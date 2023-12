Prva jedrilica Atlantik je prešla za dvadeset dana, a u nju su uložili čak 30 tisuća eura...

Na današnji dan, 11. prosinca 1866. godine počela je prva utrka jedrilica preko Atlantika, što je kasnije mnogim jedriličarima bio poticaj da se odluče za takav pothvat. Zanimljivo je da je prva jedrilica koja je preplovila Atlantik bila jedrilica imenom America, koju je sagradio William Brown. On je Atlantik preplovio 1851. za dvadesetak dana. Tek 15-ak godina kasnije krenule su i utrke. John Cox Stevens, utemeteljitelj New York Yacht Cluba, nagovorio je petoricu brodovlasnika sportaša da financiraju izgradnju jedrilice koja bi sudjelovala na engleskim natjecanjima. George Steer, izradio je model nove jedrilice, a potpuno opremljena, stajala je 30 tisuća dolara.

Papa Pio IX. uzdignuo je Zagrebačku biskupiju na rang nadbiskupije

Papa Pio IX. bulom "Ubi primum placuit" uzdignuo je Zagrebačku biskupiju na rang nadbiskupije 11. prosinca 1852. godine. Zagreb je do tada bio podložan nadbiskupiji u mađarskom gradu Kalocsi kao sufraganska biskupija. Ovim uzdignućem postao je nezavisan od Crkve u Mađarskoj. Novoj su zagrebačkoj nadbiskupiji kao metropoliji podložne bile biskupije u Đakovu (Bosansko-srijemska biskupija), Senju (Senjsko-modruška biskupija) i Križevcima (Grkokatolička biskupija). Prvi zagrebački nadbiskup i metropolit bio je Juraj Haulik (podrijetlom iz Slovačke). Osim njega, za uzdignuće u nadbiskupiju uvelike je bio zaslužan i tadašnji hrvatski ban Josip Jelačić, kao i papinski nuncij u Beču, kardinal Viale-Prela, koji je i ustoličio Haulika za prvog zagrebačkog nadbiskupa.

Engleski kralj Edward VIII ispraćen je iz dvorca Windsor

Iako se u medijima može pronaći informacija da je engleski kralj Edward VIII dokumente za abdikaciju da bi se mogao oženiti svojom velikom ljubavi, Wallis Simpson, potpisao 10. prosinca 1936. godine, na današnji dan u večernjim satima (u 21:30) ispraćen je iz dvorca Windsor, o čemu je javnost obaviještena radijskom objavom. Time je završena velika ljubavna drama koja je mjesecima okupirala trač rubrike i zabave u Britaniji, zbog Edwardove veze s razvedenicom koja je iza sebe imala dva braka. Počeli su se družiti i prije nego je on postao kralj. Kako je Wallis Simpson u to vrijeme još bila u braku, svi su se nadali da je ta veza samo hir koji će ubrzo pasti u zaborav, no pokazalo se da nije tako.

