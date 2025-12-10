Zimski Wonderland market: Divna blagdanska inspiracija prirodom stiže u srce metropole

Ove zime Zagreb dobiva svoj prvi Vert Wonderland, cjelodnevni blagdanski market i kreativni događaj koji slavi prirodu, dizajn, male rituale, stvaranje i toplinu prosinca. U organizaciji magazina Vert, event će se održati 18. prosinca u ORIS Kući arhitekture, od 12 do 21 sat, uz večernji program od 18 sati.

Prostor će se pretvoriti u mali zimski svijet posvećen estetici, prirodi i inspiraciji. Posjetitelji će moći razgledati i kupiti odabrane poklone probranih izlagača: concept storea Tvoje, keramiku Marijane Zlatec, biljke s potpisom Đardin, vesele sitnice iz Walden Plantsa, prirodna vina iz Nesputanih vina, dizajnerske komade iz Modusa, te kući odnijeti za ovu prigodu posebno kreirane slastice Radnog trokuta. Uz to, oni koji se prijave na vrijeme moći će sudjelovati u radionicama izrade botaničkih goblena i blagdanskih dekoracija te pronaći jedinstvenu inspiraciju za svoje vlastite zimske rituale.

Radionicu izrade veza s motivima cvijeća vodit će Iva Čukelj, umjetnica iza Studija Puntas, kreativnog studija specijaliziranog za ručni vez, ilustraciju i tekstilne detalje inspirirane prirodom. Radionica botaničkog veza polaznike uvodi u osnove ručnog veza, od skice do završnog goblena. Sudionici uče tehnike, biraju vlastiti motiv i izrađuju mali, personalizirani botanički vez koji nose kući kao jedinstveni zimski artefakt. Radionica traje od 10 do 12h.

Popodnevnu radionicu pak, vodit će, dobro poznato lice iza omiljene zagrebačke cvjećarne Tvoje - Boška Bahtijarević.

Polaznici će pod Boškinim vodstvom imati priliku izraditi vlastite dekoracije za blagdanski stol: uz obavezne biljke i zelene detalje, na raspolaganju će imati i brojne ukrase, a jedina granica je mašta! Radionica traje od 15 do 17h.

Od 18 sati prostor prelazi u opušteni večernji ugođaj uz glazbu i posebno osmišljene koktele s potpisom koktel-majstora Denisa Vlahovca, a u 19:30 održat će se predstavljanje novog zimskog izdanja jednog od najljepših domaćih magazina posvećenih estetici i prirodi.

Naslovnicu broja krasi ledeni zimski editorijal, a zahvaljujući spretnim rukama ekipe iz Tvornice leda svi će gosti imati priliku vidjeti i kako cvijet zamrznut u ledu izgleda uživo! Osim toga, prostoru će poseban zimski dodir dati zelena instalacija Katarine Zlatec, kreativke i cvjećarice iza studija Proplanak.

Vert Wonderland zamišljen je kao mjesto susreta, stvaranja i malih čuda, prostor u kojem se prosinac usporava, darovi biraju pažljivije, a kreativni detalji donose toplinu i radost. Posjetitelji će moći upoznati kreativce koji stoje iza izloženih proizvoda, zaviriti u novi broj magazina prije svih i ponijeti kući jedinstvene darove ili inspiraciju za blagdansko uređenje.