Živite boju svoje aure: Znat ćete kakav vam partner odgovara, posao, ali i koje su vam potrebe

Što je aura?

Oko svakog od nas vibrira energetski omotač zvan aura te struji tajanstvena i moćna energija naših sedam čakri. To je naše energetsko tijelo s kojim idemo kroz život. Mnogi će reći da aura reflektira naše stanje svijesti. Aura nam može dati ideju o osjećajima, mislima, mogućnostima i energiji pojedinca. Svaka boja označava određenu vibraciju koja ima različito značenje.

Boje naših aura se mogu mijenjati, i mijenjaju se, kroz naše mnogobrojne životne priče, osjećaje i situacije. Kada vaša duša ostvari svoju svrhu u određenoj boji aure i više joj takve karakteristike osobnosti nisu potrebne, onda vaša se i aura prilagođava i mijenja.

Boje i obrasci unutar tog energetskog polja čine neku vrstu otiska ljudske duše, skicu osobnog potencijala. Dobro je znati boju svoje aure, iz prostog razloga što onda možemo odlučivati, riskirati i mijenjati svoj život, ne zbog straha ili bijesa, već na temelju snage koja proizlazi iz poznavanja sebe. Važno je ovdje napomenuti da svaka boja predstavlja organiziranu strukturu podataka, tako da kad se te boje objedine, stvaraju sustav spektra ličnosti, koji se sastoji od 14 boja, pomoću kojih se mogu sa velikom točnošću procijeniti karakterne osobine, intelektualne sposobnosti, pa čak i duhovnost neke osobe. Uhvatiti je može posebnom tehnikom i 'golo' oko, ali i posebna senzorna kamera koja je dostupna u Hrvatskoj, i u Zagrebu i u Rijeci.

Što kad saznamo boju?

Svaka boja spektra ukazuje na jedinstven način rješavanja neke životne situacije, jer i tako smo svi različiti. Nema dobrih i loših boja, svaka boja spektra ličnosti ima svoje jake i slabe strane, a sustav spektra boja nudi okvire koji mogu pomoći ljudima da otkriju, razvrstaju i shvate svoje prirođene sposobnosti i talente. Kad pojedinci budu mogli usmjeriti svoju energiju na ono za što su stvoreni, bit će u stanju prepoznati prilike koje im se ukazuju. Ljudi koji djeluju u skladu s bojom svoje aure podaruju sebi smirenost, koja proizlazi iz osjećaja ispunjenosti.

- Prema dominantnoj boji aure možete saznati što vas veseli u životu, kakav posao vam najviše odgovara, s kakvim partnerom možete ostvariti harmoničan odnos i koje su vaše najveće potrebe. Boje aure povezane su s bojama čakri, te svatko ima glavnu boju koja se nalazi u središnjem dijelu vaše aure. Aura može biti i višebojna, što znači da imate više aspekata osobnosti koje želite svakodnevno živjeti. Aura je vibracija koja je povezana s našom duhovnom svrhom, odnosno ona je razlog zašto smo u ovoj dimenziji došli učiti i rasti. Kad prepoznamo boju aure, tada možemo krenuti prema samoostvarenju. Aura daje punije razumijevanje sebe i drugih. Stoga je ljudima jasnije što mogu, a što ne mogu prihvatiti. Također na snimci vidimo i stanje te energiju čakri. Ako je određeni vrtlog čakri zatvoren, njime se svakako treba pozabaviti - govori nam Theta Healing instruktorica i terapeutkinja Nada Šegvić, suvlasnica Theta Centra.

Aure nekih ljudi su velike i pružaju mnoštvo podataka, dok su druge malene i ukazuju da je život dotične osobe duhovno, mentalno i emotivno neispunjen. Širi se otprilike oko dva metra u svim smjerovima. U idealnim uvjetima široka je 3 do 4 metra, primjerice, u stanjima kad se meditira, dok gurui imaju auru koja seže i stotinjak metara, dakle zahvate njome cijelu dvoranu. Sastoji se od koncentričnih ovoja ili slojeva obojene svjetlosti, koji slijede oblik tijela. Oblik aure govori o općem zdravlju i dobrostanju, te koji su dijelovi tijela izloženi napetosti.

Pastelne ili jasne boje? Govore i o bolestima

Svaka boja spektra može se znatno razlikovati u tonu i vrijednosti. Što više slijedimo svoje talente i umijeća, aura je u jasnoj i svijetloj boji, i to je onda znak da živite svoju boju i uživate u onome što jeste. Ako ste u zatamnjenoj, mračnoj i rupičastoj auri to znači da negdje gubite svoju energiju i ravnotežu, te ne živite svoju autentičnost.

Ako imate…

crvenu auru , bit ćete jako fizički aktivni i imat ćete visok seksualni nagon

, bit ćete jako fizički aktivni i imat ćete visok seksualni nagon narančastu auru , imat ćete jaku umjetničku crtu čak i ako radite u banci

, imat ćete jaku umjetničku crtu čak i ako radite u banci žutu auru , očaravat ćete ljude svojim intelektom i često previše analizirati

, očaravat ćete ljude svojim intelektom i često previše analizirati zelenu auru , rođeni ste učitelji i treba vam barem sat vremena ljenčarenja dnevno

, rođeni ste učitelji i treba vam barem sat vremena ljenčarenja dnevno plavu auru , rođeni ste iscjelitelji i često ćete zaboraviti na svoje potrebe

, rođeni ste iscjelitelji i često ćete zaboraviti na svoje potrebe indigo auru , imat ćete bajkoviti unutarnji svijet kojeg rijetko dijelite s drugima

, imat ćete bajkoviti unutarnji svijet kojeg rijetko dijelite s drugima ljubičastu auru , imat ćete čarobnu maštu i teško ćete stajati čvrsto na zemlji

, imat ćete čarobnu maštu i teško ćete stajati čvrsto na zemlji bijelu auru, duboko ćete preispitivati smisao života u potrazi za prosvjetljenjem

Gustoća aure ovisi o rasporedu čestica svjetla. Puna aura govori o sposobnosti iznalaženja načina rješavanja problema.

- Aura je energetsko polje, polje oko fizičkog tijela, odnosno nastavak naše energije. Naše tijelo vidimo kao čvrsto jer je to jedna zbijena energija. No ta se energija prirodno nastavlja i dalje, samo što nadilazi mogućnosti naših osjetila. Potrebna su nam druge vrste osjetila ili aura kamera koja to očitava - uvodi nas priču Theta terapeutkinja Beti Mihajlović koja s Nadom vodi Theta Centar na zagrebačkoj Trešnjevci. Shvatiti složenost aure, znači razumjeti složenost čovjekove naravi, to nam razumijevanje omogućuje da bolje iskoristimo svoju snagu, duhovnost, potencijal i lakše donosimo životne odluke.

Glavna boja vaše aure otkriva vaše ponašanje i karakter. Kad postanete svjesni boje svoje aure, moći ćete odabrati situacije i način djelovanja koji vam koristi, koji je u skladu s vašom prirodom. Svaka boja, sa svojim talentima i sposobnostima ima svoje posebno mjesto u sustavu spektra ličnosti.

- Puno nam ljudi dolazi na 'čitanje' aure, jer na neki način, nakon očitavanja dobiju smjernice što i kako bi trebali u životu. Na snimanju dobivamo potpunu sliku energetskog stanja tijela, pa tako i uvid u stanje aure i čakri. S obzirom na to vidi se što se treba raditi i s kojim se uvjerenjima i emocijama trebamo suočiti. Tu nam i uvelike pomaže Theta Healing, u posljednje vrijeme jedna jako popularna metoda iscjeljivanja kojom mičemo svoja uvjerenja i čistimo emocije, pristupamo čakrama, koje ujedno i čistimo te jačamo auru kroz theta moždani val - priča nam Nada. Kad dobije fotografiju aure, jasno se vidi je li ta boja čista, bistra i vesela ili je zatamnjena, tmurna, puna rupa.

Svaka boja može biti u svojoj snazi ili disbalansu. Ako je netko u prelijepoj i jasnoj boji, onda je to znak da živi svoju boju - da je aktivan, da uživa u onome što jest. Ako je netko u zatamnjenoj, mračnoj, rupičastoj auri, znači da je pod izrazitim stresom, da ne živi svoju svrhu i autentičnost, da negdje gubi svoju energiju i ravnotežu. A dugoročna neravnoteža vodi različitim bolestima i poremećajima. Kad smo dulje vrijeme u depresiji, anksioznosti, pod stresom, tada malo po malo krenu i fizički problemi. Stoga snimka aura pokazuje što je u vezi čovjeka lijepo i što bi bilo kad bi taj netko živio ono što jest.

Nekompatibilne aure i granice

Ako su mračne boje prisutne, a čakre zatvorene, tada vidimo u kojem aspektu života čovjek ne živi sebe, tvrdi Beti. Mogu li određena iskustva, od trauma do određenih emocionalnih stanja, promijeniti boju aure i možemo li boju svjesno mijenjati?

- Traumatična iskustva će zatamniti neka mjesta u auri, no posljedice su najvidljivije na čakrama jer mi traume energetski nosimo u svome tijelu, u svojim organima. Ovisno o tome gdje je trauma nastala i uz koju je emociju vezana, mi možemo vidjeti kroz smanjenu razinu energije u svojoj auri, neka mjesta će biti zatamnjena, a čakre će biti u disbalansu, neće dobro raditi - govori nam Beti.

Kada se 'sretnu' dvije aure, to je pokazatelj koliko smo čvrsti u svojim uvjerenjima. Tada znamo svoju misiju i auru nam ne može tek tako netko razrušiti. Ako smo pogubljeniji i nesigurni, ruše se granice puno lakše. Primjer je to s partnerima, kada ulaze u našu auru ona se mijenja, no često ona odlazi u višu boju - kaže nam terapeutkinja Nada Šegvić i dodaje da to što je netko energetski nekompatibilan s drugom osobom nije razlog za prekid ili neslaganje i svađu, nego je zapravo 'prostor za učenje'.

- Čim nekoga privučemo u svoj životni prostor, sigurno je da ćemo primiti i određena učenja iz tog odnosa. Kroz odnose osvještavamo sami sebe. Stoga ništa u izvještaju o auri nije dobro ili loše - sve nam nešto nosi - napominje Nada.

Može li se aura ojačati?

- Jačati auru možemo kroz ThetaHealing tako što radimo na podsvjesnim vjerovanjima, traumama, emocijama koje smo negdje u sebi duboko zakopali. Dakle radimo na tim čvrstim uvjerenjima. Theta Healing je pseudo tehnika kojom se mijenjaju čvrsta uvjerenja. Psiholozi i psihijatri često osvještavaju, ali ne mogu promijeniti uvjerenja, to se najbolje provodi na podsvjesnom nivou te nam često šalju svoje pacijente. U Theta pristupamo podsvijesti i mijenjamo je. Čisteći svoju podsvijest mi prirodno jačamo auru tako što uklanjamo ono što spušta našu vibraciju i što nam troši energetski potencijal samo kako bismo u sebi zadržali emocije poput zamjeranja, krivnje, straha, tuge. U theti tako dolazimo do razloga vjerovanja kako bismo zadržali sve te lijepe lekcije i vrline - no bez zamjeranja. To je važno. Tada smo spremni otpustiti tu energiju. Samim time čakre nam postaju protočnije i imamo više energije, a aura postaje jača i jasnija. Ljudi nam nakon tretmana zato i govore da se osjećaju kao da im je sto kila palo s leđa, jer su doslovce otpustili jednu tešku energiju. Stoga je prva stvar u theti da moraš donijeti svjesnu odluku da nešto želiš promijeniti - kaže nam Beti Mihajlović.

Sedam čakri

Energija se istovremeno kreće iz Zemlje (odozdo - materijalna energija) i iz Kozmosa (odozgo - duhovna energija). Kad se spajamo u thetu, mi zapravo ulazimo u kundalini i pokušavamo da sve čakre budu protočne, nastojimo istovremeno biti i uzemljeni i povezani sa svime što jest, govori Beti Mihajlović.

1. KORIJENSKA ČAKRA (CRVENA) vezana je uz ovozemaljski život i materijalno, uz egzistenciju, financije, krov nad glavom, preživljavanje. Volim je zvati 'pračovjek' čakrom jer sve što je pračovjeka zanimalo je u našoj prvoj čakri, ističe Beti. Kada je u ravnoteži, tada smo uzemljeni, prisutni i fokusirani, osjećamo sigurnost, s dvije smo noge na zemlji, samopouzdani. Ako je u disbalansu, možemo imati problema s donjim dijelom leđa, cirkulacijom, s nogama i stopalima.

Tada se moramo upitati: Gdje ja ne živim ovaj materijalni život? Gdje on mene muči i opterećuje? Ime ove čakre na sanskrtu (Muladhara) znači potpora, a njen zadatak je stvoriti osjećaj sigurnosti. U prvu čakru potiskujemo naše strahove. Stoga je demon prve čakre upravo strah. To je ujedno i prva emocija s kojom se susrećemo. U prvoj čakri ćemo spremati zlostavljanja iz najranije djetinjstva, a tu se spajamo i s genetikom naših predaka. Nada Šegvić dodaje kako se sustav čakri razvija kad dođemo u ovo tijelo. Sve traume i blokade ulaze u prvu čakru od trenutka kad se naša duša spojila s tijelom, čak do fetusa.

2. ČAKRA KREACIJE (NARANČASTA) smještena je iznad spolnih organa te djeluje na spolne žlijezde, hormone, osjećaje i raspoloženje. Iz nje kreiramo obilje u životu. Ženama je to maternica. Osim što u njoj kreiramo i stvaramo, ovo je čakra koja je vezana uz spolnost, intimne odnose te odnose općenito (s ocem, majkom, djecom, partnerom). Čakra je to naše seksualnosti, a blokira ju krivnja. Ako imamo mnogo krivnje u sebi, mogući su problemi sa spolnim bolestima, govori Beti. Nada dodaje kako kroz drugu čakru živimo emocije kroz odnose. Ona je povezana s našim emotivnim dijelom tijela. Zadatak druge čakre je povezivanje s drugima.

3. ČAKRA SOLARNOG PLEKSUSA (ŽUTA) centar je našeg osjećaja sigurnosti i stabilnosti, a smještena je iznad pupka. Ona opisuje našu vlastitu snagu i moć u odnosu prema drugim ljudima. Upravo zbog tog odnosa, njen demon je sram. Ljudi koji se bave duhovnošću često na sebe preuzimaju tuđe emocije, mišljenja i probleme. Kroz nju možemo lijepo osjetiti kako je drugim ljudima, ona radi kad netko uđe u prostoriju pa osjetimo da je netko loše volje, centar je empatskog osjetila. Zadatak je postaviti granice. U theti mnogo radimo na tome da ljudi što bolje osjete tuđu emociju bez da ju preuzmu na sebe, ističe Beti.

4. SRČANA ČAKRA (ZELENA) tvori samo središte čovjeka jer prve tri čakre su povezane s materijalnim, a zadnje tri s duhovnim svijetom. Kroz nju primamo i dajemo ljubav, a nju blokira tuga (koja je i njen demon). Ljudi koji imaju problema sa srcem ili s plućima nose jako puno tuge u sebi. Za nju je bitan balans između primanja i davanja. Većina ljudi koji dođu kod nas imaju problema s primanjem, odnosno previše daju, ističe Beti. Njen zadatak je oprost. Nada dodaje kako se u njoj slama sva neravnoteža u životu. Ako je otvorena, energija će lakše proteći prema gornjim svjetovima. Kad se energija koju živimo kroz materijalno, kroz prve tri čakre, dobro odradi i osvijesti, tada protok ide kroz srčanu čakru pa možemo razvijati intuitivnost, kreativnost, duhovnost.

5. GRLENA ČAKRA (SVIJETLOPLAVA) je centar našeg izražavanja samih sebe i povezana je s osjećajem vlastite vrijednosti. Demon grla je laž. To mogu biti razne obiteljske tajne koje skrivamo i prešućujemo ili koje su drugi skrivali od nas. Ona je povezana i s našom sposobnošću da čujemo, s našim uhom te sa štitnjačom, kaže Beti. Njezin je zadatak utjeloviti i izreći istinu, biti autentičan.

6. ČAKRA TREĆEG OKA (INDIGO PLAVA) s njom vidimo dalje od ovog svijeta. U njoj pohranjujemo vizije i mašte u vezi našeg života, a kroz treće oko vidimo i dalje. Ona je duhovno središte. Uspješni biznismeni imaju izrazito dobru upravo tu čakru jer kroz nju predviđaju kako će se tržište kretati, koje proizvode plasirati. Njen demon je iluzija, kad sami sebe zavaravamo, a zadatak poticati kreaciju.

7. KRUNSKA ČAKRA (LJUBIČASTA, BIJELA) smještena je na vrhu glave, na samom tjemenu. Stimulira funkciju epifize, a njen demon je vezanost uz očekivanja. Središte je najviše duhovnosti i čiste svijesti. U krunskoj čakri spajaju se naše percepcije i uvjerenja stvarajući našu osobnu sliku svijeta. Njena je zadaća povezati se sa Stvoriteljem. Preko sedme čakre čovjek je u vezi sa svojim nebeskim porijeklom.

Kako funkcionira aura kamera?

Dr. Kirlian je početkom 20. stoljeća osmislio ovu tehnologiju. Primijetio je da se puštanjem visokofrekventne struje na određene objekte stvara poseban efekt, odnosno polje oko primjerice lista, a sve je snimao dugačkim ekspozicijama. Zapazio je i kako bi se taj list sušio, to bi se energetsko polje sve više raspadalo. Sva živa bića imaju aure, i životinje i biljke, no dr. Kirlian je najviše eksperimentirao s ljudima. Zanimljivo je da bi se na fotografijama i dalje vidio prst kod onih koji ga više fizički nemaju, energija polja bi i dalje bila prisutna.

A zatim su se Amerikanci 80-ih i 90-ih godina prošlog stoljeća upoznali s tom tehnologijom, a onda je i preuzeli te digitalizirali. Firma Inneractive razradila je tu tehnologiju u jednom praktičnijem obliku gdje u realnom vremenu možemo vidjeti formiranje aure na ekranu. Napravili su i napredni biosenzor, a mi imamo sedmu verziju tog sustava, govore nam Nada i Beti. Sustav radi tako što sofisticirani uređaj s hrpom senzora proizvodi struju određene frekvencije. Kad osoba stavi dlan na taj senzor koji pušta visokofrekventnu struju, ona prođe kroz tijelo osobe i izbije elektrone iz polja van. Oni tada postaju vidljivi, kao kad flash na starim aparatima osvijetli prostoriju.

Tu svjetlost kamera zatim hvata. Istovremeno i biosenzor osvijetli osobu koju kamera prati, da bi računalni softver mogao usporediti dvije fotografije (s kamere i sa senzora) i formirati povratnu vezu. Preko tog istog senzora softver povratno dobiva informacije koliko je taj elektron putovao, koliko je energije izgubio na tom putovanju, koja je vlažnost osobe te koju temperaturu tijelo ima na određenim dijelovima prstiju. Ti živčani završeci povezani su s našim organima i čakrama. Energetski meridijani teku iz prstiju prema čakrama i zato je preko prsta moguće vidjeti što se događa u svakoj čakri.

Amerikanci su iz tisuća snimaka uspjeli izvući neka pravila i zakonitosti: određena energija i temperatura na prstima, frekvencija i vlažnost se podudarala s tisućama snimaka jednog slučaja. Stvorili su veliku bazu podataka, pa kada čovjek stavi ruku, računalo iz baze izvlači specifičnu boju koja sada nosi određeno značenje. Stoga, dugačka ekspozicija više nije potrebna, sve se dobiva u realnom vremenu. Moguće je snimiti 640 različitih kombinacija ljudske aure, odnosno boja u auri. Za svaku auru stroj otkriva 640 boja i točan je u 90 posto slučajeva.

Točnost je čak 90 posto

- Shvatili smo da u 90 posto slučajeva ljudi kojima snimimo auru nakon toga i potvrde da boje i objašnjenja njihovog energetskog omotača imaju smisla i da su u korelaciji s njihovim životima. Jednostavno uređaj pomaže da ljudi osvijeste ono što već znaju o sebi. Oni najčešće nakon što vide fotografije i tumačenje shvate kako im je uređaj potvrdio ono što su i sami znali, a sve im to ulijeva sigurnost da je to točno. No ima i ljudi koji su vrlo neosviješteni i lutaju, a snimak im otkrije u kojem bi pravcu trebali ići kako bi se ostvarili. Mnogi često vide velike benefite i koristi iz savjeta koje im izvještaj nudi. Na čakrama se mogu vidjeti podsvjesni programi i blokade koji se, ako je potrebno, mogu mnogim tehnikama koje je čovjek to danas razvio i osmislio (Theta Healing, NLP, psihoterapija, autogeni trening) ukloniti.

Naravno svoje strahove, negativna ponašanja i razmišljanja te probleme lakše je kad čovjek ima snimak. Manja razina energije u čakrama govori o oslabljenoj energiji, kao kad nedostaje goriva u autu ili smo na rezervi i obrnuto. Oblik čakre otkriva je li energija samo potrošena (oblik je okrugao, kuglica je neraspršenih rubova, lijepih, jasnih i svijetlih boja), ili u pozadini leži neki problem (čakra je neobičnog ili raspršenog oblika te puna teških tamnih tonova). Idealan, odnosno okrugao i jasan oblik čakre govori da smo energiju okupili u formu, s njome znamo baratati. Snimak omogućuje da vidimo gdje nam u tijelu nedostaje energije, odnosno gdje je prisutna određena blokada.

Veličina aure i njeni dijelovi

Veličina same aura ima pak više veze s probitačnosti osobe - ako je aura mala, osoba se stisnula, sramežljiva je ili uplašena, želi se sakriti. Ako je velika, onda je riječ o probitačnoj osobi koja može voditi druge ljude (direktori, ljudi koje drugi slušaju, obraćaju im se za pomoć, ljudi koji pokreću projekte).

Ako su boje aure previše zatamnjene i maglovite, to znači da ne živite boju te aure, odnosno da niste iskoristili njen pun potencijal, ističe Beti Mihajlović. No postoji razlika ljudi koji imaju jednobojnu auru i onih koji imaju više boja aure.

Jednobojni u sebi nose jedan snažan aspekt osobnosti koji žive, a višebojni imaju više aspekata sebe koje žele izraziti i ostvariti. Tu nema bolje ili gore, ali ako postoji neki aspekt koji ne izražavate, to je dobro promijeniti i tome težiti.

Lijeva strana aure je primajuća energija (na fotografiji je to desna strana). Ona otkriva čime se energetski punimo, što nam dolazi i što privlačimo u život, a već se vidi u polju aure. Ovo je ženska, jin i pasivna strane energije.

Desna strana aure (na fotografiji je to lijeva strana) je energija koja odlazi iz nas, koja se procesuirala kroz naš program i svijest. S te strane proizlazi dojam koji ostavljamo na druge ljude, kao i projekti koji ostaju iza nas. Desna, muška, jang strana je aktivna i govori kako se prezentiramo svijetu, odnosno kako nas drugi percipiraju. Ona otkriva kvalitete koje osoba izražava i projicira drugima.

Prostor iznad glave otkriva misli i uvjerenja. Na koji način razmišljate? Kakve vam misli prolaze kroz glavu? Također pokazuje vaše inspiracije i ciljeve, što želite ostvariti u životu. Ponekad postoje razlike između lijeve i desne strane aure jer ljudi često osjećaju razliku u muškim i ženskim energijama.

U centru se vidi osnovna boja aure. Ova boja predstavlja duboku razinu osobnosti čovjeka. Pokazuje tko uistinu jeste i kakvi su vaši najdublji osjećaji, ciljevi i želje. Tamne, zamućene i pretjerano različite boje u auri pokazuju da ste pod stresom, umorni ili imate emocionalnih tegoba. Možda ste u razdoblju ogromnog rasta i promjene koji se manifestira u više različitih boja aure. Što je aura veća, čovjek se lakše postavlja kao prirodan vođa, ljudi će poslušati njegove ideje. Također, čovjek s većom aurom je otvoreniji prema drugim ljudima. Stoga, graf veličine govori jeste li energetski primjetni u okolini.

- Meditacija nam može pomoći da dođemo u stanje relaksacije kada aura dolazi u savršeno stanje. Kad se primjerice spojim u thetu ili vježbam kundalini, tada i ja imam bijelu auru i savršene čakre. No pola sata kasnije se vraćam u svoje uobičajeno stanje. Poanta je da auru snimimo u stanju u kakvom smo najčešće u životu, dok odgajamo djecu, radimo, kupujemo, razgovaramo... Došli smo živjeti u ovoj realnosti i raditi na sebi, a ne biti u meditaciji, kao na Tibetu. Ljudi također svoju vibraciju mogu dignuti kristalima – svatko bira svoj kristal koji mu pripada i odgovara. Kad kraj sebe držite kristale i snimate auru, tada aparat neće očitati vaše stvarno stanje aure, nego puno višu vibraciju. No čim skinete kristale, stanje aure je potpuno drugačije, govori nam Beti.



Nijanse se mijenjaju zbog vanjskih okolnosti

Boje aura se mogu vremenom mijenjati, ali središnji dio fotografije je čvršći i predstavlja glavnu dominantnu boju, odnosno središnju energiju. Ostalo su sektori, često pomiješani s drugim bojama. Tu središnju energiju osoba može promijeniti tijekom godine dana ako aktivno radi na sebi, ili putuje, ili pak doživi traumu i šok. Vanjske okolnosti utječu na promjenu boje aure, obično u iduću višu ili nižu boju, odnosno najbližu iduću boju po spektru. Vanjski slojevi se mogu brže mijenjati, već nakon nekoliko tjedana. Primjerice, kad netko promijeni svoj posao, u auri se odmah primjećuje nova boja ili nijansa. Postoji sedam slojeva tijela, no ovaj aparat se ne bavi tim načinom gledanja elektromagnetskog polja cijele osobe, nego s vibracijama boje, odnosno glavnim bojama koje su povezana s duhovnom svrhom te onim sporednima koje su povezane s onime što nam dolazi u život i kakvu sliku prikazujemo drugim ljudima, govori nam Nada. Mnogo je nijansi boja aure, no važno je otkriti onu koja dominira. Osim boja i njihovih osobnosti postoje i druge osnovne boje i kombinacije, a to su prije svega:

Duboko crvena: aktivan, realan, prizemljen, jaka snaga volje, fokusiran na preživljavanje

Narančasto-crvena: Samouvjeren, pun kreativne snage

Narančasto-žuta: Analitičan, kreativan, inteligentan, znanstven, orijentiran na detalje, perfekcionist

Žuto-zelena: Komunikativan, kreativan iz srca

Indigo: Intuitivan, osjetljiv, lojalan, dubokih emocija, povezani uz treće oko, vizualan

Lavanda: Maštovit, vizionar, u svom svijetu, sanjar, eteričan

Bijela: Duhovan, transcendentan, više dimenzije, kvalitete eteričnosti i netjelesne kvalitete.



Kako sami možete vidjeti auru?

Specijalizirana kamera s biosenzorom je precizan uređaj kojim svatko može snimiti svoju auru, no postoje i vježbe kojima možemo i sami razviti sposobnost promatranja i prepoznavanja aura.

- Možete napraviti vježbu s vlastitim prstima. Ispružite jednu ruku na bijeli papir. Raširite prste i zagledajte se u prostor među njih. Neka vam oči budu opuštene. Cilj je da se izgubi fokus. Za minutu ili dvije vidjet ćete energiju koja vam izlazi iz ruke. Ako ne vidite ništa, pomaknite lagano ruku i nastavite gledati mjesto na kojem je ruka prije bila. Trebali biste vidjeti energetske tragove na tom mjestu. Ako niste uspjeli vidjeti auru ruke, preporučila bi vam vježbe, odnosno meditaciju za otvaranje čeone čakre - treće oko - govori nam iskusna bioenergetičarka Biserka Blašković.

Postoje razne tehnike, no obično se nacrta plava točka na bijelom zidu, a kraj te točke netko stane ili stavi ruku. Onaj koji pokušava ugledati auru trebao bi se zagledati 50 cm iza te osobe, odnosno fokusirati pogled 50 cm iza te točke. Nakon nekoliko minuta aura bi se trebala razaznati, no sve ovisi koliko je netko izvježban i je li maknuo svoje blokade. Biserka napominje kako je trataka ili meditacija na plamen svijeće pogodna za otvaranje trećeg oka ali i poboljšanje vida:

- Zapalite bijelu svijeću i stavite je u razini očiju na udaljenosti od jednog metra. Fiksirajte svoj pogled na plamen, pokušajte ne treptati što je dulje moguće (oči mogu početi suziti u nekom trenutku). Prakticirajte to tri do pet minuta i to najbolje rano ujutro, neposredno nakon ustajanja.

Osnovne boje aure



ŽUTE OSOBNOSTI (osobine i asocijacije za žute osobnosti)

Žuti su sunčeka koja sjaje i vesele ljude, vole imati dosta prijatelja. Istovremeno su jako analitični i znanstveni, bitno je da im stvari imaju svoj smisao. Mogu se baviti duhovnošću, ali na jedan analitičan i znanstven način. Žuta je boja sunčeve svjetlosti i lagodnog raspoloženja. Čisto svjetložuta ukazuje na intelekt i samosvijest. Mutna i tamnožuta ukazuje na razdražljiv temperament s nejasnim razmišljanjem. Žuta je boja povezana s trećom čakrom solarnog pleksusa, želucem, jetrima, tankim crijevima i probavom. Žuti su najsretnije i najdjetinjastije osobnosti u spektru boja. Ove opuštene duše imaju sjajan smisao za humor. Vole smijeh i sposobni su istinski uživati u životu. Izazov im je umiriti misli, ali u tome često i uspijevaju jer shvaćaju prednosti spontanosti. Žuti podsjećaju da život ne shvatimo preozbiljno, da je čaša uvijek polu puna. Optimizam je izvor njihove moći i u njihovoj blizini je zarazan.

Fizičko: Zaigrani, duhoviti, kreativni, smireni, fizički aktivni, radoznali, svjesni svoga tijela, osjetljivi, živahni, nemirni.

Emocionalno: Humoristični, radosni, pozitivni, isijavaju, ugodni, spontani, simpatični, skloni ovisnosti. Mentalno: Kreativni, inteligentni, fokusirani, pametni, moraju biti u pokretu, znatiželjne prirode, tašti, površni, otvoreni, ne žele odrasti.

Duhovno: Mnogo ljubavi, radosti i smijeha smisao su njihove životne filozofije.

Motivacija: Žele iskusiti, a onda i drugima ponuditi radost, vrckavost, lepršavost i kreativnost.

Misija/Vizija: Žele uživati te biti kreativni, ostati lagani i čisti, reflektirati sunce i integrirati srce. Rast: Spontan, kroz predanost, fokus i disciplinu.

Tjelovježba: Aktivnosti u prirodi, kroz zabavu, plivanje, surfanje.

Obnova energije: Kroz meditaciju i molitvu, treba im tjelesne i umne vježbe, no um je prioritet.

Komunikacija: Razigrana, kreativna, lagana i istovremeno intenzivna, brzo i mnogo govore.

Interakcija: Tjelesno i duhovno aktivna, opušten stil života, bez dubokih emocionalnih vezanosti.

Odnosi: Prijateljstvo im je važno, samostalne osobe, fokusirane na sebe.

Društvo i prijatelji: Socijalni su i privlačni, imaju mnogo poznanika, ali malo vrlo bliskih prijatelja.

Seks i intimnost: Avantura i uživanje, bez obveza, seksualni su.

Novac: Neophodnost i nužnost, sigurnost, moć, lako zarade i potroše.

Uspjeh: Teže kreativnosti i užitku, žele postići ciljeve.

Posao: Trebaju sve oblike slobode i nezavisnosti, važno im je da uživaju u radu, honorarno

Karijera: Umjetnici, kompjuteri, iscjelitelji, terapeuti, poslovnjaci, marketing, dizajn, sport.

CRVENE OSOBNOSTI (osobine i asocijacije za crvene osobnosti)

Crvena je aktivna boja, to su fizički ljudi, često sportaši koji zadovoljstvo pronalaze ako sebe izraze kroz seksualnost i svoje tijelo. Kad žive svoju boju, oni su u akciji. Meditacija je izazov za njih, no trebali bi je savladati žele li se balansirati. No njima je prije svega potrebna akcija, ako su dugo za računalom ili sjede, oni se neće dobro osjećati. Također, oni žive za trenutak, 'ovdje i sada' i to sa snagom, hrabrosti i samopouzdanjem. Realnost mogu dodirnuti jer ona se vidi, čuje, kuša i miriše. Posjeduju iznimno jako volju i uživaju u svim fizičkim aspektima života. Oni su energični, aktivni, snažni, vitalni, natjecateljskog duha, seksualni, strastveni, povezani s tijelom, i uvijek žele pobijediti. Njihova energija ih često vodi prema vodećim pozicijama u društvu. Nagli su i impulzivni i gotovo ih je nemoguće zaustaviti kada odrede svoj cilj.

Fizičko: Izrazita tjelesna vitalnost, energičnost i aktivnost, vođe, uvijek u akciji, praktičnost, izdržljivost, seksualnost, vitalna energija.

Emocionalno: Uzbudljivi, strastveni, impulzivni, fokusirani na cilj, samouvjereni, ljuti, eksplozivni.

Mentalno: Snažne volje i natjecateljskog duha te želje za pobjedom, uzbudljivi i direktni.

Duhovno: Boga vide kao fizičku realnost u kojoj se zrcali svaka pozitivna akcija.

Motivacija: Uspjeh, pobjeda, ispunjen i dinamičan život.

Misija/Vizija: Iskusiti što više toga i uživati u životu, u sadašnjem trenutku.

Rast: Eksplozivan rast sa snagom i upornošću

Tjelovježba: Dizanje utega, trčanje, nogomet, svi natjecateljski i profesionalni sportovi, aerobik, ples.

Obnova energije: Spoj snage volje i ljubavi, ravnoteža između tjelesne i emocionalne ekspresije, druženje i ponašanje u skladu s trenutnim željama

Komunikacija: Intenzivna, glasna, izravna, direktna, brza, nasrtljiva.

Interakcija: Impulzivna, eksplozivna, električna, snažna, uzbudljiva, direktna.

Odnosi: Sklonost uživanju i stimulaciji, općenito veze kratkog vijeka.

Društvo i prijatelji: Uvijek u centru pažnje, direktni, aktivni

Seks i intimnost: Erotičnost, seksualnost, stimulacija, užitak i zadovoljstvo, strastvena ljubav.

Novac: Sigurnost i uspjeh, fizički utjecaj i moć, impulzivni potrošači.

Uspjeh: Spremni napraviti sve za pobjedu, uspjeh je moć.

Posao: Aktivni, stimulativni poslovi s mogućnosti uspjeha i napretka, traže promjenu.

Karijera: Vođe, prodavači, produktivni poduzetnici.

NARANČASTE OSOBNOSTI (osobine i asocijacije za narančaste osobnosti)

Uz narančastu se vežu prije svega kreativci, kojima se vrlo važno izraziti na jedan inovativan, originalan i maštovit način. Skladni odnosi su im važni, bez njih ne postižu ravnotežu, no nije nužno da njeguju duboke odnose. Kada žive svoju energiju, tada najčešće postaju stvaratelji, kreativci i umjetnici. Rezultat njihovih misli i djela im je važan. Bitno je da njeguju neki hobi, jer tada imaju osjećaj da nešto stvaraju. To može biti i nešto jako praktično, no bitno je da se kreativno izražavaju. Oni su izrazito pustolovna duha, traže aktivnosti u životu s kojima će živjeti punim plućima. Uživaju u izazovima pa čak i rizicima te opasnostima, a vole maštati i planirati strategije za iduću avanturu, nakon što prethodnu uspješno realiziraju. U poslu traže slobodu i nezavisnost te svoju realnost nastoje držati pod kontrolom. Oni su hrabri, produktivni i povezani s emocijama.

Fizičko: Avanturističkog duha, uzbudljivi, tjelesni, kreativni, traže i nude uzbuđenje, vole oblikovati, mijenjati ovu realnost.

Emocionalno: Sretni, teže užitku, pozitivni, snažni, senzibilni, uživaju u stvarnosti, samopouzdani, znatiželjni, pod stresom.

Mentalno: Kreativni, planiraju, analiziraju, produktivni, ambiciozni, uzbudljivi, imaju potrebu za kontrolom i akcijom, uporni, napeti.

Duhovno: Pustolovine i kreativni projekti u njima izazivaju osjećaj mira i blaženstva.

Motivacija: Kroz iskustva traže uzbuđenje, težnja za dovršavanjem projekata, nalet adrenalina.

Misija/Vizija: Uživanje u ispunjenju svoje kreativnosti.

Rast: Korak po korak, planiran, snažan i moćan, povezani sa zemljom.

Tjelovježba: Zanimljive aktivnosti na otvorenom, penjanje, surfanje, utrkivanje.

Obnova energije: Opuštanje uma i tijela, harmonično kreativno izražavanje i uživanje u životu.

Komunikacija: Direktni, a ponekad i gotovo nasrtljivi.

Interakcija: Snažna i moćna, orijentirana prema cilju, ponekad manipulativna i kontrolirajuća.

Odnosi: Partnerstvo i društvo, samostalni ljudi, na prvi pogled fokusirani samo na sebe.

Društvo i prijatelji: Fizički i duhovno privlačni ljudi, imaju malo bliskih prijatelja.

Seks i intimnost: Zabava i užitak, vježba i otpuštanje energije, nevezanost.

Novac: Novac trebaju za avanture i kreativne projekte.

Uspjeh: Nivo kreativnosti i užitka, ispunjavanje osobnih ciljeva.

Posao: Honorarno, potrebna im je neovisnost.

Karijera: Biznis, marketing, prodaja, menadžment, organizacija, poduzetništvo.

PLAVE OSOBNOSTI (osobine i asocijacije za plave osobnosti)

Ovo su najbrižniji i najnježniji karakteri među bojama. Najsretniji su kad mogu brinuti o nekome ili nečemu. Za njihovu je sreću bitan mir i harmonija budući da su osjetljivi na stres i sukobe. Oni znaju kako dati ljubav i voljeti. Intuitivni su i vole pomagati drugima. Žive u skladu sa svojim srcem i emocijama. Njihova misija na Zemlji je u ljubavi, pomaganju i služenju drugima. Oni cijelo čovječanstvo podučavaju kako bez ljubavi nema ničega. Visokih su moralnih stavova i vrijednosti i drže se svojih principa. Za sebe trebaju mnogo mira jer se na taj način pune. Ideje i koncepte prihvaćaju prije svega pomoću osjećaja i intuicije, a ne razuma i hladne logike. U sebi nose prirodno unutarnje znanje i mudrost, ulaze u smisao stvari bez da poznaju činjenice i gotovo uvijek su u pravu. Najemotivniji su u spektru boja i stoga je potrebno da se češće centriraju i uzemljavaju.

Fizičko: Brižni, mirni, opušteni, korisni, smireni, fizički aktivni, umorni.

Emocionalno: Iskreni, osjećajni, brižni, smireni, zahvalni, nježni, odani, suosjećajni, traže povjerenje, prepuštanje, lako se povrijede

Mentalno: Jasni, smireni, uravnoteženi, zadovoljni, tihi

Duhovno: Bog je izraz ljubavi i suosjećanja, smisao traže u odnosima i duhovnosti

Motivacija: Doći do mira i sklada, žele dati i primiti podršku i voljeti

Misija/Vizija: Služiti čovječanstvu, dati i primiti ljubav te suosjećanje

Rast: Promjena iz uloge žrtve/bespomoćnog stanja uma u ulogu odgovornosti, čovjeka koji zna brinuti o sebi i ostati čist.

Tjelovježba: Hodanje, vožnja biciklom, izleti, sve aktivnosti na vodi, plaža, kupanje

Obnova energije: Kroz meditaciju, laganu glazbu, šetnje u prirodi, život u blagom okruženju Komunikacija: Nježan, ugodan i mek govor, osjećaji su izraženi, osobno i intimno

Interakcija: Konzervativni, obiteljski orijentirani, oprezni, podržavaju druge

Odnosi: Harmonični, mirni, pun ljubavi i brižnosti

Društvo i prijatelji: Vrlo društveni, učinit će sve za obitelj i prijatelje.

Seks i intimnost: Osjećajnost i ljubav, za intimnost je potrebno nešto više od seksa

Novac: Sigurnost, zadovoljavanje potreba

Uspjeh: Žele dati ljubav i biti voljeni od drugih.

Posao: Brinu za sve, humanitarci, podržavajuća zanimanja, gdje god je pomoć potrebna

Karijera: Medicinske sestre, svećenici, kućanice, odgojitelji, socijalni radnici, učitelji, terapeuti, savjetnici, iscjelitelji, tajnice

ZELENE OSOBNOSTI (osobine i asocijacije za zelene osobnosti)

Ako žuta boja vuče među ljude, zelena vuče u šumu. Njezin centar je srce, i traži više boravka u prirod, igranje s ljubimcima, sadnje i održavanje biljaka. Ovo je i učiteljska boja jer oni koji je imaju se realiziraju i kroz podučavanje drugih ljudi. Zelenima su bitni duboki odnosi - ne moraju se družiti s prevelikim brojem ljudi, ali s nekolicinom moraju imati smislene i bliske veze. Ovi su karakteri najuravnoteženiji u spektru boja te ostvaraju posebnu vezu s prirodom, ali se realiziraju i u komunikaciji s ljudima. Također su mirne i smirene prirode, odnosno karaktera. Bilo bi idealno da žive blizu šume ili mora, što je sjajno za njihovo zdravlje. Otvoreni su, ekspresivni, prijateljski raspoloženi, komunikativni. Teže balansu između tijela, duha i duše i u tome često uspijevaju. Ovo su društveni i učeni ljudi koji život osjećaju kroz svoje srce i harmoniju s ljudima i prirodom.

Fizičko: Ravnoteža uma, tijela i duha, svjesnost, potreba za kretanjem, zdravi te fizički aktivni ljudi.

Emocionalno: Zadovoljstvo, harmonija, otvorenost, prijateljski nastrojeni, otvorena srca, snažnog temelja, brinu o sigurnosti.

Mentalno: Orijentirani na detalje, brzi, verbalni, visoki ideali i očekivanja, ekspresija misli, konzervativni, brzo im sve dosadi.

Duhovno: Bog je priroda i ravnoteža. Svuda je oko nas

Motivacija: Stvoriti ravnotežu, mir, harmoniju, potreba za podučavanjem drugih i komunikacijom. Misija/Vizija: Uživati u harmoniji i miru, izražavati se

Rast: Prirodan tijek rasta kroz osobnu evoluciju, cilj je pronaći misiju i svrhu u životu.

Tjelovježba: Plivanje, plesanje, joga, šetnja pasa, jahanje

Obnova energije: Potreba za punjenjem, šetnja u parku, šumi, igra sa životinjama, lijenost, razgovori Komunikacija: Brzi, opušteni, učitelji, vole s drugima dijeliti svoje misli i osjećaje.

Interakcija: Opušteni i otvoreni, elegantni, praznovjerni

Odnosi: Orijentirani na obitelj, morali bi imati nekoliko bliskih prijatelja.

Društvo i prijatelji: Izrazito društveni, imaju potrebu komunicirati, biti u interakciji

Seks i intimnost: Prirodna ekspresija, osjećaju se živima, traže izraze ljubavi i bliskosti.

Novac: Luksuz, odjeća, darovi, odmor, sigurnost, lako troše novac

Uspjeh: Sklad, ekspresija i interakcija su bitnije od ambicije i moći

Posao: Potrebni su im ljudi i interakcija, rođeni učitelji koji uživaju u komunikaciji

Karijera: Učitelj, savjetnik, doktor, psiholog, sva zanimanja vezana uz prirodu i životinje.

LJUBIČASTE OSOBNOSTI (osobine i asocijacije za ljubičaste osobnosti)

Ljubičasti ili lila su jako eterični (nešto manje nego bijeli). Povezani su s višim sferama, stvari vide iz jedne druge i više perspektive. Izazov im se uzemljiti, biti prisutni ovdje i sada. Oni su vizionari, koji mogu biti i jako praktični kada žive svoju boju. Karizmatični su, dinamični i moćni. Njihova misija je voditi ljude prema novom dobu, u kojem će vladati sreća i blagostanje. Od svog života žele napraviti nešto važno. Krasi ih jaka intuicija, mudrost, visoki ideali i okrenutost budućnosti, oni često u svemu vide širu sliku. Svijet percipiraju kroz treće oko i unutarnju viziju. Budući da mogu točno vizualizirati trendove i buduće događaje, često se govori da su ispred svog vremena. Mogu biti vrlo praktični, no vole i teoretizirati te se izražavati na kreativan i umjetnički način. Uživaju u muzici i harmoničnim melodijama.

Fizičko: Karizmatični, impresivni, osjetljivi, aktivni, inovativni, okrenuti budućnosti, realizirani.

Emocionalno: Osjetljivi, mistični, intimni, daleki, strastveni, u potrazi za slobodom, samostalni i nekonvencionalni

Mentalno: Vizionari, teoretičari, mistici, intuitivni, kreativni, inovativni, vizualiziraju trendove, profesionalni, znanstvene prirode

Duhovno: Sjedinjenje magije i mistike, božanska transformacija, kozmički tijek, univerzalna percepcija Boga, sjedinjenje zemlje i duha

Motivacija: Živjeti svoju viziju, ispuniti božansku sudbinu, doseći veliku publiku.

Misija/Vizija: Voditi i inspirirati čovječanstvo, izraziti, a onda i realizirati vizionarske ideje.

Rast: Mistična i božanska transformacija

Tjelovježba: Aktivnosti uma i tijela, primjerice tenis.

Obnova energije: Kroz muziku, meditaciju, tehnike u kojima djeluju um i tijelo, integracija ženskog i muškog principa

Komunikacija: Univerzalna, neosobna, karizmatična, magnetična, direktna i strastvena

Interakcija: Uzbudljiva, direktna, teorijska, mistična

Odnosi: Predani, zahtjevni, fokusirani, dijele viziju, putovanja i inspiraciju

Društvo i prijatelji: Nedruštveni, humanitarni, univerzalni, inspiriraju i motiviraju društvo

Seks i intimnost: Erotični, jak seksualni poriv, mistični, tantra. Novac Snaga, utjecaj, nove mogućnosti i projekti, ispunjavanje kreativnih ideja

Uspjeh: Živjeti svoju viziju

Posao: Vizionarske ideje, kreativni, inovativni, samostalni

Karijera: Umjetnik, glumac, predavač, producent, psihijatar, učitelj, iscjelitelj, izumitelj

