožujka, u NP Krka vrijede zimske cijene ulaznica - odrasli plaćaju samo 7 eura, a djeca 4 eura.

Sjeverni Velebit

Nacionalni park Sjeverni Velebit osnovan je 1999. godine i pokriva sjeverni dio planine Velebit. Park je značajan prirodno-znanstveno zbog botaničkih rezervata, endemskih vrsta i bukovih šuma koje su dio UNESCO-ve svjetske baštine.

Za posjetitelje je poznata „Premužićeva staza” koja vodi kroz spektakularne krajolike, a park je odličan za planinarenje i istraživanje manje posjećenih područja. Ulaznica je 7 €.

Paklenica

Nacionalni park Paklenica, na području Velebita blizu Zadra, proglašen je 1949. godine. Cijenjen je od planinara i penjača, kanjoni Velika i Mala Paklenica, stijene i šumske staze nude aktivan i avanturistički boravak u prirodi. Ulaznica tijekom jeseni i zime je 5 €.

Risnjak

Nacionalni park Risnjak smješten je u Gorskom Kotaru i pokriva masive Risnjak i Snježnik. U parku se nalaze izvor rijeke Kupa, guste šume, bogata fauna, uključujući crnog medvjeda i risa, te planinarske staze. Prednost parka je manji broj posjetitelja u odnosu na popularnije parkove, što omogućuje intimniji kontakt s prirodom. Ulaznica do kraja godine je 7 €.

Brijuni

Nacionalni park Brijuni obuhvaća skupinu od 14 otoka i otočića u Istri, u blizini Pule. Park spaja prirodne vrijednosti i povijesnu baštinu, na Brijunima se nalaze rimski i bizantski ostaci, safari park s egzotičnim životinjama te mediteranska vegetacija sa stotinama biljnih vrsta.

Posjeta Brijunima pruža kombinaciju otoka, mora, povijesti i prirode, drugačiju od planinskih ili riječnih parkova. Izlet s vodičem - odrasli 35,00 €, djeca od 7 do 18 g. 15 €, studenti i seniori 65+ 30,00 €.

Kornati

Nacionalni park Kornati smješten je u sjevernom Jadranu između Šibenika i Zadra i sastoji se od velikog broja malih otoka, otočića i hridi. Idealno je mjesto za ljubitelje mora, jedrenja i plivanja, te istraživanja morskih krajolika.

Divlja i kamena ljepota arhipelaga, kristalno more i otočki ambijent čine Kornate posebnima. Posjet se preporučuje brodom ili organiziranim izletom, jer otočna infrastruktura može biti jednostavnija nego u parkovima na kopnu. Ulaznica kreće od 25 € naviše, ovisno o plovilu i broju dana.

Mljet

Nacionalni park Mljet obuhvaća zapadni dio otoka Mljeta u južnoj Hrvatskoj i proglašen je parkom 1960. godine. Glavni adut su dva slana jezera, Veliko i Malo jezero, povezana kanalom i okružena šumom mediteranskog tipa, idealna za vožnju biciklom, kajakom ili šetnju.

Osim prirode, Mljet ima i kulturne elemente, uključujući benediktinski samostan iz 12. stoljeća. Ulaznica kreće od 25 € naviše, ovisno o plovilu i broju dana.

Plitvička jezera

Nacionalni park Plitvička jezera, osnovan 1949. godine, jedan je od najstarijih i najpoznatijih parkova u Hrvatskoj. Smješten u središnjoj Hrvatskoj, obuhvaća impresivni niz od šesnaest jezera povezanih vodopadima i stazama kroz šume i kamenite formacije.

Poseban je zbog svoje geološke i hidrološke strukture: tufa stvaranje jezera i kaskada daje mu čaroban izgled, a voda mijenja boju ovisno o mineralima, mikroorganizmima i svjetlosnim uvjetima. Odrasli plaćaju ulaz 23,00 €, djeca 7-18 samo 6,00 €, a studenti 14,00 €.

