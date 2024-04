Žive na jedrilici sa psom: 'Kad plovimo, nuždu obavi na palubi'

Ova jedrilica ima gomilu prostora za pohranu i puno dugih prednosti, no najbolja stvar na njoj je - naš pas, našalila se Billy Swezey, vlasnica TikTok računa @tulasendlesssummer u video isječku koji je nedavno ponovo objavila na TikToku.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovaj veseli psić uživa u dresuri

Pokretanje videa... 00:58 Za Marlijem su tragali 44 dana, oteo ga je nepoznati muškarac: 'Sad je opet sretan na ranču!' | Video: 24sata/pixsell

Tula, naime, zajedno sa suprugom i psom živi na toj jedrilici. U 36 sekundi videa 'prošetala' je jedrilicom iz 1978. godine, kako bi pokazala skrivene kutke broda, uključujući spavaću sobu, dnevnu sobu, sobu za goste, kuhinju, kupaonice i 'špilju' u koju se njen suprug za vrijeme plovidbe ponekad voli povući.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Obilazak je započela sa 'V-sobom', koja je na pramcu broda i zato je takvog oblika i sadrži dva odvojena kreveta i pridruženu kupaonicu za goste. Nekoliko koraka dalje, ulazi se u 'strojarnicu', poznatu i kao poseban prostor njezina supruga Billa, pa ju nazivaju 'muškom špiljom'. Soba je prenatrpana crnom i crvenom opremom za jedrilice, s malo ili nimalo mjesta da se čovjek može ispružiti ili opustiti.

'Salon' je mjesto gdje oni i gosti sjede na jastucima. To je soba ukrašena svijetlim ormarićima od trešnjinog drva i dugačkim stolom pa je zovu dnevnim boravkom, prvenstveno zbog toga što ima puno slobodnog prostora za šetnju oko stola. Blizu nje je kuhinja, sa hladnjakom, zamrzivačem i pećnicom te bijelim ormarima i smeđom radnom plohom.

Obilazak završava 'kapetanovim odajama', odnosno spavaćom sobom koja ima bračni krevet od trešnjinog drveta, elegantne komode i pripadajuću kompletnu kupaonicu, uključujući WC, tuš sa staklenim vratima i umivaonik s pultom. Kraj kreveta su dva noćna ormarića i male svjetiljke s bež sjenilom. I u spavaćoj sobi ima dosta mjesta za šetnju. S desne strane kreveta nalazi se radni stol uza zid s nekoliko malih prozora iznad.

Tročlana obitelj, jer Tula u obitelj računa i psa koji živi s njima, planira uskoro malo urediti svoj dom, ali za sada uživaju u životu na moru, podvodnom ribolovu i putovanju po Karibima.

- Na popisu stvari koje moramo učiniti je obojiti stubište do V-sobe, preurediti pod kupaonice u stražnjoj kabini, obojiti nove stropne ploče i lakirati podove, kaže Tula u video prilogu.

Nekonvencionalni stil života uključuje i snalaženje oko jednostavnih zadataka kao što su tuširanje, pranje rublja ili odvođenje psa na zahod.

Tako Tula objašnjava kako iskorištavaju kišnicu da bi se opskrbili vodom za tuširanje i piće.

- Postavimo slivnik za kišu, tako da možemo puniti spremnike za vodu koji se koriste za pranje suđa, tuševe i za piće - pojašnjava. Njih dvoje slave kad padne jaka kiša, jer to omogućava malo više tuširanja, kaže Tula u šali.

Mnogi su pratitelji bili impresionirani jedinstvenim stilom života Tuline obitelji. Jedan TikToker je u šali napisao: 'Mogu li navratiti da ostanem?', dok se dugi zapitao što rade kad pas treba obaviti veliku nuždu.

- Ako je na moru više dana, ide na palubu. Onda na to bacimo kantu vode i dobro izribamo palubu. No, noćno krstarenje pučinom traje tek oko 3 posto našeg vremena, sve ostalo vrijeme vozimo se gumenjakom do kopna i imamo prilike za šetnju s njim - pojasnila je Tula.